Наем работников растет в цене

Рост тарифов на размещение вакансий у крупнейшего рекрутингового сервиса HeadHunter возмутил участников рынка онлайн-торговли. Они просят антимонопольную службу проверить площадку на предмет злоупотребления своим положением и предупреждают, что рост затрат на привлечение персонала грозит повышением цен на товары. Юристы отмечают, что самого факта роста цен будет недостаточно, чтобы признать HeadHunter нарушителем, придется доказывать его избыточность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с жалобой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) от 19 октября в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на ценовую политику HeadHunter. Как сказано в обращении, в последнее время клиенты сервиса отмечают «необоснованный рост цен на услуги». По данным АКИТ, с марта 2020 года HeadHunter повысил стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с 85 руб., до 340 руб. за единицу. Несколько других услуг также подорожали в разы, говорится в жалобе.

Как поясняют в АКИТ, HeadHunter — крупнейший рекрутинговый сервис в РФ и входит в тройку мировых лидеров. Клиентами портала выступает свыше 350 тыс. компаний, а база содержит свыше 50 млн резюме. Таким образом, HeadHunter может влиять на ценообразование на своем рынке, отмечает АКИТ. Ассоциация просит ФАС признать действия HeadHunter злоупотреблением доминирующим положением и выдать предписание об устранении нарушений. В ФАС уточнили “Ъ”, что жалоба пока рассматривается. В HeadHunter сообщили, что не получали уведомлений от ФАС о поступлении обращения АКИТ.

Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков в письме вице-президенту по персоналу «Связного» Кириллу Попову (копия также есть у “Ъ”) расчеты АКИТ опровергал. По его данным, публикация вакансии по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с марта 2020 года подорожала только на 10%, а клиенты с такой потребностью могут претендовать на скидки. В то же время, согласно отчетности HeadHunter Group PLC, в 2021 году выручка компании выросла на 92,8%, до 15,96 млрд руб., чистая прибыль — на 191,3%, до 5,49 млрд руб.

По словам собеседника “Ъ” в онлайн-торговле, HeadHunter предлагал урегулировать вопрос без вмешательства регулятора, но встречи с компаниями результатов не принесли. Собеседник “Ъ” в крупной розничной сети уточняет, что торговым предприятиям требуется большой штат линейного персонала, для чего нужно массовое размещение вакансий, поэтому эта отрасль «сильно ощущает эффект от роста цен». Только онлайн-ритейлеры размещают десятки тысяч вакансий ежегодно, а рост тарифов на поиск сотрудников создает дополнительную нагрузку на розничные цены, говорит другой источник “Ъ”.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что любая крупная интернет-компания сегодня испытывает потребность в постоянном расширении штата для бесперебойной работы и развития. Высококвалифицированные специалисты неохотно меняют работу, и работодателям приходится вкладывать больше усилий и средств в поиск сотрудников, добавляет президент SuperJob Алексей Захаров. Но, подчеркивает он, тарифы российских рекрутинговых онлайн-сервисов сильно отстают от цен в США и Европе.

Коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий говорит, что за последние два года стоимость тарифов сервиса выросла примерно на 40% из-за увеличения ресурсов на разработку и развитие портала. По словам господина Захарова, SuperJob в июле этого года изменил бизнес-модель: теперь работодатели платят сервису не за размещение вакансий, а за каждый полученный отклик.

Управляющий партнер консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик предупреждает, что одного факта роста цен будет недостаточно для установления нарушения со стороны HeadHunter. По его словам, сервис еще может доказать, что стоимость услуг не была монопольно высокой и HeadHunter не извлекал выгоды из своего рыночного положения. Старший юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова добавляет, что ФАС может потребоваться провести анализ рынка онлайн-сервисов по поиску работы.

Алина Савицкая