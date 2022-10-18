За заслуги перед даркнетом

В даркнете и Telegram растет популярность фальшивых удостоверений силовиков и других документов, подтверждающих наличие воинских званий. Продавцы обещают, что их наличие поможет избежать мобилизации или получить распределение вне зоны боевых действий. Стоимость подобных услуг может достигать 1,5 млн руб. Однако эти сделки несут множество рисков, вплоть до уголовной ответственности для покупателя, отмечают эксперты, а в Госдуме уже предложили обязать к призыву служащих Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Специалисты в области кибербезопасности наблюдают в даркнете и профильных Telegram-каналах рост продаж поддельных удостоверений сотрудников силовых структур: полиции, прокуратуры, Следственного комитета и т. д. Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров говорит, что предложения пользуются спросом, который будет только расти в случае ухудшения экономической и социальной ситуации. «Пока речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы»,— отмечает Игорь Бедеров. Подделки стоят от 30 тыс. руб. до 1,5 млн руб. в зависимости от качества документа и необходимости внесения данных в официальные базы, уточняет эксперт.

По словам господина Бедерова, сделки происходят так: клиент находит в даркнете или профильных каналах в Telegram поставщика, у которого есть формы и шаблоны удостоверений, присылает свое фото и необходимые данные, и продавец готовит документ: «Отправить такой заказ можно даже курьером».

Собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности добавляет, что подобные предложения массово появились впервые, ранее на них «почти не было спроса». Злоумышленники стали спекулировать на теме частичной мобилизации сразу после ее начала. В сети появились сайты с предложениями помочь в исключении из мобилизационных списков или организовать переезд за границу (см. “Ъ” от 23 сентября).

Покупатель в подобных сделках сильно рискует, подчеркивает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Мошенники могут предоставить фальшивые документы, а могут и ничего, просто забрав деньги». При этом вряд ли пострадавший будет обращаться в правоохранительные органы, отмечает эксперт, поскольку такие услуги нелегальны. «За приобретение поддельного удостоверения с целью дальнейшего использования предусмотрена уголовная ответственность с возможностью реального срока вплоть до года»,— поясняет партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Серьезные риски несет передача персональных данных и реальных документов злоумышленникам, добавляет господин Ульянов.

Один из собеседников “Ъ” на рынке кибербезопасности полагает, что подобные схемы заведомо не только нелегальные, но и мошеннические, поскольку «подделать офицерские звания и другие документы без, например, командиров частей невозможно». Кроме того, в ближайшее время подобные схемы могут стать и вовсе бессмысленными: 17 октября группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым внесла законопроект, который отменяет бронь от частичной мобилизации для парламентариев, а также предлагает обязать к призыву служащих Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств. С другой стороны, документ может увеличить число категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

Объявления о поддельных документах для отсрочки могут создавать в том числе сами силовики, включая ФСБ, считает собеседник “Ъ” на рынке баз данных, чтобы «отлавливать уклонистов». В ряде регионов, в том числе 17 октября в Москве и Подмосковье, власти объявили о завершении частичной мобилизации. Однако часть таких заявлений других областей, прозвучавших раньше, была дезавуирована, да и остановленный процесс может быть в любой момент возобновлен.

Татьяна Исакова