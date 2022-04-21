«Работа России» потрудится за конкурентов

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Минтруд заключил соглашение об интеграции своего портала «Работа России» с рекрутинговым сервисом «Сбера» «Работа.ру» — его вакансии будут автоматически дублироваться на госпортале. Аналогичные соглашения у министерства уже есть с HeadHunter (hh.ru) и SuperJob, но пока технически не реализованы. Интеграция с «Работа.ру» должна состояться до конца мая, остальные сервисы тоже обещают ее обеспечить в обозримом будущем. Такие партнерства помогут в первую очередь клиентам частных сервисов, обеспечив выполнение действующего с начала года требования о публикации вакансий на «Работа России». Госпорталу же они позволят демонстрировать контроль над большим числом вакансий в преддверии возможной турбулентности на рынке труда.

Рекрутинговый сервис Минтруда «Работа России» (обслуживается подведомственным Рострудом) и портал «Сбера» «Работа.ру» заключили стратегическое партнерство, рассказали “Ъ” стороны. Оно подразумевает, что вакансии сервиса «Работа.ру» будут автоматически публиковаться на сайте «Работа России». В сервисе «Работа России», по собственным данным, сейчас насчитывается около 1,9 млн вакансий, на «Работа.ру» — 200 тыс.

В Роструде и «Работа.ру» рассчитывают, что сотрудничество позволит увеличить базу вакансий порталов, что ускорит процесс трудоустройства граждан и облегчит работу государственным центрам занятости населения. Это позволит обеспечить исполнение работодателями требований ст. 25 закона «О занятости населения» в части передачи сведений об имеющихся вакансиях, отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев. Завершить интеграцию планируется до конца мая.

Согласно поправкам к закону «О занятости населения» от 28 июня 2021 года, с 1 января 2022 года компании с численностью персонала более 25 человек, а также органы власти, госбюджетные организации и госкомпании обязаны размещать на сервисе «Работа России» свои вакансии.

Роструд в ноябре 2021 года уже заключил похожие соглашения с сервисами HeadHunter (hh.ru) и SuperJob. Однако представители hh.ru уточнили “Ъ”, что пока интеграция не реализована: «Команды сторон с ноября по март находились в стадии технической интеграции, сейчас ее завершающий этап, опция станет доступна в ближайшее время». На hh.ru, по собственным данным, сейчас размещено более 800 тыс. вакансий. В SuperJob (по данным сервиса, на нем 850 тыс. вакансий) тоже сообщили, что интеграция пока отрабатывается и скоро будет запущена. «Технически это не самая сложная задача»,— отметил президент SuperJob Алексей Захаров. При партнерстве с государственными сервисами, скорее, важно соблюдать все регламенты и административные требования, говорит он.

Роструд начал модернизировать свою рекрутинговую площадку в мае 2021 года, стоимость контракта составила 457 млн руб. (см. “Ъ” от 11 мая 2021 года). Подрядчик должен был обеспечить новый функционал — возможность проводить видеоинтервью с соискателями, а также мониторинг трудовой и образовательной «траектории выпускников». В этом году планируется дальнейшее расширение функционала: 18 апреля Роструд опубликовал тендер на 473 млн руб., обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. Подрядчик должен обеспечить сервису возможность анализа данных соискателя и пользовательской активности, метрики определения эффективности работы самой платформы.

Развитие сервиса «Работа России» актуально в силу ухудшения ситуации на рынке труда на фоне санкций: «Около 98 тыс. работников предприятий находятся в простое, что в 2,5 раза больше, чем в начале марта»,— сообщил 20 апреля заместитель главы Минтруда Андрей Пудов. В ситуации потенциальной турбулентности государство должно быть заинтересовано в концентрации как можно большего числа вакансий на своих ресурсах, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией, считает инвестиционный менеджер A.Partners Иннокентий Краснов. По мнению директора управления по работе с персоналом Softline Натальи Лиходиевской, проект привлечет внимание соискателей и наполнит базу вакансий портала Роструда, а для «Работа.ру» повысит рейтинги.

Татьяна Исакова