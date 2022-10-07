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Коммерсантъ FM
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Обоснуй и инвестируй

Минэкономики ужесточает отбор проектов для ФАИП

Минэкономики предлагает вновь скорректировать подход к оценке эффективности бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию. Для включения госстроек в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) ведомство хочет детально оценивать инициативы коллег по правительству по десяти критериям, включая экономический эффект, потребность в прямом государственном участии и влияние на достижение национальных целей. Предыдущая методика оценки оказалась неэффективной и допускала финансирование почти всех предлагаемых министерствами строек. Теперь власти рассчитывают отказаться от ненужных объектов и не допустить начала новых незавершенных строек. В условиях бюджетного дефицита это позволит сконцентрировать расходы на выполнении социальных обязательств и на экономически перспективных проектах.

Минэкономики хотело бы остановить закапывание ограниченных инвестресурсов государства в черные дыры ведомственных интересов

Минэкономики хотело бы остановить закапывание ограниченных инвестресурсов государства в черные дыры ведомственных интересов

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Минэкономики хотело бы остановить закапывание ограниченных инвестресурсов государства в черные дыры ведомственных интересов

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики предлагает с 2023 года скорректировать систему принятия решений о бюджетном финансировании госстроек, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства. Так, ведомство подготовило новые правила проведения оценки эффективности в отношении новых объектов капстроительства, а также в случае изменения мощности строящихся более чем на 10%, для включения их в ФАИП (это 4% всех госрасходов). Напомним, что летом правительство утвердило временную методику оценки перспектив строительства гражданских объектов (оценкой занимается Минэкономики) и строек в рамках гособоронзаказа (самостоятельно проводят оценку и представляют результаты в Минэкономики). Однако в отношении гражданских объектов конструкция де-факто оказалась неэффективной.

С одной стороны, включение в процесс согласования Минстроя, который должен был консолидировать все заявки по инвестпроектам в режиме «одного окна», на деле усложнило работу и исключило возможность оперативного согласования проектов из-за невозможности Минэкономики работать с ведомствами напрямую. Во-вторых, сами критерии эффективности оказались нерабочими. Напомним, для включения строек в ФАИП требовалось учитывать потребность в создаваемых мощностях и влияние проекта на комплексное развитие территорий. Однако на практике этого оказалось недостаточно. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, большинство объектов получили высокую оценку, поскольку вариативность итоговой оценки по двум критериям достаточно низкая. Так, из заявок по 151 объекту капстроительства 91 получил положительные заключения, остальные — либо на рассмотрении, либо вообще не потребовали оценки, поскольку не являются новыми объектами. Между тем в условиях бюджетного дефицита выполнение социальных обязательств государства и планов по перезапуску инвестцикла (во многом благодаря бюджетным стимулам) повышает запрос на ранжирование и приоритизацию проектов госстроек.

В новой конструкции Минэкономики предлагает ужесточить отбор проектов и оценивать их по трем направлениям — потребности инвестпроекта в госфинансировании, его влиянию на достижение национальных целей и экономическому эффекту. Всего критериев будет десять: в частности, Минэкономики интересует спрос на инвестпроект, построены ли уже подобные объекты (достаточно ли школ и больниц в районе, производят ли предприятия схожую продукцию в достаточном объеме), почему объект требует прямого участия государства и есть ли возможность внебюджетного финансирования. Важно и наличие инфраструктуры (дороги, газо- и водопроводы), чтобы в процессе строительства не оказалось, что дополнительные затраты окажутся дороже самого объекта. Также Минэкономики предлагает оптимизировать процедуру оценки: ведомства—инициаторы проекта будут направлять материалы напрямую в Минэкономики, минуя Минстрой (исключения составят проекты по ведомственной программе «Строительство» — они учтены в отраслевых госпрограммах министерства).

По словам замглавы Минэкономики Сергея Назарова, методика позволит ведомствам провести самоконтроль по предлагаемым к реализации инвестпроектам, а правительству — исключить необоснованные затраты и уменьшить количество отказов от реализации проекта после его начала. «Оценка эффективности — по сути, чек-лист для принятия решения о реализации инвестпроекта за счет средств федерального бюджета, ответ на вопрос необходимости создания объекта капстроительства в конкретном месте с заданными параметрами. Будет оцениваться экономический эффект от вложения одного бюджетного рубля на валовую добавленную стоимость в экономике»,— добавляет чиновник.

Диана Галиева

Что говорят эксперты и бизнес о приоритетах госстроек

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников отмечает важность эффективного расходования государственных денег: «Чем больше будет фильтров по обоснованности таких расходов, тем лучше для бюджета, экономики и социальной сферы»,— считает он. В свою очередь, советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова указывает, что расширение параметров расчета эффективности инвестпроектов поможет как оценить и приоритизировать их, так и оперативно отслеживать реализацию национальных проектов и делать обоснованные оценки достижения национальных целей на кратко- и среднесрочную перспективу. «Оценка проектов будет учитывать эффективность вложения средств федерального бюджета и социально-экономические эффекты. Оценка по обеспечению инфраструктурой также повысит экономическую целесообразность расчетов (снижение рисков резкого возрастания расходов по проектам, не обеспеченным инфраструктурой)»,— перечисляет эксперт.

Диана Галиева

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