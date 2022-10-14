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Коммерсантъ FM
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Абы кого не берут в машинисты

Бывший замминистра спорта возглавил «Локомотив»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» в пятницу объявил о смене председателя совета директоров. Место Александра Плутника, занимавшего пост главы совета с конца 2020 года, занял бывший заместитель министра спорта РФ, один из ключевых фигурантов российского допингового скандала, Юрий Нагорных. Напомним, что ранее железнодорожники уже лишились главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора клуба Томаса Цорна. Все это результат провального выступления команды в чемпионате — «Локомотив» идет на 14-м месте.

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Юрий Нагорных

Юрий Нагорных

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Плутник

Александр Плутник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Юрий Нагорных

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Плутник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В пятницу футбольный клуб «Локомотив» объявил о важной перестановке в руководстве команды. Пост председателя совета директоров клуба занял Юрий Нагорных. Он сменил Александра Плутника. Последний принял решение подать в отставку с должности и покинуть совет директоров.

Отметим, что кадровые перестановки в «Локомотиве» происходят на фоне сильнейшего игрового кризиса, переживаемого командой. С начала текущего первенства железнодорожники смогли выиграть всего два матча, трижды сыграли вничью и семь раз уступили. Причем пять поражений пришлись на пять последних матчей. В итоге команда опустилась на 14-е место. То есть находится в шаге от зоны безусловного вылета и всерьез рискует своим местом в РПЛ.

Следствием провалов «Локомотива» на поле уже стали увольнения главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

После их ухода исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Федоров (ранее он занимал пост старшего селекционера команды, а с марта прошлого года возглавлял фарм-клуб железнодорожников «Локомотив-Казанка»). Наиболее вероятным преемником Циннбауэра считается, как сообщает «Спорт-Экспресс», Михаил Галактионов, сейчас возглавляющий «Нижний Новгород».

Интересно, что еще летом, перед стартом сезона, господин Плутник заявлял в качестве цели «Локомотива» на сезон борьбу за титул, пообещав, что будут еще важные трансферы. Важный трансфер действительно случился. Только был он направлен на выход из коллектива железнодорожников — «Локомотив» продал «Ницце» Алексиса Бека Бека за €12 млн. Примерно на ту же сумму «Локомотив» купил пять футболистов, но ни один из них пока спасителем команды не стал. «Закономерное решение, не справились с работой»,— заявил ТАСС бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин, с которым связаны практически всех успехи железнодорожников, комментируя решение об увольнении руководства клуба.

Господин Семин выразил также надежду на то, что с приходом к управлению «Локомотивом» Юрия Нагорных дела наладятся.

«Пришел новый функционер, который очень давно в спорте, я думаю, что у него должно получиться. Наладятся дела в "Локомотиве" после смены руководящего состава? Пришел функционер, которому очень много предстоит работы, надеемся, что он справится»,— сказал Юрий Семин.

Юрий Нагорных, действительно, опытный спортивный функционер. В совет директоров «Локомотива» он входит с 2019 года. В 2017–2018 годах господин Нагорных входил в состав наблюдательного совета спортивного клуба ЦСКА, в 2018 году был назначен председателем правления российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Но самым громким периодом в карьере господина Нагорных является его пребывание на посту заместителя министра спорта РФ (c 2010 по 2016 годы). В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил господину Нагорных любое участие в Играх. Это стало следствием расследования российского допингового дела, проводившегося МОК. Его эксперты пришли к заключению, что господин Нагорных якобы был непосредственно причастен к функционированию допинговой системы на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Александр Петров

«Локомотив» назначил исполняющего обязанности

Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Андрей Федоров

Андрей Федоров

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Андрей Федоров

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Специалист будет готовить команду к гостевому матчу 13-го тура чемпионата России против московского «Торпедо», который пройдет 15 октября. Немец Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера «Локомотива» 8 октября.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже, Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата»,— приводит пресс-служба «Локомотива» комментарий генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Андрею Федорову 51 год, в феврале 2021 года он присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером фарм-клуба «Казанка», где проработал до июня 2022 года.

После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

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