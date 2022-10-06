Оборудование занесли в суд

Начавшаяся в феврале военная спецоперация РФ на Украине нарушила давнее партнерство Ozon с литовским производителем оборудования для складских комплексов Equinox Europe. В маркетплейсе утверждают, что контрагент уведомил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки. Производитель же пытается через суд взыскать с онлайн-ритейлера средства за уже поставленную продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, ООО «Эквинокс Рус» — российская дочка литовской Equinox Europe, работающая в сфере оптимизации процессов логистики, в начале октября подала два иска в Арбитражный суд Москвы к Ozon. В маркетплейсе подтвердили “Ъ” информацию об иске на сумму 116 млн руб. По данным картотеки, сумма второго иска — 29,5 млн руб. Гендиректор «Эквинокс Рус» Владимир Пензев заявил “Ъ”, что компания намерена подать в суд еще две претензии. Он оценил общую сумму по всем четырем искам в €12 млн (около 715 млн руб. по текущему курсу ЦБ).

Equinox Europe зарегистрировала ООО «Эквинокс Рус» в РФ в 2011 году. Компания производит и поставляет автоматизированное оборудование и системы управления складом. Выручка российского подразделения в 2021 году составила 585 млн руб.

Equinox Europe поставляет более десяти лет оборудование для фулфилмент-центров Ozon во многих регионах страны. Как утверждает господин Пензев, после начала военной операции РФ на Украине Ozon разорвал с подрядчиком договоры на поставку уже готового к отправке автоматизированного оборудования. У маркетплейса другая версия: там говорят, что в конце февраля — начале марта получили от контрагента несколько писем о приостановке поставок из-за форс-мажора, вызванного ухудшением геополитической ситуации. Копия одного из таких писем, направленного 28 февраля представителями «Эквинокс Рус» и Equinox Europe в «Озон Поволжье», есть у “Ъ”. Там говорится о невозможности организовать транспортировку оборудования со склада из Литвы.

В 2022 году планировались очередные поставки оборудования, а также услуги по его монтажу и наладке, которые производят сотрудники Equinox Europe из Литвы, утверждают в Ozon. Но с конца февраля «Эквинокс Рус» перестала поставлять оборудование, предусмотренное контрактом, поэтому Ozon после трех месяцев переговоров решил расторгнуть договор с подрядчиком. По информации Ozon, сейчас оборудование, по которому был внесен аванс, находится на складах в Литве.

В свою очередь Владимир Пензев говорит, что Ozon не заплатил подрядчику за поставленное и запущенное оборудование, его обслуживание, а также за доставку запчастей. В частности, речь идет об оборудовании для склада Ozon на Новой Риге в Подмосковье, где в августе произошел пожар, добавляет топ-менеджер. В свою очередь, в Ozon отмечают, что контрагент так и не выполнил предусмотренную договорами работу по настройке и пуску оборудования, так как весь технический персонал был вывезен компанией из России.

Адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский допускает, что требования «Эквинокс Рус» могут быть признаны обоснованным, если в договоре установлена поэтапная оплата: часть за поставку оборудования, а другая часть — после его монтажа. В то же время эксперт полагает, что Ozon может начислить неустойку и взыскать убытки с подрядчика за нарушение сроков монтажа оборудования, например, через встречный иск. В случае соблюдения при подаче иска всех процессуальных моментов суд не может отказать в его принятии, говорит Олег Хмелевский.

В целом сегодня инициатива прекращения исполнения договоров в большинстве случаев исходит от иностранных контрагентов, отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. В то же время, по его словам, в последнее время отмечается тренд на снижение уровня правовой защиты иностранных компаний, прежде всего из «недружественных» стран. Однако, заключает эксперт, насколько это снижение будет абсолютным, говорить пока сложно.

Алина Савицкая