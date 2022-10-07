Доклад на соискание степени

Минобрнауки хочет освободить аспирантов технических и естественных отраслей науки от написания диссертаций. Обсудить такой эксперимент вчера предложил министр Валерий Фальков. Чтобы получить кандидатскую степень, достаточно будет защитить доклад на основе ранее опубликованных научных статей — минимум пяти. Чиновники считают, что это будет стимулировать аспирантов закончить исследования в срок обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В четверг, на заседании комитета советников Высшей аттестационной комиссии (ВАК), глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил изменить формат защиты кандидатских диссертаций. Вместо нескольких сотен страниц текста аспиранты смогут оформлять диссертацию в виде научного доклада — краткого обобщенного изложения результатов своих исследований на основе ранее опубликованных научных статей. Такая диссертация должна быть представлена к защите еще во время обучения в аспирантуре или в течение одного года после ее завершения.

«Реализацию этой новации целесообразно начать с области технических, физико-математических и других естественных наук. Именно в этих областях имеются значительные исследования, занимающие время, и аспиранты не всегда успевают в установленные сроки оформить текст диссертации и необходимые документы»,— заявил министр. В справочных материалах, представленных к заседанию, говорится о «технической, физико-математической, химической, биологической, геолого-минералогической, географической отраслях науки и архитектуре». По словам господина Фалькова, теперь ВАК должен будет определить, на какие именно научные специальности можно будет распространить эту инициативу.

По планам чиновников, эксперимент затронет до 25% выпускников аспирантуры. Новый подход к защите будет «стимулировать завершение ими исследований в срок подготовки» и «позволит сократить время от завершения исследования до получения диплома кандидата наук на два—четыре месяца». «Даже если 50–100–200 человек защитят диссертации в таком режиме, и это позволит им быстрее выйти на передовые рубежи науки, им будет комфортнее»,— отметил министр.

Однако для такой формы защиты предлагается сделать более жесткие требования. Если сейчас аспирантам необходимо опубликовать две научные статьи в изданиях из так называемого перечня ВАК, то для защиты в виде научного доклада надо будет опубликовать не менее пяти статей. Причем в лучших изданиях, которые относятся к первому или второму квартилю, или в журналах, которые индексируются российским Russian Science Citation Index (RSCI, составлен РАН, объединяет около 800 отечественных журналов). Также публиковаться можно будет в изданиях, которые индексируются в других международных базах,— их перечень потом определит ВАК.

Возможность защиты «традиционной» диссертации, оформленной в виде многостраничной рукописи, у молодых ученых также останется. Но если эксперимент будет успешным и не приведет к снижению качества исследований, то в дальнейшем такая форма защиты может распространиться на другие отрасли науки, говорится в справочных материалах. Впрочем, пока что Минобрнауки предлагает ВАК лишь изучить такую возможность — детальнее инициатива будет обсуждаться в декабре.

Председатель ВАК Владимир Филиппов заявил “Ъ”, что аналогичный формат с 2021 года используется для защиты докторских диссертаций: «Так было в советское время, и мы это тогда восстановили. А для кандидатских не было ни разу — это будет впервые в истории страны». По его словам, в гуманитарных науках «важно, чтобы аспирант умел писать текст», а в физмат- и технических направлениях важен результат, опубликованный в научных журналах. «Наука стала сложнее, эксперименты стали длиннее. И аспиранты просто физически в срок не успевают ни текст диссертации написать, чтобы ее руководитель прочитал, ни поработать с оппонентами,— говорит он.— К тому же стране нужно как можно больше молодых кандидатов и докторов, особенно в технических науках».

Член Европейской академии, действительный член Королевского химического общества и Американского физического общества, профессор РАН Артем Оганов полагает, что эта инициатива затронет небольшое количество аспирантов: «Две статьи для защиты — реальный критерий для множества молодых ученых. А пять статей под силу не каждому аспиранту. Конечно, есть единичные случаи, когда пишут и десять статей. Таким аспирантам, конечно, надо помогать». Он поддерживает предложение Минобрнауки, однако полагает, что оно подходит далеко не каждому аспиранту: «Молодым ученым имеет смысл систематизировать свои знания о состоянии своей области — и написание диссертации обычно этому помогает».

Руководитель секции ядерной физики РАН академик Валерий Рубаков не видит сложностей для аспирантов в написании диссертации. Но соглашается, что при наличии хороших результатов и статей «нет нужды переписывать их в толстый диссертационный труд, который востребован далеко не во всех научных областях». Он отмечает, что инициатива облегчит жизнь соискателям, но усложнит оппонентам, ведь им надо будет детальнее изучать статьи диссертантов. Также господин Рубаков поддерживает повышение барьера по количеству и качеству публикаций, чтобы послаблением «не воспользовались недобросовестные исследователи». «Также есть риск, что будет сложнее отследить заимствования, поскольку будет не полноценный текст, а краткие выжимки,— предполагает он.— Если в физических и математических науках плагиата почти не бывает, то в других отраслях он встречается».

«Если человек опубликовал пять статей в международных журналах, то нет оснований подозревать его в плагиате»,— считает вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий, сооснователь проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд. По его словам, подобная форма защиты уже используется в Сколтехе и в Высшей школе экономики. «Но надо обсуждать критерии,— считает он.— Все же издания из RSCI по уровню уступают журналам первого и второго квартилей. С другой стороны, сейчас вообще неясно, что будет происходить с публикациями ученых в международных журналах».

Анна Васильева