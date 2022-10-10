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Коммерсантъ FM
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«Газпром» уронил фондовый рынок

Распродажа акций на время утянула вниз весь индекс

Начало торгов акциями «Газпрома» без учета дивидендных выплат привело к обрушению их котировок, повлекших в начале биржевых торгов и обвал на российском фондовом рынке. Индекс Московской биржи обвалился почти на 9%, до минимума с 24 февраля. Нервозности добавил и рост напряженности в связи с эскалацией конфликта с Украиной. Впрочем, по итогам дня рублевый индекс отыграл большую часть снижения — инвесторы нарастили вложения в сильно подешевевшие бумаги.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новую неделю российский фондовый рынок начал с очередного обвала. Сразу на открытии индекс Московской биржи рухнул на 8,7%, до 1775 пунктов, минимума с 24 февраля. Локомотивами этого движения выступили акции «Газпрома» и отчасти ценные бумаги «Татнефти». Ценные бумаги газовой компании обвалились на открытии основной сессии почти на 30%, до 137 руб., минимального значения с 24 февраля. Котировки обыкновенных акций «Татнефти» упали при открытии на 18%, привилегированные акции потеряли в цене 10%.

Такое движение носило в значительной степени технический характер. Перед началом торговой сессии аналитики инвестбанка «Синара» не исключали падения индекса MOEX к уровню 1800 пунктов, в связи с тем что акции «Газпрома» и «Татнефти» с понедельника торгуются «без дивидендов».

Реестры акционеров закрываются 11 октября, но в связи с тем, что расчеты на бирже проводятся через два дня, право на дивиденды получили только владельцы ценных бумаг, покупавшие их не позднее минувшей пятницы.

По «Газпрому» полугодовые дивиденды составят 51,03 руб., «Татнефти» — 32,71 руб.

Учитывая высокий вес акций «Газпрома» в индексе Московской биржи, который до обвала составлял почти 15%, падение акций компании вызвало распродажу других ценных бумаг. В начале дня наиболее ликвидные акции потеряли в цене 4–7%. Кроме того, по словам аналитика по российским акциям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анны Михайловой, на динамику рынка в существенной степени оказывала влияние эскалация геополитической ситуации.

Мосбиржа отчиталась о резком росте числа частных инвесторов

Впрочем, распродажа довольно быстро выдохлась, и уже к концу первого часа основной сессии все наиболее ликвидные ценные бумаги отыграли снижения первых минут торгов. По итогам дня акции прибавили в цене 2,6–5%. Это позволило частично восстановиться и индексу Московской биржи, который завершил торги на отметке 1916,97 пункта, что лишь на 1,4% ниже закрытия пятницы. Потери зафиксировали акции «Газпрома» (16,2%) и «Татнефти» (3,5% и 2% соответственно). По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, разворот произошел без явного улучшения новостного фона и может быть связан с появлением крупного покупателя. «В пользу этого говорит скорость восстановления: обычно на это требуется несколько часов, а тут в течение получаса все отросло»,— отмечает собеседник “Ъ”. «Утренний отскок связан с тем, что некоторые инвесторы решили просто откупить некоторые активы на просадке»,— считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Рост политических рисков не обошел стороной и валютный рынок. В начале дня курс доллара на биржевых торгах поднимался на 2,1 руб., до отметки 63,1 руб./$, максимума с начала июля. По итогам дня он остановился вблизи отметки 62,7 руб./$, прибавив за день 1,7 руб. Курс евро вырос за день на 1,6 руб., до 61,4 руб./€. «Учитывая невысокую активность экспортеров, обусловленную отдаленностью налогового периода, волатильность на валютном рынке может сохраниться — курс доллара в ближайшие дни может остаться в верхней части диапазона 60–65 руб./$, который выглядит сбалансированным по совокупности конъюнктурных и фундаментальных факторов»,— отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Антон Силуанов, министр финансов в интервью телеканалу «Россия 1» 30 сентября 2022 года:

«Мы не исключаем возможности до конца текущего года возобновить участие на валютном рынке и тем самым пополнять Фонд национального благосостояния».

Между тем участники фондового рынка не ожидают быстрого восстановления. «Помимо неясной ситуации с санкциями сохраняется высокая неопределенность по геополитике, с ценами на энергоресурсы и внутренним регулированием, особенно в части налогообложения»,— указывает Константин Асатуров. Вместе с тем, как считает Анна Михайлова, возвращение выплаченных дивидендов «Газпрома» на рынок через пару недель может привести к покупкам на рынке.

Виталий Гайдаев

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