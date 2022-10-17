Анатолия Мотылева достали в Швейцарии

Как стало известно “Ъ”, кредиторы бывшего банкира Анатолия Мотылева получили возможность добраться до его активов в Швейцарии. Соответствующее решение о признании бывшего финансиста банкротом вслед за Высоким судом Лондона вынес Окружной суд Цюриха. По некоторым данным, с 2014 по 2017 год господин Мотылев выводил из подконтрольных ему банков и компаний не только активы, но и средства. Часть из них до сих пор может находиться в различных финансовых учреждениях этой страны, в том числе банке Credit Suisse.

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Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Анатолий Мотылев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Российский и английский комитеты кредиторов в лице коллегии адвокатов GR legal, представляющей интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), добились признания банкротом в Швейцарии Анатолия Мотылева. «Решение о банкротстве, вынесенное за границей (в ноябре 2020 года в Лондоне.— “Ъ”) в отношении должника, признается на территории Швейцарской Конфедерации»,— говорится в вердикте Окружного суда Цюриха.

Таким образом, теперь российская сторона получила возможность не только оспаривать совершенные в этой стране господином Мотылевым сделки, но и переводить их в уголовную плоскость. Часть якобы незаконно выведенных из России средств до сих пор может находиться, в частности, на счетах в банке Credit Suisse. И если до этого попытки кредиторов получить там информацию об активах господина Мотылева упирались в банковскую тайну, то после судебного решения если они там имеются, то могут быть как минимум заморожены.

«В Швейцарии процедура банкротства Анатолия Мотылева была инициирована английским финансовым управляющим в связи с требованием местных законов,— заявила “Ъ” председатель коллегии адвокатов GR legal Ирина Шоч.— Швейцарские доверительные управляющие являются, по сути, банкротным офисом английских управляющих в этой стране, и мы ожидаем, что у них будет практический контроль за их деятельностью. Далее планируется подать ходатайство о возбуждении уголовного дела, в рамках которого мы рассчитываем вернуть выведенные господином Мотылевым из России активы».

На данный момент общая сумма требований кредиторов к Анатолию Мотылеву составляет 40 млрд руб. При этом 35 млрд руб. экс-банкир должен банку «Российский кредит», а остальные 5 млрд — другим кредиторам.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование 56-летний господин Мотылев попал в декабре 2015 года. Тогда СКР возбудил в отношении него два уголовных дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием стали хищения средств, выявленные в «Российском кредите» и М-банке. Всего же под контролем Анатолия Мотылева находились пять разорившихся кредитных учреждений и семь негосударственных пенсионных фондов. Лицензии у них всех регулятор отозвал в 2014–2015 годах. Крупнейшим активом был банк «Российский кредит», долг которого на момент краха составлял более 130 млрд руб.

Обвинение банкиру следствие смогло предъявить только заочно, поскольку тот успел перебраться в Лондон. 3 ноября 2017 года по ходатайству СКР Басманный райсуд также заочно арестовал Анатолия Мотылева. По приговору российских судов сейчас сроки от 5,5 до 11 лет отбывают действовавшие по его указанию 11 банкиров и коммерсантов.

Сам Анатолий Мотылев в феврале 2018 года Арбитражным судом Москвы был признан банкротом. Общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов к его структурам составила более 217 млрд руб. В России среди активов экс-банкира обнаружились арестованные судом загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Остальное имущество АСВ пришлось искать в иностранных юрисдикциях. В сентябре 2020 года Высокий суд Лондона заморозил активы Анатолия Мотылева, удовлетворив тем самым заявление финансового управляющего российского бизнесмена на основании решения комитета кредиторов. А еще через два месяца тот же лондонский суд признал господина Мотылева банкротом. По данным “Ъ”, на данный момент АСВ уже удалось взять под свой контроль большое количество офшоров, в которые Анатолий Мотылев выводил похищенные в России деньги.

Олег Рубникович