Она премьер другим наука

В условиях усугубляющегося политического и экономического кризиса 2 октября в Бирмингеме стартовал съезд Консервативной партии Великобритании. Члены правящей партии съехались в тот момент, когда рейтинги премьер-министра Лиз Трасс бьют антирекорды, а преимущество оппозиционной Лейбористской партии в общенациональных опросах достигло рекордных 19%. На съезде действующая глава правительства постарается убедить коллег, многие из которых уже задумываются над ее отставкой, в правильности выбранного курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Лиз Трасс (справа) и автор экономической программы ее кабинета, министр финансов Квази Квартенг уверены, что ведут страну по правильному пути

Фото: Hannah McKay, Reuters Британский премьер Лиз Трасс (справа) и автор экономической программы ее кабинета, министр финансов Квази Квартенг уверены, что ведут страну по правильному пути

Фото: Hannah McKay, Reuters

Первые шаги кабинета Лиз Трасс не только привели к новому витку экономического кризиса, породив вопросы о ее дальнейшем пребывании на посту (cм. “Ъ” от 30 сентября), но и вылились в серьезное усиление позиций Лейбористской партии. По данным последнего исследования компании Opinium, проведенного 28–30 сентября, популярность лейбористов среди британцев взлетела до 46%, всего за неделю прибавив 7%. Консерваторы сейчас могут довольствоваться поддержкой лишь 27% избирателей — падение правящей партии составило те же 7%.

Еще хуже ситуация персонально у Лиз Трасс. Если 21 сентября ее действия поддерживали 25% британцев и не одобряли 34%, то спустя неделю доля разочарованных ее правлением подскочила до 55% и лишь 18% по-прежнему в нее верят. Как отмечает The Guardian, 37% разницы между одобрением и неодобрением госпожи Трасс показывают, что ее популярность даже ниже, чем была у Бориса Джонсона (минус 28%) накануне его отставки с поста премьера и лидера консерваторов.

«Лиз Трасс удалось достичь худших показателей Терезы Мэй и Бориса Джонсона (экс-премьеры от консерваторов.— “Ъ”) под занавес их пребывания в должности в течение всего нескольких недель на посту и спустя несколько дней после первого крупного шага правительства»,— цитирует Reuters руководителя политического отдела и связей с общественностью Opinium Джеймса Крауча.

На этом фоне усилились позиции и лидера Лейбористской партии Кира Стармера. На вопрос, кто бы мог стать сейчас лучшим премьер-министром, 35% британцев назвали его и лишь 18% — госпожу Трасс. При этом 18% избирателей, в 2019 году проголосовавших за консерваторов, сейчас готовы сделать выбор в пользу лидера лейбористов.

Во время избирательной кампании соперник госпожи Трасс, бывший министр финансов Риши Сунак, неоднократно критиковал экономические планы Лиз Трасс, включая резкое снижение налогов, и предупреждал о кризисных последствиях. Когда же 23 сентября министр финансов в правительстве Трасс Квази Квартенг анонсировал планы кабмина, прогнозы господина Сунака начали сбываться, а в британской экономике начался хаос. По данным Opinium, 75% британцев уверены, что правящая Консервативная партия потеряла контроль над экономической ситуацией в стране. В частности, среди тех, кто в 2019 году голосовал за тори, такого же мнения придерживается 71%.

С таким ворохом проблем Консервативная партия и подошла к своему традиционному осеннему съезду, который 2 октября стартовал в Бирмингеме. Лиз Трасс, которая не хочет признавать действия своего правительства ошибочными, будет пытаться убедить однопартийцев в верности шагов кабмина и искать поддержку среди коллег. В интервью The Sunday Telegraph она заявила, что Квази Квартенг, рейтинг которого упал еще ниже, чем у нее, делает «прекрасную работу». Она признала, что презентация экономического плана 23 сентября прошла с ошибками и правительству «следовало бы лучше подготовить почву» и людей. При этом Лиз Трасс заявила, что план не обсуждался всем кабмином, а решение было принято именно министром финансов.

Так или иначе, убедить коллег в своей правоте ей будет непросто. Некоторые депутаты-консерваторы считают работу премьера настолько плохой, что готовы уже сейчас отстранить ее от должности. И хотя внутрипартийные правила тори гласят, что новый лидер не может быть отстранен путем вотума недоверия в течение первого года на посту, однако, сообщила The Guardian, члены партии уже прорабатывают сценарии, как обойти этот запрет,— от массового ухода в отставку министров до изменения или приостановки действия правил. В комментарии британской газете один из экс-министров от тори заявил: «Я думаю, она уже ушла. Они просто этого еще не поняли». А другой бывший министр отметил, что отставка госпожи Трасс — вопрос времени и Консервативной партии «необходимо серьезно поработать над тем, чтобы избавиться от нее как можно быстрее». По его мнению, только ее уход даст шанс тори на предстоящих в конце 2024 года выборах, а главное, время, «чтобы забыть этот ужасный эпизод».

Впрочем, кандидатура политика, который мог бы занять место Лиз Трасс, пока публично не обсуждается. Однако фигура одного человека по-прежнему нависает тенью над действующим премьером — это ее бывший босс Борис Джонсон. Он, кстати, как и Риши Сунак, скорее всего, не будет участвовать в партийной конференции в Бирмингеме, однако его незримое присутствие будет ощущаться на протяжении всех дней съезда, считает европейское отделение американского издания Politico.

Во время гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера страны господин Джонсон был популярнее Лиз Трасс и Риши Сунака, букмекерские компании до сих пор высоко оценивают его шансы возглавить тори, а среди членов партии остается немало его преданных сторонников. Кроме того, многие из них помнят, что именно Борис Джонсон привел консерваторов к самой крупной победе над лейбористами за последние десятилетия на парламентских выборах в 2019 году. И как показывают опросы, среди тех, кто в 2019-м голосовал за тори, 48% считают, что он был бы лучшим премьером, чем Лиз Трасс, которую в этом очном противостоянии готовы поддержать лишь 19%. Как сказал накануне съезда один из членов парламента от консерваторов, «Джонсон — это готовое решение для многих людей». Нет сомнений, что в кулуарах фигура Бориса Джонсона будет активно обсуждаться. Другое дело, что вернуть его на пост лидера сейчас — значит расписаться в том, что партия совершила ошибку, инициировав его отставку. И для лейбористов такой сценарий был бы столь же благоприятен, как и дальнейшее руководство партией госпожой Трасс.

Алексей Забродин