Коррупционным расходам дали срок

Правительство предлагает обязать чиновников отчитываться о расходах на погашение кредитов и установить пресекательный десятилетний срок для проверок подозрительных сделок. Это, объясняют авторы законопроекта, будет способствовать правовой определенности и стабильности гражданского оборота. Правда, отсчитывать такой срок начнут только с 1 января 2023 года: на сделки, заключенные ранее, он распространяться не будет. Эксперт считает меру правильной, но отмечает, что в сравнении с общемировыми практиками период в десять лет для пресекательного срока — это очень высокая планка. И то, что российским чиновникам установили ее, может свидетельствовать о том, что система предупреждения конфликта интересов в этой сфере пока работает не очень хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к антикоррупционному законодательству, которые обяжут чиновников отчитываться не только о крупных сделках, но и о расходах на погашение кредитов и займов, если те превышали размер совокупного дохода семьи за последние три года. Госслужащие также должны будут сообщать о рефинансировании кредита или рассрочке платежа. Такие нововведения, следует из пояснительной записки к законопроекту, предусмотрены Национальным планом противодействия коррупции. Одновременно законопроект вводит и некоторые послабления в антикоррупционной политике: например, он предлагает установить десятилетний пресекательный срок для принятия решения о контроле за расходами, после которого с чиновника уже нельзя будет за них спросить. Такое правило вводится по аналогии с положениями Гражданского кодекса. Это, объясняют авторы законопроекта, будет способствовать поддержанию доверия граждан к закону и действиям государства, а также установлению принципов правовой определенности и стабильности гражданского оборота. Правда, распространяться вновь введенное ограничение будет только на сделки, совершенные с 1 января 2023 года.

Также предлагаемые правительством поправки запрещают конфисковывать в доход государства имущество, приобретенное чиновником или членами его семьи до назначения на должность, а также супругом или супругой, если оно было приобретено до вступления в брак. Такие уточнения делаются во исполнение решений Верховного и Конституционного судов, говорится в пояснительной записке.

В 2019 году Конституционный суд (КС) рассмотрел жалобу муниципального депутата из Приморского края, у которого прокуратура конфисковала дорогой автомобиль, купленный еще до его избрания, и запретил отбирать у народных избранников имущество, приобретенное ими до вступления в должность. А в начале этого года КС предложил судам учитывать, что возможности госслужащих подтвердить данные о своих доходах «могут быть существенно ограничены, если с момента получения дохода пройдет столь долгое время, что это приведет к утрате — в том числе из-за нормативно установленных сроков хранения бухгалтерских документов — тех письменных подтверждений размера доходов, которые изначально имелись у ответчика».

Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл-Р» (организация внесена Минюстом в список иноагентов) Илья Шуманов говорит, что обязать чиновников отчитываться о расходах на погашение кредитов — это очень хорошее решение. Займы часто используются как способ обойти контроль за расходами, напоминает он. Введение пресекательного срока для назначения проверок — это тоже правильно, поскольку мы сейчас часто можем наблюдать: претензии к чиновникам появляются уже после того, как они уходят со службы. Однако, отмечает господин Шуманов, общемировые антикоррупционные практики обычно предусматривают для ушедших со службы чиновников гораздо более короткий срок «остывания» — то есть период, когда такого человека еще можно считать политически значимым лицом и предъявлять ему какие-то претензии с точки зрения влияния на процессы. Обычно он составляет год, максимум три. То, что российским чиновникам фактически определили десятилетний срок «остывания», свидетельствует о том, что система предотвращения конфликта интересов у нас работает не очень хорошо, констатирует эксперт.

Анастасия Корня