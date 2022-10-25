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Коммерсантъ FM
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Командир S7 уступает кресло

Вместо Татьяны Филевой компанию возглавит ее заместитель

Дочь основателя S7 Татьяна Филева покинула пост главы группы. Источники “Ъ” говорят, что она уехала из страны, но речи об окончательной релокации не идет. Госпожа Филева и ее отец остаются акционерами группы. Эксперты объясняют кадровые перестановки в российских авиакомпаниях на фоне санкций необходимостью усиливать роль технических руководителей, а в ряде случаев — желанием топ-менеджеров и владельцев минимизировать репутационные издержки из-за конфликтного разрыва отношений с европейскими лизингодателями.

Татьяна Филева

Татьяна Филева

Фото: s7

Татьяна Филева

Фото: s7

Татьяна Филева, совладелица крупнейшей частной авиагруппы S7 Group и дочь ее основателей Владислава и Натальи Филевых, ушла с поста гендиректора ЗАО «Группа компаний С7». Как сообщили 25 октября в пресс-службе компании, эту должность займет заместитель госпожи Филевой Дмитрий Куделькин, работающий в команде с 2004 года. По словам собеседников “Ъ”, господин Куделькин много лет руководил финансовым блоком компании, «принимал ключевые решения в кризисы 2008 и 2014 годов», курировал стратегические направления по продажам, тарифам и вопросы эффективного использования флота.

Источники “Ъ” в авиаотрасли говорят, что с конца февраля Татьяна Филева часто «не присутствовала в России» и «продолжительно покинула страну». Собеседники “Ъ” в S7 подтвердили эту информацию, отметив, что об окончательном переезде речь не идет. Другие источники добавляют, что Филевы «в целом часто путешествуют: так было всегда, и до февраля».

Также собеседники в S7 отрицают, что уход Татьяны Филевой может быть сигналом о желании семьи выйти из бизнеса.

«Слухи о том, что Филевы продают компанию, возникают каждые полтора-два года и никогда не имеют почвы»,— отметил один из источников “Ъ”, подчеркнув, что «глобально ничего не меняется».

Собеседник в руководстве одной из российских авиакомпаний отметил, что за год, который Татьяна Филева занимала пост гендиректора, «не успел повзаимодействовать с ней и заметить ее присутствие на ведомственных совещаниях». Представителем S7 на встречах с чиновниками, контрагентами и финансовыми партнерами все эти годы оставался Владислав Филев, говорят собеседники в самой компании и подтверждают в отрасли. «Многим со стороны кажется, что после ухода Натальи Филевой (погибла в авиакатастрофе в 2019 году.— “Ъ”) Владислав отошел от дел, но это не так»,— утверждает источник в АЭВТ: он сократил присутствие в публичном поле, но сохранил «живой интерес» к процессам компании.

Бывшие и действующие сотрудники S7 уверяют, что Татьяна Филева не была номинальным руководителем: «Она участвовала в переговорах, советах директоров, разработке и подписании важных решений, проверке отчетов бюджетных комитетов и квартальных отчетностей подразделений». Другой источник добавляет, что госпожа Филева «внедряла в компании европейские стандарты отчетности по ESG, экологичности и гендерного равенства». По словам собеседника “Ъ”, «ей было важно наращивать присутствие женщин в группе, в летном составе и на руководящих постах». Среди других примеров «западного ведения бизнеса» коллеги говорят о самом ее пути в авиакомпании, куда Татьяна Филева пришла в 2008 году в качестве аналитика одного из департаментов: «Ей было важно пройти иерархию и разобраться в работе с нуля».

Татьяна Филева, совладелица группы S7, в интервью Forbes Woman 16 марта 2020 года:

«Бизнес успешен, поэтому считаю, что я заслужила свой пост, считаю, что я талантлива».

Один из источников “Ъ” в отрасли полагает, что причиной ухода могло стать нежелание госпожи Филевой «нести риски субсидиарной ответственности по оставшимся в РФ самолетам», а также на фоне сохраняющихся проблем с поставками запчастей. Другие собеседники “Ъ”, впрочем, сомневаются, что «с учетом мощнейших компетенций техцентра S7 даже эта общая отраслевая напряженность могла вынудить акционера уйти».

С начала действия санкций поменялось руководство целого ряда российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот».

В ряде случаев за изменениями стоит необходимость перевозчиков резко усиливать техническое руководство бизнесом, «особенно там, где наблюдался дисбаланс между коммерческой и технической составляющей», говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

С этим согласен гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, который отмечает и вероятное стремление отдельных руководителей «дистанцироваться от условий игры, которую им навязали, и не превращаться в бизнес-изгоев». «Правительство формально закрыло возможность вернуть самолеты собственникам, но это не снимает вопросов конкретных лессоров к конкретным руководителям, с которыми они имели дело,— поясняет он,— не все готовы к такой маргинализации на международном рынке».

Эксперт также не верит в желание Владислава и Татьяны Филевых расстаться с авиационным бизнесом: «Это единственная крупная по-настоящему частная и заметная на мировом рынке пассажирская компания, за которой не стояли сильные госструктуры, как за другими игроками». О Филевых господин Ланецкий говорит как о «редком типе бизнесменов, которые умеют разговаривать с иностранными коллегами».

Айгуль Абдуллина

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