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Коммерсантъ FM
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«Победа» переходит границы

Перевозчик собирается запустить зимние рейсы в Турцию

«Победа», остававшаяся единственным крупным перевозчиком, который после введения санкций не летал за пределы РФ, планирует возобновить рейсы в Турцию. По данным “Ъ”, авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. Также в «Победе» рассматривают рейсы в Стамбул. По мнению экспертов, загрузить самолеты лоукостеру помогут новогодние каникулы, конкуренция с «Россией» и россияне, купившие в Турции недвижимость.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, авиакомпания «Победа» на прошлой неделе уведомила Росавиацию о возращении допуска на регулярные рейсы в турецкую Анталью. Перевозчик собирается летать туда семь раз в неделю с 23 декабря, рассказал “Ъ” источник в Минтрансе. Собеседник, близкий к группе «Аэрофлот», подтвердил эти планы, отметив, что в авиакомпании также обсуждают возможность возобновления рейсов в Стамбул, «но решение пока не принято». Откуда будут выполняться международные рейсы, пока не утверждено, но наиболее вероятен аэропорт Шереметьево.

В «Победе» “Ъ” сообщили, что авиакомпания «постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной карты», не став сообщать подробностей. В Минтрансе, Росавиации и группе «Аэрофлот» на момент публикации “Ъ” не ответили.

«Победа» полностью приостановила полеты за рубеж с 8 марта после соответствующей рекомендации Росавиации тем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге. Перевозчик тогда предполагал, что ограничение будет действовать до конца зимнего расписания. Но летом рейсы не возобновились из-за проблемы двойной регистрации самолетов «Победы» как в бермудском, так и российском реестрах.

По данным “Ъ”, летом «Победе» удалось снять самолеты, принадлежащие иностранным «дочкам» «ВТБ Лизинга» и «Сбер Лизинга», с регистрации авиарегистра Бермуд. Эти воздушные суда были оформлены в сублизинг у «Аэрофлота», и сейчас лоукостер сможет возобновить на них полеты за рубеж без риска ареста из-за двойной регистрации. Рейсы в «Анталью» будут выполняться на бортах, принадлежащих «ВТБ Лизингу», уточнил источник “Ъ” в «Аэрофлоте».

«Победа» оставалась единственным перевозчиком из топ-5, не возобновившим международное авиасообщение. В топ-10 крупнейших авиакомпаний за пределы РФ не летает только Smartavia. До введения ограничений Smartavia летала в Армению, Азербайджан и Узбекистан, но, как сообщили “Ъ” в компании, там «пока не планируют возвращаться на международные рейсы».

Авиасообщение с Турцией российские перевозчики возобновили еще в начале весенне-летнего расписания. Одним из первых в середине марта рейсы на SSJ-100 в Стамбул начал Red Wings, за ним в апреле последовали «Азимут», «ИрАэро» и «Россия» (из Сочи). «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул на собственных Airbus A330 с мая. В июне смогла вывести из бермудского реестра свои Boeing 767–300 и начала летать на турецкие курорты Azur Air, до санкций аффилированная с турецким туроператором Anex Tour (сейчас в компании отрицают эту связь). В сентябре S7 открыла продажу билетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью на переведенных из реестра Бермуд А320, принадлежащих ГТЛК. В конце сентября на А321 того же собственника начал чартерные рейсы в Стамбул и Анталью «Ямал».

С начала действия санкций у «Победы» арестовали три Boeing 737–800. В конце марта перевозчик принял решение припарковать «для закрытия потребности в запчастях» 16 самолетов из 41. Но к концу лета авиакомпания выполняла полеты уже на 38 самолетах, а сейчас, по данным Flightradar24, летают 40. Но по итогам сентября, по данным “Ъ”, показатели «Победы» остаются самыми низкими в группе «Аэрофлот», а пассажиропоток за девять месяцев упал на 18%. Пассажиропоток «России» отстает на 13%, а «Аэрофлот» почти догнал свои прошлогодние показатели.

Увеличение провозных емкостей на зарубежных направлениях положительно повлияет на эффективность группы, полагает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Традиционно пассажиропоток в Анталью больше, чем в Стамбул, но он «почти исключительно формируется туристическим сегментом» и имеет высокую сезонность, отмечает он. Стамбул, в том числе как популярный хаб в Европу, пользуется круглогодичным спросом, и рейсы туда можно «загрузить с приемлемой доходной ставкой» даже при сравнительно высокой конкуренции. В рамках группы «Победа» сможет предложить более привлекательные и конкурентоспособные условия прямого перелета из Москвы, чем «Россия» — из Сочи, говорит эксперт. Он также отмечает, что накануне новогодних каникул спрос на рейсы в Анталью будет. Кроме того, как отмечают источники “Ъ” в туроператорах, «ощутимую долю» трафика в этом году составляют россияне, скупившие недвижимость на курортах Турции.

Айгуль Абдуллина

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