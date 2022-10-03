Амфетамин майору не помог

Замоскворецкий райсуд Москвы огласил приговор бывшему замначальника ОМВД «Якиманка» Вячеславу Паку, признанному виновным в покушении на получение особо крупной взятки, превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Как установил суд, майор требовал у столичного предпринимателя 20 млн руб. за прекращение его уголовного дела о хранении наркотиков, которые полицейский сам же и приобрел. С учетом ранее полученного срока за аналогичные преступления его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для экс-замглавы ОМВД Вячеслава Пака это был уже второй приговор в Замоскворецком суде. Три года назад, 30 сентября 2019 года, он был осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима за вымогательство взятки в 5 млн руб. у некоего Смирнова в обмен на прекращение его дела по обвинению в краже. Позже полицейскому вменили еще один эпизод, связанный с вымогательством 600 тыс. руб. у отца молодого москвича, которому инкриминировали распространение наркотиков. А когда Пак уже отбывал наказание, в СКР установили, что он вымогал 20 млн руб. еще и у столичного предпринимателя Дмитрия Чертова.

У компании бизнесмена контрагенты в арбитраже по одному из споров отсудили 12,5 млн руб., но этот результат их не устроил. В июне 2017 года они обратились в ОМВД «Якиманка» с заявлением, обвинив господина Чертова в хищении 20 млн руб. Начальник следственного отдела Пак поручил подчиненному провести доследственную проверку, однако факты, изложенные в заявлении, не подтвердились. После этого майор Пак сам возбудил уголовное дело по факту мошенничества, в котором Дмитрий Чертов стал свидетелем.

Доказательств причастности предпринимателя к афере полицейский не нашел и, согласно материалам расследования, решил привлечь его к ответственности за другое преступление. По его просьбе, говорится в деле, сотрудники ГИБДД задержали машину Дмитрия Чертова на Киевском шоссе, когда тот пытался выехать за город с женой и тремя малолетними детьми. Предприниматель был препровожден в ОМВД, где его обыскали, но ничего криминального не нашли. Однако протокол, подписанный господином Чертовым и понятыми, был составлен таким образом, что в нем осталось много незаполненного места. В пробелы полицейский и вписал данные о том, что у предпринимателя были изъяты 3,6 г амфетамина, которые сам силовик приобрел накануне. На основании этого в августе 2017 года против Дмитрия Чертова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). А дело о мошенничестве, по которому проходил свидетелем господин Чертов, было в тот же день прекращено.

За прекращение «наркотического» дела майор Пак затребовал у Дмитрия Чертова 20 млн руб. Предприниматель не согласился и вскоре по решению суда оказался в СИЗО. Правда, затем Мосгорсуд перевел его под домашний арест. А когда следствие ходатайствовало о продлении срока меры пресечения, суд отказал и отпустил господина Чертова на свободу. Но расследование уголовного дела бизнесмена продолжалось даже после того, как майор Пак сам попал под следствие. Адвокату предпринимателя Надежде Поповой только в январе 2020 года удалось добиться прекращения уголовного преследования предпринимателя в связи с «отсутствием события преступления».

А на уже отбывавшего срок экс-майора Пака в СКР было возбуждено новое дело — по ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение особо крупной взятки), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

В ходе следствия и в суде Вячеслав Пак вину не признавал. Он утверждал, что не вымогал деньги у потерпевшего, а тот его оговорил. Однако свидетели, включая и понятых, говорили обратное. В частности, последние утверждали, что при личном досмотре предпринимателя после задержания в его вещах и одежде наркотиков обнаружено не было.

К ранее назначенному сроку суд добавил экс-майору четыре года. Услышав приговор, Вячеслав Пак сказал судье, что «все понял», после чего его вывели из зала. Когда осужденного вели по коридору, он сказал супругам Чертовым: «Вам это все вернется!» Будет ли осужденный обжаловать приговор, осталось неясно, поскольку его адвокат на оглашении судебного решения не присутствовал.

Алексей Соковнин