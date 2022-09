Британия впала в Трасс

План правительства Великобритании под руководством Лиз Трасс по выходу из кризиса не только спровоцировал хаос в экономике Соединенного Королевства и обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал разговоры о возможной отставке главы правительства. Недовольство госпожой Трасс, и четырех недель еще не проработавшей на новом посту, растет в том числе среди ее коллег по Консервативной партии. При этом сама премьер уверена, что правительство на верном пути, а в критической ситуации, сложившейся в стране, виноват президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Phil Noble, Reuters Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Phil Noble, Reuters

Не прошло и четырех недель с момента переезда Лиз Трасс в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, а глубокое недовольство ее правлением уже охватило Соединенное Королевство. Виной тому план стимулирования экономики в целях преодоления энергетического кризиса, представленный министром финансов Квази Квартенгом 23 сентября.

Согласно этому плану, правительство намерено радикально снизить налоги, из-за чего госбюджет недосчитается около £45 млрд в год.

И вот одна лишь «декларация о намерениях» кабинета обернулась резким падением курса фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом. Последний раз фунт, стоивший, к примеру, в 2008 году целых $2, столь же низко падал по отношению к доллару в далеком 1985 году. Кроме того, произошло и значительное снижение спроса на гособлигации Великобритании.

Несмотря на это, Лиз Трасс и Квази Квартенг несколько дней хранили молчание, из-за чего возмущение со стороны граждан, оппозиции, местных и европейских финансистов и даже членов правящей Консервативной партии только нарастало. 29 сентября премьер наконец заговорила. Причем сделала это так, что, похоже, еще больше накалила ситуацию. В самом начале интервью на радио BBC госпожа Трасс, видимо, пытаясь настроить слушателей на позитив, заявила, что хорошо выспалась и «рада быть здесь». Журналистка Рима Ахмед, напомнив о рекордном падении фунта, призывах МВФ пересмотреть планы Кабинета министров и уже сделанных валютных интервенциях Банка Англии на £65 млрд для поддержки рынка, спросила премьера: «Где вы были?» На это госпожа Трасс ответила, что «правительство должно было принять решительные меры», иначе зимой люди бы получили счета за электроэнергию в размере вплоть до £6 тыс. Корреспондентка уточнила, что население не слышало от премьера никаких слов уже четыре дня. Но в ответ та лишь предложила довольствоваться тем, что она «сейчас здесь».

«Важно, что действия британского правительства были направлены на защиту людей от высоких цен на электроэнергию, чтобы гарантировать работу экономики… С трудностями сталкивается не только Великобритания, это глобальная проблема»,— оправдывалась Лиз Трасс.

А уже в эфире радио Norfolk ведущий Крис Горэм спросил, может ли премьер заверить слушателей, что разбирается в проблеме лучше, чем МВФ и Банк Англии, которые раскритиковали план ее правительства. Но и тут госпожа Трасс была непреклонна: «Я должна делать то, во что я верю, что правильно для страны и что поможет продвинуть нашу страну вперед». По ее словам, с намеченного курса она сворачивать не намерена. А в интервью бристольскому отделению радио BBC госпожа Трасс и вовсе сказала, что британцы должны винить в экономическом кризисе в Соединенном Королевстве президента РФ Владимира Путина «и войну на Украине».

Как бы сильно Лиз Трасс ни старалась казаться уверенной, специалистов и простых граждан ее объяснения не успокоили, а скорее еще больше напугали.

Британские соцсети, как сообщила The Guardian, наполнились сообщениями, свидетельствующими, что пользователи расценили выступление премьера как «катастрофу», а ее позицию сочли «оторванной от реальности».

А американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман еще накануне написал в Twitter, что «трассономика (по аналогии с "рейганомикой".— “Ъ”) предельно глупа».

Тем временем хаос в экономике и долгое молчание Даунинг-стрит спровоцировали новый виток политического кризиса. Еще несколько дней назад телеканал Sky News со ссылкой на неназванного экс-министра в правительстве Бориса Джонсона сообщил, что депутаты от Консервативной партии уже направляют письма в комитет 1922 (специальная группа консерваторов, занимающаяся в том числе процедурами выборов лидера партии) о недоверии премьер-министру. «Они думают, что она обрушит экономику»,— признался собеседник телеканала. По его словам, нынешний Кабинет министров «играет в экономику высокого уровня с жизнями людей». Другой депутат от консерваторов Роб Пауэлл сказал Sky News, что объявление Квази Квартенгом нашумевшего плана было «дурацким шоу». Он добавил, что ему неизвестно о скоординированных шагах Консервативной партии по потенциальному вотуму недоверия, но не исключил, что «что-то может произойти».

Между тем оппозиция бьет тревогу и требует срочно созвать парламент, который с 23 сентября по 11 октября находится на традиционных для этого времени года каникулах, отведенных под организацию партийных съездов. Если перерыв продлится как и было запланировано, депутаты еще несколько недель не смогут призвать министров к ответу и оспорить план правительства.

По словам лидера Лейбористской партии Кира Стармера, Лиз Трасс — это угроза национальной экономике, а правительство «играет на деньги» британцев.

Как заявила 29 сентября казначей теневого кабинета (параллельный правительству оппозиционный кабинет министров) Рэйчел Ривз, выступления госпожи Трасс на радио «сделали катастрофическую ситуацию еще хуже». Она также призвала депутатов-консерваторов присоединиться к лейбористам и представителям другой оппозиции и потребовать от Даунинг-стрит срочно созвать парламент. По ее словам, парламент должен собраться и отменить реализацию плана нынешнего правительства, и если консерваторы не проголосуют против предложений Лиз Трасс, то «станут соучастниками этого безрассудного экономического самобичевания».

Достается премьер-министру и в британской прессе. Так, в The Guardian появились сразу несколько колонок с весьма красноречивыми заголовками: «Трассономика по-детски глупа, трассополитика — еще хуже»; «Я был депутатом-консерватором, но Трасс и Квартенг заставили меня голосовать за лейбористов»; «Это кризис Трасс и Квартенга, а не ваш, но вы уже намного беднее благодаря им». А в The Financial Times, например: «План правительства Великобритании — это одновременно плохая экономика и упущенная возможность»; «Эксперимент премьер-министра Великобритании не учитывает непредвиденных последствий в реальном мире» и т. д.

Как показывает социология, уверенность нынешнего Кабинета министров в своей правоте не убеждает избирателей. По данным YouGov от 25 сентября, лишь 17% одобряют деятельность правительства, а 62%, напротив, выражают недовольство. А доверие к лейбористам — в плане их возможностей обеспечить экономический рост — более чем в два раза превышает доверие к консерваторам. Так, 44% британцев верят, что лейбористское правительство во главе с Киром Стармером справится с проблемой подорожания жизни, и лишь 12% по-прежнему верят в Лиз Трасс.

Алексей Забродин