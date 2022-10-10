Лимит перерасходов

Международная автомобильная федерация (FIA) признала лучшую команду «Формулы-1» Red Bull виновной в превышении потолка расходов в 2021 году. Однако худшего сценария, а именно лишения Макса Ферстаппена титула, завоеванного им в прошлом сезоне, удалось избежать. В заявлении FIA нарушение, допущенное Red Bull, классифицировано как незначительное. Так что, скорее всего, федерация ограничится штрафом. Каким именно, станет ясно позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

В понедельник FIA обнародовала отчет о соблюдении командами «Формулы-1» потолка расходов в 2021 году. Напомним, что, согласно регламенту, они не могли тратить более $145 млн за сезон (в текущем сезоне лимит составляет $140 млн, а в сезонах 2023–2025 годов — $135 млн). Интерес к этому рутинному мероприятию обострился после того, как босс команды Mercedes — ключевого конкурента Red Bull в прошлом году — Тото Вольф заявил, что в паддоке все давно знают, что Red Bull превысила бюджет. В ответ руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что высказывания господина Вольфа носят клеветнический характер.

Согласно правилам, перерасход более чем на 5% считается существенным нарушением, влекущим за собой широкий спектр возможных жестких санкций, начиная от лишения очков, заканчивая исключением из чемпионата.

Однако согласно заявлению FIA, Red Bull превысила лимит менее чем на 5%. По сообщению The Guardian, речь идет о перерасходе примерно на $2,5 млн. Это в четыре раза меньше, чем суммы, называвшиеся различными источниками ранее. Стоит, правда, отметить, что в FIA признали, что не проводили полноценной проверки отчетности. В заявлении FIA отмечается, что она сделала скидку на то, что лимит расходов в 2021-м действовал только первый год, а потому удовлетворилась исключительно изучением документов, поданных командами, не требуя подтверждения отраженных в них сведений.

Так что лидер Red Bull Макс Ферстаппен, завоевавший свой первый титул в прошлом году, а в минувшее воскресенье оформивший и второе чемпионство, звания не лишится. Впрочем, наказание Red Bull понести все же придется. Другое дело, что FIA не сообщает, какое именно. Этот вопрос передан на рассмотрение управления по контролю за лимитом расходов (Cost Cap Administration, CCA). Как говорится в заявлении FIA, есть два варианта развития событий. Первый сводится к тому, что CCA и Red Bull достигнут договоренности о наказании. Речь может идти как о штрафе, так и о «незначительных» спортивных ограничениях, например, об уменьшении лимита времени на работу в аэродинамической трубе. Второй вариант будет активирован в случае, если Red Bull не согласится с наказанием. Тогда дело будет передано в судебную коллегию CCA, которая и примет решение.

Александр Петров