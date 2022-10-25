Командир S7 уступает кресло

Дочь основателя S7 Татьяна Филева покинула пост главы группы. Источники “Ъ” говорят, что она уехала из страны, но речи об окончательной релокации не идет. Госпожа Филева и ее отец остаются акционерами группы. Эксперты объясняют кадровые перестановки в российских авиакомпаниях на фоне санкций необходимостью усиливать роль технических руководителей, а в ряде случаев — желанием топ-менеджеров и владельцев минимизировать репутационные издержки из-за конфликтного разрыва отношений с европейскими лизингодателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Филева

Фото: s7 Татьяна Филева

Фото: s7

Татьяна Филева, совладелица крупнейшей частной авиагруппы S7 Group и дочь ее основателей Владислава и Натальи Филевых, ушла с поста гендиректора ЗАО «Группа компаний С7». Как сообщили 25 октября в пресс-службе компании, эту должность займет заместитель госпожи Филевой Дмитрий Куделькин, работающий в команде с 2004 года. По словам собеседников “Ъ”, господин Куделькин много лет руководил финансовым блоком компании, «принимал ключевые решения в кризисы 2008 и 2014 годов», курировал стратегические направления по продажам, тарифам и вопросы эффективного использования флота.

Источники “Ъ” в авиаотрасли говорят, что с конца февраля Татьяна Филева часто «не присутствовала в России» и «продолжительно покинула страну». Собеседники “Ъ” в S7 подтвердили эту информацию, отметив, что об окончательном переезде речь не идет. Другие источники добавляют, что Филевы «в целом часто путешествуют: так было всегда, и до февраля».

Также собеседники в S7 отрицают, что уход Татьяны Филевой может быть сигналом о желании семьи выйти из бизнеса.

«Слухи о том, что Филевы продают компанию, возникают каждые полтора-два года и никогда не имеют почвы»,— отметил один из источников “Ъ”, подчеркнув, что «глобально ничего не меняется».

Собеседник в руководстве одной из российских авиакомпаний отметил, что за год, который Татьяна Филева занимала пост гендиректора, «не успел повзаимодействовать с ней и заметить ее присутствие на ведомственных совещаниях». Представителем S7 на встречах с чиновниками, контрагентами и финансовыми партнерами все эти годы оставался Владислав Филев, говорят собеседники в самой компании и подтверждают в отрасли. «Многим со стороны кажется, что после ухода Натальи Филевой (погибла в авиакатастрофе в 2019 году.— “Ъ”) Владислав отошел от дел, но это не так»,— утверждает источник в АЭВТ: он сократил присутствие в публичном поле, но сохранил «живой интерес» к процессам компании.

Бывшие и действующие сотрудники S7 уверяют, что Татьяна Филева не была номинальным руководителем: «Она участвовала в переговорах, советах директоров, разработке и подписании важных решений, проверке отчетов бюджетных комитетов и квартальных отчетностей подразделений». Другой источник добавляет, что госпожа Филева «внедряла в компании европейские стандарты отчетности по ESG, экологичности и гендерного равенства». По словам собеседника “Ъ”, «ей было важно наращивать присутствие женщин в группе, в летном составе и на руководящих постах». Среди других примеров «западного ведения бизнеса» коллеги говорят о самом ее пути в авиакомпании, куда Татьяна Филева пришла в 2008 году в качестве аналитика одного из департаментов: «Ей было важно пройти иерархию и разобраться в работе с нуля».

Татьяна Филева, совладелица группы S7, в интервью Forbes Woman 16 марта 2020 года: «Бизнес успешен, поэтому считаю, что я заслужила свой пост, считаю, что я талантлива».

Один из источников “Ъ” в отрасли полагает, что причиной ухода могло стать нежелание госпожи Филевой «нести риски субсидиарной ответственности по оставшимся в РФ самолетам», а также на фоне сохраняющихся проблем с поставками запчастей. Другие собеседники “Ъ”, впрочем, сомневаются, что «с учетом мощнейших компетенций техцентра S7 даже эта общая отраслевая напряженность могла вынудить акционера уйти».

С начала действия санкций поменялось руководство целого ряда российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот».

В ряде случаев за изменениями стоит необходимость перевозчиков резко усиливать техническое руководство бизнесом, «особенно там, где наблюдался дисбаланс между коммерческой и технической составляющей», говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

С этим согласен гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, который отмечает и вероятное стремление отдельных руководителей «дистанцироваться от условий игры, которую им навязали, и не превращаться в бизнес-изгоев». «Правительство формально закрыло возможность вернуть самолеты собственникам, но это не снимает вопросов конкретных лессоров к конкретным руководителям, с которыми они имели дело,— поясняет он,— не все готовы к такой маргинализации на международном рынке».

Эксперт также не верит в желание Владислава и Татьяны Филевых расстаться с авиационным бизнесом: «Это единственная крупная по-настоящему частная и заметная на мировом рынке пассажирская компания, за которой не стояли сильные госструктуры, как за другими игроками». О Филевых господин Ланецкий говорит как о «редком типе бизнесменов, которые умеют разговаривать с иностранными коллегами».

Айгуль Абдуллина