Своим набросаем

В воскресенье стартует 14-й чемпионат Единой лиги ВТБ. В некотором роде он будет уникальным, первым полноценным первенством после введения в отношении российских спортивных структур западных санкций. Однако опасения, что турнир лишится иностранных игроков, не оправдались. В лиге их в избытке. Больше того, вынужденное переформатирование первенства, по всей видимости, приведет к тому, что интрига в нем только возрастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом сезоне Единой лиги ВТБ основная борьба вновь пойдет между ЦСКА и «Зенитом». Они уже успели поспорить за один титул, и сильнее были петербуржцы. На фото: форвард ЦСКА Семен Антонов (слева) в борьбе с защитником «Зенита» Денисом Захаровым в финале Суперкубка лиги

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В новом сезоне Единой лиги ВТБ основная борьба вновь пойдет между ЦСКА и «Зенитом». Они уже успели поспорить за один титул, и сильнее были петербуржцы. На фото: форвард ЦСКА Семен Антонов (слева) в борьбе с защитником «Зенита» Денисом Захаровым в финале Суперкубка лиги

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В воскресенье начинается очередной, уже 14-й по счету чемпионат Единой лиги ВТБ. В матче открытия сыграют два представителя большой четверки первенства «Зенит» и УНИКС. Турнир нынешнего сезона особенный: он должен продемонстрировать, насколько лиге удастся справиться с проблемами.

Их две. Первая заключается в том, что по ходу прошлого сезона, после введения в отношении российского спорта западных санкций, лига лишилась двух участников — эстонского «Калева» и польской «Зелёна-Гуры». Брешь нужно было восполнять, и лига решила принять в свой состав московский МБА и «Самару». Это вернуло количество участников турнира на отметку в 12 команд. Одновременно лига решила изменить схему проведения первенства. На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы — по шесть в каждой. Участники первой (в нее попадут команды с лучшими результатами) на втором этапе сыграют за распределение мест в топ-6. Команды, попавшие в «нижнюю» шестерку, разыграют еще два места в play-off. Сам play-off начнется в конце марта и завершится в конце мая.

«У нас будет на 40% больше матчей, и это влечет за собой определенные траты,— отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.— К примеру, траты на судейство увеличатся на 60%. В чемпионате будут работать только российские судьи. Значительную часть затрат составляет производство телесигнала: "Матч ТВ" берет на себя организацию трансляций матчей категории А, а трансляции матчей категорий В и С организовывает лига, и здесь расходы также увеличатся».

Вторая проблема также была вызвана санкциями. После начала событий на Украине клубы лиги столкнулись с массовым отъездом иностранцев, на которых российские, особенно топовые, клубы традиционно делали ставку. Не просто так, а ради увеличения своих шансов в континентальных соревнованиях — Евролиге и Кубке Европы (от участия в них команды лиги теперь отстранены). Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов даже выражал сомнения в том, что клубам удастся набрать на новый сезон замену уехавшим легионерам, предсказав мощнейшую конкуренцию за доморощенных игроков. Опасения в целом не оправдались. Почти все команды лиги близки к заполнению лимита в шесть иностранцев. Причем, скажем, ЦСКА, сумел сохранить Николу Милутинова, на которого в Европе огромный спрос, а «Зенит» — добиться подписания контракта с Тома Эртелем, который ради петербуржской команды отказался от перспектив играть в сборной Франции. Исключение — МБА. В его составе легионеров нет вовсе. Это, впрочем, неудивительно, если вспомнить что одноименный женский клуб, выступающий в Премьер-лиге, не приглашает иностранок принципиально. Этот подход, очевидно, распространился и на мужскую команду.

Если же говорить о топ-командах, то наименьшее иностранное представительство в «Локомотив-Кубани» — всего три легионера. Это тоже осознанный выбор. О нем упоминал и Сергей Иванов, напомнивший, что краснодарский клуб уже не первый сезон делает ставку на воспитание собственных кадров. В рамках реализации этой политики в середине сентября в Краснодаре был открыт крупнейший в российском баскетболе Молодежный тренировочный центр. И как показал недавний Суперкубок Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» вполне может повысить свой статус от просто представителя топ-4 лиги, до реального претендента на борьбу за титулы. Ведь в том же Суперкубке на групповой стадии краснодарцы за счет именно доморощенных игроков обыграли «Зенит» — действующего чемпиона лиги и будущего обладателя Суперкубка. Впрочем, как отметил президент «Локомотив-Кубани» Андрей Ведищев, новые подписания еще могут случиться. «Клуб продолжает селекционную работу. Но критерии, по которым мы ищем сегодня игроков, очень высокие. В любом случае, мы планируем сформировать такой состав, чтобы биться за медали Единой лиги ВТБ».

Но справедливости ради нужно сказать, что пока главные фавориты те же, что и в прошлом сезоне,— «Зенит» и ЦСКА.

Петербургский и московский гранды уже выдали в финале Суперкубка шоу, напомнившее об их потрясающем противостоянии в финальной серии play-off прошлого сезона. Снова «Зенит» был сильнее — на последних секундах решающий трехочковый забросил форвард «Зенита» Томас Уимбуш. Однако насколько они готовы реализовать свои амбиции и потенциал по ходу насыщенного сезона, ведь командам придется играть по два раза в неделю, покажет только время.

Александр Петров