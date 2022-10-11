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Коммерсантъ FM
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Танкеры в тумане войны

Юрий Барсуков о том, как санкции ЕС ведут нефтяной рынок к хаосу

Совет ЕС 7 октября наконец-то ввел санкции против отгрузок российской нефти в третьи страны, угрожая лишить такие перевозки услуг страхования, если те не будут осуществляться в рамках «потолка цены». Даже оставляя в стороне тот факт, что сама идея потолка цен несовместима с базовыми принципами рыночной экономики, приходится констатировать: пока власти ЕС не смогли разъяснить игрокам рынка, как им нужно себя вести, чтобы продолжить перевозки российской нефти и не попасть под санкции.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, неясно, как именно страховые, брокерские, судоходные и прочие заинтересованные компании должны проверять, продана ли та или иная партия груза «под потолком» цены или же нарушает его. Также непонятно, какова будет ответственность, если проверка формально пройдет, а впоследствии выяснится, что на самом деле цена была выше потолка. Мои источники говорят как минимум о нескольких потенциальных способах, как провернуть такие сделки с использованием трейдера-посредника.

Санкции ЕС должны вступить в силу уже 5 декабря, а план танкерных отгрузок обычно формируется за месяц. Это значит, что, если ясность с условиями перевозки российской нефти не наступит в ближайшие три недели, судоходные компании — причем не только европейские, но и китайские или индийские — скорее всего, решат не связываться с такими сделками, пока не будет более точных разъяснений. Тем более что власти США, которые тоже публично заявляли о намерении ввести «потолок цены» для российской нефти, пока не опубликовали решений на этот счет. Российские власти говорят, что и сами не согласятся продавать нефть в рамках «потолка цен».

В результате уже в конце ноября на рынке может наступить хаос. Под угрозой немедленного прекращения окажется больше половины всего морского экспорта нефти из России, или 2 млн баррелей в сутки. Флота уже и так «токсичных» танкеров, которые возят, например, иранскую нефть, может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить даже текущие отгрузки нефти из России в Турцию и Азию, не говоря уже о перенаправлении с Балтики потоков, которые раньше шли в Европу. Цены на нефть, скорее всего, взлетят до новых исторических рекордов, что ударит в первую очередь по европейцам, поскольку они не только лишатся российских поставок, но и вынуждены будут покупать альтернативную нефть с премией, тогда как азиатские потребители могут надеяться на дисконтные российские партии.

Сомневаюсь, что такое развитие событий входит в планы инициаторов санкций и вообще соответствует чьим-либо интересам, помимо других крупных стран-производителей нефти. Остается надеяться, что власти ЕС выпустят разъяснения, которые ослабят санкции или, по крайней мере, конкретизируют их, дав игрокам возможность адаптироваться.

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