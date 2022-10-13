Жителей регионов распознают издалека

Департамент информационных технологий Москвы планирует доработать единый центр хранения данных, на мощностях которого действует столичная система распознавания лиц, для централизации сбора видеопотока по всем регионам страны. С технической точки зрения это логично, признают эксперты, поскольку сейчас ни один регион не может позволить себе полноценные вычислительные мощности для обработки такого объема данных. Централизованный анализ видеоинформации становится актуальным в условиях повышенной террористической угрозы и поиска людей, уклоняющихся от мобилизации, считают участники рынка интернет-розыска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с материалами госконтракта, опубликованного департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы 29 сентября на площадке «РТС-Тендер». Из него следует, что ДИТ хочет доработать единый центр хранения данных (ЕЦХД, основной дата-центр столичной мэрии, на мощностях которого работает система распознавания лиц) таким образом, чтобы другие регионы России могли передавать видео с собственных уличных видеокамер в столичный дата-центр для последующей обработки видео. Сумма контракта составляет 43,3 млн руб., а работы нужно выполнить до 16 декабря, следует из технической документации.

Контракт в том числе сделает возможной интеграцию с ЕЦХД систем видеонаблюдения других регионов при желании конкретного субъекта РФ, подтвердили “Ъ” в ДИТ. Там добавили, что интеграция внешних систем видеонаблюдения предполагает исключительно просмотр видеопотоков с камер. Зачем она потребовалась, в ведомстве не уточнили.

Источник “Ъ”, близкий к ДИТ, видит это решение в текущих условиях логичным: «Ни у одного субъекта нет ни денег, ни достаточно крупного дата-центра для хранения видео, ни централизованного решения для видеоаналитики, а у Москвы все это есть». Задача же централизовать обработку видеопотока из крупных городов на базе ЕЦХД — «не бином Ньютона», отмечает собеседник “Ъ”. По его словам, нужно только разработать единые стандарты передачи данных и договориться о них со всеми поставщиками оборудования вне Москвы.

По мнению источника “Ъ”, централизация сделает работу системы более отказоустойчивой: «Основная задача системы распознавания — поиск преступников, лица которых есть в базе МВД. Если в каждом регионе развернут аналог ЕЦХД, которые будут обращаться к базе МВД, она ляжет, а если к ней будет обращаться одна система, нагрузка будет ниже».

Другой собеседник “Ъ” на IT-рынке отмечает, что к современным системам распознавания лиц можно подключить неограниченное число баз данных и камер, но «значительное расширение потребует дополнительных мощностей». Также, говорит он, объединенная сеть должна иметь качественную передачу данных в каждой из точек, но качество интернета, количество камер и наличие другой технологической инфраструктуры, в том числе серверов, от региона к региону сильно отличается.

Технически возможно реализовать и обратный обмен данными — из Москвы в регионы, считает генконструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк: «Однако непонятно, на каких условиях будет храниться информация на московских серверах, как долго регионы должны будут хранить эту информацию. Также неясно, кто будет платить за передачу данных».

Сейчас интерес силовых структур к технологиям поиска растет «в том числе в силу сложной политической ситуации и хода военных действий на Украине», подчеркивает один из собеседников “Ъ”: «Распознавание нужно для обеспечения безопасности». Так, 8 октября в России произошел теракт на Крымском мосту, а 12 октября представители силовых структур также сообщили, что предотвратили теракты в Подмосковье и в Брянской области (см. “Ъ” от 12 октября).

Владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров добавляет, что потоковое видео с региональных камер можно использовать для поиска не только террористов, но и граждан, уклоняющихся от мобилизации. Но, подчеркивает эксперт, у полицейских должны быть основания для поиска через систему распознавания лиц, например возбужденное уголовное дело или санкции на проведение иных следственных мероприятий.

Никита Королев, Тимофей Корнев, Татьяна Исакова