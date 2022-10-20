Как пишется БРИКС?

Объединение пяти ведущих экономик незападного мира — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — может прирасти Саудовской Аравией. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который в 2023 году станет председателем БРИКС, заявил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже сообщил о желании вступить в объединение. На ближайшем саммите будет принято решение, когда БРИКС сможет обрести вторую, саудовскую «С».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новость о том, что Эр-Рияд стучится в двери объединения, созданного задолго до украинского кризиса, чтобы лишить Запад его монопольного права на принятие решений в мировой экономике и финансах, станет саудовским королевским подарком для всех желающих порассуждать о крахе однополярного мира.

Однако для администрации президента США Джо Байдена эта новость продолжает один сплошной саудовский кошмар, который начался после того, как страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Прошло уже больше недели, а страсти в Вашингтоне только разгораются. Обвинения ключевого ближневосточного союзника в предательстве кочуют из одного официального заявления в другое. Ведущие американские СМИ задаются вопросами: как такое могло произойти? Как мы упустили момент, когда Эр-Рияд переметнулся в лагерь Москвы?

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины»,— написал на этой неделе в Twitter министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд. Он напомнил, что решение ОПЕК+ «было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам».

Ранее с аналогичным разъяснением выступил саудовский МИД, отметивший: страны-экспортеры нефти всего лишь попытались сделать так, чтобы рынок углеводородов развивался по своим, рыночным законам и был огражден от потрясений, вызванных войной санкций и геополитической конъюнктурой. Об этом же заявил и генсек ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс. По его словам, принимая решение о сокращении добычи нефти, картель сыграл на опережение, «чтобы предотвратить кризис в будущем».

По мере того, как скандал между Вашингтоном и Эр-Риядом набирает обороты, все больше стран выражают безоговорочную поддержку Саудовской Аравии. Как заявил МИД Судана, «позиция братского Королевства Саудовская Аравия основана исключительно на реалиях спроса и предложения».

А внешнеполитическое ведомство Ирака — еще одного ближневосточного союзника США, заявило о том, что Багдад «отвергает любую политику с использованием угроз или давления и поддерживает позицию ОПЕК+, особенно Саудовской Аравии».

На протяжении десятилетий Саудовское королевство верой и правдой служило Америке. С первых дней существования государства Саудовская Аравия, созданного в 1932 году, сменявшие друг друга монархи всегда говорили Вашингтону «да». В свою очередь, американцы говорили про саудовскую династию: «Плохие правители, но хорошие союзники». Они были убеждены, что пока королевская династия находится у власти, Вашингтону нечего опасаться. Страна—лидер ОПЕК, на которую приходится 25% мировых запасов нефти и 10% нефти, поступающей на рынок США, будет делать то, что ей скажут.

Однако украинский кризис изменил многие правила игры, которые пишутся заново. Поэтому-то и встал немыслимый ранее вопрос, как правильно писать БРИКС — с одной или двумя «С».

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”