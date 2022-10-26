С криптоматами наперевес

На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. Количество криптоматов в России уже перевалило за пять десятков. Спрос на услугу есть, хотя условия обмена не очень выгодные. Однако юристы отмечают, что терминалы находятся в «серой зоне» и неясно, как будут защищены права граждан в случае возникновения проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москве выросло количество криптоматов, заметили корреспонденты “Ъ”. Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в этом году появилось 14 новых криптоматов, а общее количество в РФ достигло 52 штук. Криптоматы позволяют обменять наличные или безналичные деньги на криптовалюту (биткойн, эфир и т. д.) с зачислением ее на криптокошелек, который должен быть у клиента. Также можно конвертировать виртуальную валюту в фиатную либо в безналичном виде на банковский счет, либо в наличном виде. Но может существовать ограничение и по объему и видам снимаемой наличной валюты, в частности в российских криптоматах снять наличные невозможно.

RusBit основана в 2016 году. Производит и устанавливает криптоматы стоимостью 130–270 тыс. руб. ($1,8–3,6 тыс.), а также ПО для продажи криптовалюты через терминалы Qiwi/ОСМП. Обслуживают криптоматы собственники, которые платят 1% от оборота поставщику.

В RusBit считают установку криптоматов полностью легальной. «Цифровая валюта является цифровым товаром по закону "О цифровых финансовых активах…", кроме того, криптоматы подключены к облачной кассе ОФД (оператор фискальных данных, который передает данные с контрольно-кассовой техники в ФНС.— “Ъ”), своевременно сдаются отчеты в органы ФНС. Во время прохождения специальной военной операции все Bitcoin-адреса проверяются через систему KYC ("знай своего клиента".— “Ъ”), производится верификация клиентов, снижены лимиты»,— пояснили в компании.

Однако юристы полагают, что работа криптоматов пока находится «в серой зоне». Старший юрист Birch Legal Ксения Петровец говорит, что действующее законодательство не предусматривает такой категории, как «цифровой товар». «Операции по обмену цифровой валюты на фиатные средства или другие криптовалюты находятся в серой зоне и пока ни прямо запрещены, ни прямо урегулированы»,— уточняет юрист.

По словам юриста «КСК Групп» Александра Шарапова, непонятна правовая структура взаимодействия между продавцом криптовалюты и покупателем, поэтому неясно и какие нормативно-правовые акты должны регулировать такие отношения. Более того, отмечает партнер a.t.Legal Павел Ганин, на законодательном уровне отсутствует четкий порядок защиты прав потребителей в случае возникновения проблем. Глава InDeFi SmartBank Сергей Менделеев допускает, что ситуация «может закончиться так же, как с криптоматами BBFpro, которые конфисковал ЦБ». В августе 2018 года, по данным РБК, при проверке Генпрокуратурой (на основании письма Банка России) BBFpro у нее было изъято 22 криптомата.

Спрос на услуги криптоматов возникает из-за сложности процесса покупки криптовалют для простых граждан, когда надо искать p2p-площадки, регистрировать аккаунты на англоязычных ресурсах, проходить КУС или искать обменник в интернете, поясняет сооснователь Berezka DAO Роман Кауфман. По данным ЮНКТАД, доля российских граждан, владевших криптовалютой на конец 2021 года, составляла 11,9%, то есть более 17 млн человек. Но Сергей Менделеев оценивает максимальное число россиян, «втянутых в криптооборот», в 500 тыс. человек.

При этом криптоматы предлагают невыгодные условия обмена. Корреспондент “Ъ” приобрел через криптомат небольшую долю биткойна. Курс покупки составил 1,494 млн руб., что на 10–14% выше, чем в интернет-обменниках. При этом средства до криптокошелька пока не дошли (по словам собеседников “Ъ” на рынке, зачисление происходит в течение суток). Но минимальная сумма при зачислении через криптомат составляет 200 руб., тогда как в интернет-обменниках — 2,5–5 тыс. руб. RusBit рассчитывает, что в 2023 году в России будет установлено до 1 тыс. терминалов, хотя эксперты считают такие планы излишне оптимистичными.

Ксения Куликова