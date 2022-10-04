Поуехали тут

В первые дни после объявления в стране частичной мобилизации на вторичном рынке жилья Москвы в три раза увеличилось число заявок на срочную продажу квартир. Их владельцы, пытавшиеся покинуть страну, готовы были продать жилье с дисконтом до 20%. Впрочем, уже на следующей неделе ситуация на рынке несколько стабилизировалась, отмечают его участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам сентября объем предложения на вторичном рынке жилья Москвы увеличился до 20%, подсчитали в IRN.ru. В конце лета, когда объем предложения также рос, на продажу выставляли свои квартиры те, кто покупал их в инвестиционных целях. Участники рынка рассчитывали, что в сентябре ситуация стабилизируется. Однако 21 сентября, в среду, в стране была объявлена частичная мобилизация, а к концу той недели число заявок на срочную продажу квартир увеличилось втрое, говорит директор управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома. При этом в первые четыре дня после объявления частичной мобилизации уменьшился спрос на 20%, добавляет руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. «По сути, самыми провальными для вторичного рынка в прошлом месяце были 22–25 сентября»,— говорит господин Шлома. Этот период он сравнивает с концом февраля, когда после начала военной спецоперации ситуация развивалась аналогичным образом. В обоих случаях на продажу выставляли свои квартиры те, кто принял спонтанное решение покинуть страну.

Пережив первый шок частичной мобилизации, вторичный рынок жилья затем стал стабилизироваться, отмечают эксперты. Так, по данным Алексея Попова, по итогам 11 дней после объявления мобилизации на вторичном рынке Москвы объем предложений оказался на 7% выше год к году, и сейчас на продажу выставлено от 39,2 тыс. до 41,2 тыс. лотов во вторичном сегменте. Член управляющего комитета федерального агентства недвижимости «Этажи» Юлия Бочарникова говорит о росте на 6%. «Из-за неопределенности на рынке часть продавцов снимают свои объекты с реализации, а часть владельцев, напротив, пытаются срочно продать свою жилплощадь»,— отмечает господин Попов.

Те, кто срочно пытается реализовать квартиры, готовы дисконтировать свои активы в среднем на 10–15%, максимум — на 20%, говорит Сергей Шлома. «Ни о каких 30–50%, а тем более о 60%, о чем ранее сообщали ряд СМИ, речи не идет»,— добавляет он.

По данным IRN.ru, по итогам сентября средняя стоимость на вторичном рынке составила 257,7 тыс. руб. за 1 кв. м, что всего на 0,7% меньше, чем в августе. Алексей Попов говорит о 304 тыс. руб. за 1 кв. м. Аналитики выяснили, что дешевеют в основном квартиры в панельных домах, а в сталинках и новых монолитно-кирпичных домах цены за месяц не изменились.

По наблюдениям Юлии Бочарниковой, с 29 сентября покупательская активность начала восстанавливаться, в том числе за счет частных инвесторов, которые стали подыскивать объекты с дисконтом. Но управляющий директор сети агентств «Миэль» Александр Москатов не так оптимистичен: «Часть клиентов, решивших купить квартиру, взяли паузу, так как некоторые из них передумали брать ипотеку, а другие решили посмотреть на дальнейшее развитие событий».

Впрочем, ни один из опрошенных “Ъ” экспертов не ожидает скорейшего восстановления вторичного рынка недвижимости. Сергей Шлома прогнозирует снижение объемов сделок в этом сегменте в ближайшей перспективе на 10% в лучшем случае, в худшем — на 20%. Одной из причин этой тенденции эксперт считает неизбежное уменьшение числа ипотечных сделок, поскольку те, кто подпадает под мобилизацию, и те, кто решил уехать из страны, являются одними из основных получателей жилищных займов и активными участниками рынка недвижимости. Такое сокращение потенциальных покупателей квартир будет давить и на цену, прогнозирует господин Шлома.

Юлия Бочарникова ожидает заметные скидки прежде всего на неликвидные активы. В целом, по ее словам, сейчас цены на вторичном рынке удерживаются стабильной ценой в сегменте новостроек и собственникам квартир в уже построенных домах просто невыгодно сильно снижать цены на свои квартиры.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов