Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Амфетамин майору не помог

Бывшему начальнику следствия ужесточили приговор

Замоскворецкий райсуд Москвы огласил приговор бывшему замначальника ОМВД «Якиманка» Вячеславу Паку, признанному виновным в покушении на получение особо крупной взятки, превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Как установил суд, майор требовал у столичного предпринимателя 20 млн руб. за прекращение его уголовного дела о хранении наркотиков, которые полицейский сам же и приобрел. С учетом ранее полученного срока за аналогичные преступления его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для экс-замглавы ОМВД Вячеслава Пака это был уже второй приговор в Замоскворецком суде. Три года назад, 30 сентября 2019 года, он был осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима за вымогательство взятки в 5 млн руб. у некоего Смирнова в обмен на прекращение его дела по обвинению в краже. Позже полицейскому вменили еще один эпизод, связанный с вымогательством 600 тыс. руб. у отца молодого москвича, которому инкриминировали распространение наркотиков. А когда Пак уже отбывал наказание, в СКР установили, что он вымогал 20 млн руб. еще и у столичного предпринимателя Дмитрия Чертова.

У компании бизнесмена контрагенты в арбитраже по одному из споров отсудили 12,5 млн руб., но этот результат их не устроил. В июне 2017 года они обратились в ОМВД «Якиманка» с заявлением, обвинив господина Чертова в хищении 20 млн руб. Начальник следственного отдела Пак поручил подчиненному провести доследственную проверку, однако факты, изложенные в заявлении, не подтвердились. После этого майор Пак сам возбудил уголовное дело по факту мошенничества, в котором Дмитрий Чертов стал свидетелем.

Доказательств причастности предпринимателя к афере полицейский не нашел и, согласно материалам расследования, решил привлечь его к ответственности за другое преступление. По его просьбе, говорится в деле, сотрудники ГИБДД задержали машину Дмитрия Чертова на Киевском шоссе, когда тот пытался выехать за город с женой и тремя малолетними детьми. Предприниматель был препровожден в ОМВД, где его обыскали, но ничего криминального не нашли. Однако протокол, подписанный господином Чертовым и понятыми, был составлен таким образом, что в нем осталось много незаполненного места. В пробелы полицейский и вписал данные о том, что у предпринимателя были изъяты 3,6 г амфетамина, которые сам силовик приобрел накануне. На основании этого в августе 2017 года против Дмитрия Чертова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). А дело о мошенничестве, по которому проходил свидетелем господин Чертов, было в тот же день прекращено.

За прекращение «наркотического» дела майор Пак затребовал у Дмитрия Чертова 20 млн руб. Предприниматель не согласился и вскоре по решению суда оказался в СИЗО. Правда, затем Мосгорсуд перевел его под домашний арест. А когда следствие ходатайствовало о продлении срока меры пресечения, суд отказал и отпустил господина Чертова на свободу. Но расследование уголовного дела бизнесмена продолжалось даже после того, как майор Пак сам попал под следствие. Адвокату предпринимателя Надежде Поповой только в январе 2020 года удалось добиться прекращения уголовного преследования предпринимателя в связи с «отсутствием события преступления».

А на уже отбывавшего срок экс-майора Пака в СКР было возбуждено новое дело — по ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение особо крупной взятки), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

В ходе следствия и в суде Вячеслав Пак вину не признавал. Он утверждал, что не вымогал деньги у потерпевшего, а тот его оговорил. Однако свидетели, включая и понятых, говорили обратное. В частности, последние утверждали, что при личном досмотре предпринимателя после задержания в его вещах и одежде наркотиков обнаружено не было.

К ранее назначенному сроку суд добавил экс-майору четыре года. Услышав приговор, Вячеслав Пак сказал судье, что «все понял», после чего его вывели из зала. Когда осужденного вели по коридору, он сказал супругам Чертовым: «Вам это все вернется!» Будет ли осужденный обжаловать приговор, осталось неясно, поскольку его адвокат на оглашении судебного решения не присутствовал.

Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...