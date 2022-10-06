В одних хищениях ошиблись трижды

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве отказался рассматривать материалы сразу трех уголовных дел, связанных с поставками для нужд ФСО маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров, а также расходных материалов к оргтехнике, вернув их в военную прокуратуру. Последняя, утверждая обвинение, вместе со следствием не смогла точно установить происхождение похищенных в рамках контрактов средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Изначально Главная военная прокуратура (ГВП) направила материалы на трех досудебщиков: бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаила Серова, гендиректора и исполнительного директора ООО «Парамитек» Алексея Чернецких и Наталью Потапову для рассмотрения по существу в Симоновский райсуд Москвы. При этом в обвинительном заключении было указано, что деньги, более полутора миллиарда рублей, на приобретение маршрутизаторов и другой оргтехники для нужд ФСО были выделены управлению военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) спецслужбы управлением федерального казначейства (УФК) по Москве. Однако в ходе первых слушаний суд пришел к выводу, что рассматриваемые дела ему неподсудны по территориальному признаку, так как деньги выделялись Федеральным казначейством РФ, расположенным в Большом Златоустинском переулке, а не УФК, находящимся на 3-й Рощинской улице. Из этого следовало, что дела должен рассматривать Замоскворецкий, а не Симоновский райсуд. В результате последний вынес постановление о возвращении материалов на дополнительное расследование, в котором прокуратура и следствие должны исправить ошибки. С тремя данными решениями не согласилась ГВП, обжаловавшая их в Мосгорсуде, однако тот поддержал суд первой инстанции и дела вернулись в главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР на пересоставление обвинений.

Расследование по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами в ГВСУ СКР начали в мае 2020 года. Согласно материалам дела, в августе и декабре 2018 года между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО было заключено два контракта на поставки для нужд спецслужбы защищенных компьютеров, оргтехники, а также расходных материалов. Под первый контракт федеральное казначейство выделило 761 млн руб., а под второй — 767,1 млн руб. По версии следствия, в 2018 году с целью хищения части бюджетных средств начальник отдела УВТС СХО ФСО полковник Дмитрий Ширенов, исполнявший обязанности заместителя руководителя контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с бывшими советником руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаилом Серовым и директором СВЭКО Владимиром Мартьяновым, а также знакомыми предпринимателями Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых ООО «Парамитек» занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами. Согласно заранее разработанному плану, в задачу господ Чернецких и Потаповой входила организация и составление коммерческих предложений от лица «Парамитека» по завышенным ценам. В свою очередь, советник Серов, по версии следствия, должен был обеспечить прохождение предложений через ФГУП СВЭКО, а полковник Ширенов согласовать их с руководством УВТС СХО ФСО России для обеспечения победы «Парамитеку» в тендере.

После того как ООО господина Чернецких победило в конкурсе, исполнитель госзаказа ФГУП СВЭКО заключил в 2019 году с «Парамитеком» и ООО «Экспосервис» четыре договора, при исполнении которых, по версии следствия, благодаря завышенным ценам было похищено порядка 48 млн руб.

Всем фигурантам инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, а полковнику Ширенову и господам Чернецких с Потаповой — еще и получение и дача взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ). Однако на завершающей стадии расследования эпизод со взяткой из дела убрали: следствие посчитало, что компьютер MacBook Pro стоимостью 219 тыс. руб., подаренный Дмитрию Ширенову, достался ему в счет его доли из похищенных по госконтрактам средств, а не в виде взятки.

В конечном итоге все фигуранты полностью признали свою вину, раскаялись, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью возместили государству нанесенный ущерб. После исправления ошибок их дела другой суд рассмотрит в особом порядке.

Юрий Сенаторов