По «Российскому кредиту» заплатили проценты

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Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены. Бенефициар признанного банкротом кредитного учреждения Анатолий Мотылев много лет назад скрылся за границей и был объявлен в розыск. При этом некоторые из 11 его подчиненных и подельников отправятся в колонию уже второй раз. Помимо прочего осужденным, дело которых слушалось в суде более двух лет, предписано солидарно выплатить почти 6 млрд руб. в порядке возмещения причиненного ущерба. Сами подсудимые своей вины не признали, говоря, что истинные виновники возможных хищений находятся за рубежом, а из них сделали «стрелочников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие топ-менеджеры «Российского кредита» Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили сроки за хищение средств кредитного учреждения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бывшие топ-менеджеры «Российского кредита» Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили сроки за хищение средств кредитного учреждения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов, собранных следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в общей сложности насчитывали 140 томов, а также ограничений, введенных в связи с пандемией. Показательно, что в прошлом году заседаний около трех месяцев не было вообще из-за того, что болели подсудимые.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка. Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб.

Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита». Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правления банка «Российский кредит» Петр Ушанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бывший председатель правления банка «Российский кредит» Петр Ушанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Позже аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти уже реально действующие фирмы, заинтересованные в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев. За первую махинацию господа Леонов и Иванова уже получили по шесть лет лишения свободы каждый. Позже они, а также экс-председатель правления банка Петр Ушанов и Дмитрий Глазачев оказались на скамье подсудимых вместе с семью привлеченными ими гендиректорами различных компаний: Виталием Новиковым, Тимофеем Гладковским, Игорем Швецом, Петром Дорофеевым, Олегом Москвитиным, Вадимом Смирновым и Анной Малашенковой (Смирновой). Всем им вменялось в вину в зависимости от роли в совершенных аферах от одного до шести преступных эпизодов по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Интересно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после банкротства банка, по некоторым данным, в Великобритании, в материалах расследования по фамилии не упоминался. И он, и несколько других успевших вместе с ним сбежать за границу топ-менеджеров «Российского кредита» фигурировали в документах только как «установленное лицо №1, №2 и №3». По данным “Ъ”, под этими номерами помимо Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого скрывается также бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким. Все они давно заочно арестованы Басманным судом и находятся в международном розыске.

«Все генеральные директора фирм не совершали ничего противоправного, а действовали в соответствии с уставами своих предприятий»,— заявил “Ъ” адвокат одного из подсудимых. По его мнению, из рядовых предпринимателей сделали «стрелочников», вместо того чтобы наказать настоящих виновников хищений. Отдельно защита также упоминала, что изначально уголовное дело «Российского кредита» расследовали два следователя СКР — полковник юстиции Сергей Дубинский и майор юстиции Андрей Тринев, которые затем сами оказались под судом за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от фигурантов другого «экономического» дела о хищении в коммерческом банке и получили шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с лишением специальных званий. И некоторые из обвиняемых, утверждает защита, якобы говорили даже в суде, что коррумпированные сотрудники следственного органа у них также пытались в свое время вымогать крупные суммы и взятки в виде имущества беглого господина Мотылева, обещая в противном случае десятилетний срок лишения свободы.

При этом адвокаты отмечали, что само дело судья Екатерина Пахомова вела очень грамотно, внимательно относясь к деталям и тщательно исследуя все обстоятельства, хотя, по их словам, «все равно ощущался обвинительный уклон, который характерен для самой судебной системы».

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, первоначально речь шла о причастности 11 подсудимых к хищению почти 17 млрд руб. средств «Российского кредита». В начале мая в ходе прений сторон представители прокуратуры попросили признать всех фигурантов виновными и приговорить к срокам от 9 до 14 лет лишения свободы и полностью удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба. В итоге суд фактически согласился с мнением гособвинения, назначив всем наказание от 5,5 до 11 лет колонии общего режима с солидарным возмещением причиненного вреда на 5,8 млрд руб. Самый большой срок получили Дмитрий Глазачев и Петр Ушанов — девять лет, а Игорь Леонов и Ольга Иванова по совокупности с ранее вынесенным им приговором — 11 и 10 лет. Руководители коммерческих фирм отделались сроками до восьми лет. Часть защитников осужденных воздержалась от комментариев, в то время как другие категорично заявили, что обязательно обжалуют приговор как «незаконный и необоснованный», напомнив, что никто из фигурантов в ходе процесса свою вину не признал.

Сергей Сергеев