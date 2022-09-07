Бывшего владельца «золотого Стечкина» подвело формирование

Как стало известно “Ъ”, Зелимхан Мазаев, получивший известность после предъявления ему прокуратурой Дубая заочного обвинения в убийстве экс-командира батальона «Восток» Героя России Руслана Ямадаева, снова стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его арестовали как предполагаемого организатора незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Зелимхан Мазаев был арестован Хамовническим райсудом Москвы по ходатайству следственного управления СКР по Центральному округу столицы. При этом следствие инкриминировало ему совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация НВФ). Четыре адвоката безработного уроженца Чечни обжаловали избранную меру пресечения, называя ее необоснованной и незаконной, однако Мосгорсуд принял сторону суда первой инстанции. А в конце августа срок содержания обвиняемого под стражей был продлен еще на два месяца. Обсуждать с “Ъ” детали уголовного дела представители защиты после консультаций со своими нанимателями отказались. Известно, что по делу проходит земляк обвиняемого, которому инкриминируют ту же ст. 208 УК РФ.

Официально неработающий 41-летний житель Москвы Зелимхан Мазаев прославился 13 лет назад, после того как стал заочно обвиняемым в убийстве жившего в то время в ОАЭ Героя России, бывшего командира сформированного из чеченцев батальона «Восток» Минобороны Сулима Ямадаева. По версии проведенного в Дубае расследования, подполковника Ямадаева выследили двое местных жителей — безработный Максуджон Исматов и Махди Лорния, ухаживающий в эмирате за скаковыми лошадьми главы Чечни Рамзана Кадырова. Когда стало известно, что офицер с семьей проживает в апартаментах жилого комплекса Jumeirah Beach Residence, в Дубай прилетели семеро россиян, организовавших слежку за будущей жертвой и саму акцию устранения. Дубайская прокуратура, а вслед за ней и уголовный суд эмирата пришли к выводу, что непосредственным убийцей военного был один из приехавших — Зелимхан Мазаев. Днем 28 марта 2009 года на подземной парковке жилого комплекса он выпустил в Сулима Ямадаева три пули из гальванизированного под золото пистолета системы Стечкина.

По итогам разбирательства задержанные сообщники убийц Исматов и Лорния получили пожизненные сроки, а успевшие вылететь на родину россияне попали в международный розыск. Уголовное преследование обвиняемых, впрочем, было недолгим. После того как брат убитого командира Иса Ямадаев согласился на предусмотренное законами шариата примирение с обвиняемыми, фамилии Зелимхана Мазаева и шести его предполагаемых сообщников из разыскной базы Интерпола убрали, а пожизненные сроки, назначенные двоим уже осужденным пособникам, сократили до минимальных.

Осенью 2011 года Зелимхан Мазаев вновь напомнил о себе, забыв пистолет Стечкина в московском ресторане «Сокровище шейха», откуда его сдали в полицию. Он попытался разъяснить полицейским, что владеет оружием на законном основании, пообещав привезти в отдел подтверждающие документы, но больше в полицию так и не приехал. Еще через три месяца сам Зелимхан Мазаев едва не погиб от тяжелого огнестрельного ранения. На этот раз безработного подвел закрепленный на его поясе «травмат». Вставая из-за стола в одном из ресторанов ТЦ «Европейский», Зелимхан Мазаев зацепил спусковой крючок пистолета и произвел случайный выстрел в себя самого. Друзья, впрочем, успели привезти стрелка в больницу и проследить за ходом сделанной ему операции.

В СИЗО Зелимхан Мазаев впервые попал только в январе 2015 года, после того как вместе с тремя приятелями попытался отобрать деньги у частных инкассаторов, перевозивших, по его данным, дневную выручку из ресторана. Интересно, что «для подавления сопротивления потерпевших» предполагаемый бывший владелец «золотого Стечкина» использовал уже самую обычную пневматическую модель боевого оружия. В сумках у перевозчиков оказались только документы, однако Лефортовский райсуд все равно признал нападавших виновными в грабеже и разбое (ст. 161 и 162 УК РФ). Зелимхан Мазаев получил три года и десять месяцев, из которых большую часть отбыл под следствием.

Сергей Машкин