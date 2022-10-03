Бывшему чиновнику сложили приговоры

К девяти годам колонии общего режима Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Он был признан виновным в крупной растрате, связанной с незаконным предоставлением земельных участков своим знакомым. С учетом причиненного ущерба суд также обязал господина Джелилова выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. и запретил ему после отбытия наказания занимать государственные должности сроком на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Джелилов

Фото: Администрации Дербентского района Магомед Джелилов

Фото: Администрации Дербентского района

Для Магомеда Джелилова это был уже четвертый приговор, оглашенный в Преображенском суде столицы. Надо заметить, что процессы над экс-чиновником было решено проводить в Москве по настоянию надзорного ведомства, где посчитали, что в Дагестане влиятельные покровители господина Джелилова могут оказать давление на суд.

В первый раз экс-чиновник был осужден в 2020 году на четыре года колонии за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако это решение было отменено апелляционной инстанцией Мосгорсуда, а дело возвращено на новое рассмотрение. В мае 2021 года экс-глава Дербентского района получил шесть лет по делу о растрате (ст. 160 УК РФ), также связанному с незаконным предоставлением в собственность земельных участков. Суд тогда удовлетворил гражданский иск представителя администрации Дербентского района на 8,6 млн руб.

В феврале этого года Преображенский суд опять признал бывшего чиновника виновным по делу о растрате — в махинациях с землей, но по другим эпизодам. Путем частичного сложения наказаний Джелилов получил семь с половиной лет колонии общего режима.

По нынешнему приговору Магомед Джелилов был вновь признан виновным по трем эпизодам растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ) путем незаконного предоставления земельных участков с использованием служебного положения.

Этот эпизод вскрылся уже после того, как прежние дела экс-чиновника были завершены.

Как установили в СКР, в 2016 году Магомед Джелилов, используя свое служебное положение, незаконно подарил родственникам три земельных участка общей площадью 3,5 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ».

Как установило следствие, кадастровая стоимость этой земли составляла более 3 млн руб., а рыночная достигала свыше 20 млн руб.

Обвинительное заключение по этому делу было подписано прокуратурой осенью 2020 года. Однако в суде рассмотрение дела затянулось почти на два года как из-за связанных с пандемией ограничений, так и из-за неявки свидетелей. В конце концов было решено проводить допросы последних в режиме видеоконференции, что сразу ускорило ход процесса.

Ни на следствии, ни в суде Магомед Джелилов вину так и не признал. Он утверждал, что не имел права распоряжаться землей, поскольку этот вопрос относился к компетенции местного управления земельно-имущественных отношений. Там, по версии подсудимого, принимались все решения, которые он лишь подписывал. При этом экс-чиновник подчеркивал, что доверял подчиненным и нередко подписывал документы, не особенно вникая в их суть.

Также экс-глава района говорил, что лица, которым были предоставлены три земельных участка, ему не были известны и тем более не являлись его родственниками. Однако ряд свидетелей и сотрудников управления сообщили суду обратное. При этом они утверждали, что руководитель района оказывал на них давление с целью передачи земли без законных оснований.

Прокурор в прениях просил признать Магомеда Джелилова виновным и приговорить в общей сложности к 11 годам колонии общего режима. Адвокаты просили суд оправдать подзащитного. При этом ссылались в том числе и на то, что планы распределения земельных участков в Дербентском районе были утверждены еще в 2014 году, еще до того, как подсудимый возглавил район.

Однако судья Наталья Бехтерева признала Магомеда Джелилова виновным в растрате, назначив ему путем частичного сложения наказаний девять лет колонии общего режима. Поскольку на этот раз иска к осужденному подано не было (все спорные земельные участки были возвращены государству), председательствующая лишь назначила осужденному штраф в 500 тыс. руб. за причинение его действиями ущерба авторитету государственной власти в республике.

После отбытия срока осужденному запрещено в течение года занимать госдолжности.

По данным “Ъ”, адвокаты намерены обжаловать «несправедливый», с их точки зрения, приговор.

Алексей Соковнин