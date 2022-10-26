Испанский стыд

Очередным участником play-off Лиги чемпионов стал «Интер». Путевку в 1/8 финала турнира он обеспечил победой со счетом 4:0 в пятом, предпоследнем туре группового этапа над чешской «Викторией», выкинув из весенней части главного еврокубка неожиданно провалившуюся в розыгрыше «Барселону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начало разгрому «Виктории» положил полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (в центре)

Фото: Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images Начало разгрому «Виктории» положил полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (в центре)

Фото: Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images

Результат домашнего матча «Интера» против «Виктории» превратил другую встречу в группе C — ту, что была назначена на поздний игровой слот,— по сути, в абсолютно бессмысленную. Начиная ее, футболисты «Барселоны» уже знали, что потерпели катастрофу — одну из самых болезненных в истории великого клуба и уж точно куда более болезненную, чем прошлогодняя.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов каталонцы тоже пролетели мимо play-off, финишировав в группе позади «Баварии», которая попалась им в квартете и в этом сезоне, и «Бенфики». Но тогда у неприятного события была специфическая окраска, немножко сглаживающая горечь. Все ведь знали, что «Барселона» переживает грандиозный кризис, и в таком плачевном состоянии, в каком она находится, глупо мечтать о соперничестве с благополучными грандами.

Но к осени 2022 года ситуация радикально изменилась. «Барселона» вступала в новый розыгрыш Лиги чемпионов, проведя роскошную трансферную кампанию, усилив состав так, как не усиливала уже давно.

Она вступала в него, успев адаптироваться к требованиям и идеям назначенного на тренерский пост в разгар кризиса Хави и в принципе, казалось, оставив страшный период позади. Это, во всяком случае, убедительно доказывали ее выступления в испанском первенстве.

Но вот с Лигой чемпионов отчего-то вновь не сложилось. Разгромив на старте «Викторию», смотревшуюся чужаком в компании очутившихся с ней в квартете футбольных гигантов, она уступила «Баварии», а затем отдала четыре очка в двух матчах с «Интером». И перед пятым туром выяснилось, что спасти «Барселону» может только чудо. До умчавшейся вперед «Баварии» никак не дотянуться, сколько ей ни забивай, а «Интер» останется в пределах досягаемости исключительно при условии домашнего поражения от «Виктории».

Надежда, конечно, была слабенькой, но какое-то время все-таки прожила. Полчаса с гаком чешская команда, представлявшаяся материалом податливым, как пластилин, странным образом держалась, а отбивший однажды два удара чуть ли не в упор с интервалом в секунды вратарь Йиндржих Станек, наверное, стал жутко раздражать своей непокорностью хозяев.

Но иллюзии по поводу неуступчивости «Виктории» в конце концов исчезли. «Интер» почему-то долго долбил оборону гостей в основном атаками по левому флангу. И даже успело возникнуть ощущение, что к подобному сценарию их развития соперники привыкли, что уже легко «читают» эти наскоки. Однако очередной наскок «прочитать» им не удалось: слишком тонкой вышла перепасовка между Федерико Димарко и Алессандро Бастони и слишком хитрой вышла подача Бастони в штрафную.

Ее безусловным адресатом смотрелся высокий Эдин Джеко. На нем и акцентировали внимание чешские игроки. Но мяч, будто Бастони все именно так и задумал, перелетев форварда, опустился на голову притаившемуся за его спиной в засаде Генриху Мхитаряну. А следить за ним никому в голову не пришло.

А вскоре потрясающие дирижерские навыки продемонстрировал Николо Барелла. Его длинный перевод (естественно, на левый фланг) лег на ногу Димарко, а от того мяч пошел на готового забивать Джеко.

«Виктория» еще пыталась брыкаться, например, с помощью резервистов, среди которых выделялся двухметровый форвард Томаш Хорый. Но что она могла сделать с «Интером», когда тот, создав запас, уже получил порцию уверенности?

Иллюстрацией масштаба этой порции была третья голевая комбинация миланцев — идеально расчерченная, с роскошным пасом Лаутаро Мартинеса на Эдина Джеко и точнейшим ударом нападающего. А добил «Викторию» под овации San Siro восстановившийся после затянувшегося лечения травмы Ромелу Лукаку, появившийся на поле в концовке матча. «Интер» вместе с «Баварией» прошел в play-off, а «Барселоне» в текущем сезоне, как и в том, что ему предшествовал, придется утешаться весенними матчами в Лиге Европы.

В этот вечер шансы на попадание в play-off Лиги чемпионов существенно уменьшились еще у одного испанского гранда. Речь об «Атлетико», который свой матч с «Байером» провел поздно вечером по московскому времени. В группе B он котировался как фаворит, но котировки не оправдал.

Зато их сокрушил предполагаемый аутсайдер квартета «Брюгге». Скромная вроде бы бельгийская команда провела групповой раунд изумительно, на одном дыхании, и к пятому туру она с десятью очками уже была участником play-off. А принимал в нем «Брюгге» шедший следом за ним «Порту», который располагался всего в двух баллах впереди «Атлетико». И от мотивации хозяев зависел расклад в борьбе за вторую путевку в заключительном туре. С мотивацией оказалось туго. «Брюгге» проиграл «Порту» с таким же счетом 0:4, с каким «Виктория» «Интеру». Таким образом, португальская команда, которая в последнем туре встречается с «Атлетико» на своем поле, приблизилась к play-off вплотную.

Алексей Доспехов