Волжская перезагрузка

Спикер саратовской городской думы Дмитрий Кудинов («Единая Россия») складывает полномочия, поскольку хочет сосредоточиться на «работе в округе». Он оставляет пост вслед за градоначальником Михаилом Исаевым, который в начале сентября избрался в облдуму. По данным источников “Ъ”, место господина Кудинова может занять экс-глава саратовской таможни Сергей Овчинников. Эксперт говорит о формировании в регионе новой управленческой команды после смены губернатора и обновления состава областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кудинов

Фото: Владимир Барсуков Дмитрий Кудинов

Фото: Владимир Барсуков

О намерении досрочно сложить полномочия Дмитрий Кудинов сообщил в своем Telegram-канале. «В этот непростой для всех период считаю необходимым максимально сосредоточиться на работе в интересах тех, кто рассчитывает на мою помощь — избирателей моего округа,— написал он, добавив, что отказываться от депутатского мандата не собирается.— Непосредственная работа с избирателями, решение их конкретных вопросов, ответственность перед ними для меня сейчас важнее административно-организационной деятельности».

Что именно подвигло спикера уйти, он не объяснил и на звонки “Ъ” не ответил. По данным источников “Ъ”, отставка главы гордумы обсуждалась в понедельник на заседании комиссии по местному самоуправлению, но сам он на нем не присутствовал.

Дмитрий Кудинов — депутат саратовской гордумы последних трех созывов. После выборов в 2021 году был избран спикером, поскольку, как пояснял глава фракции ЕР Владимир Островский, является «одним из самых опытных и инициативных народных избранников», а также «прекрасно разбирается в механизме нормотворческой деятельности и тонкостях городского хозяйства». Источники “Ъ” не исключают, что отставка господина Кудинова может быть связана с уходом мэра Саратова Михаила Исаева, членом команды которого считался спикер. Напомним, в конце августа господин Исаев ушел в отставку, чтобы сосредоточиться на выборах в облдуму: он баллотировался по округу против известного блогера-коммуниста Николая Бондаренко и сумел одолеть его с трехкратным преимуществом. В облдуме Михаила Исаева избрали спикером, а и. о. главы города стала бывшая глава Ленинского района Саратова Лада Мокроусова.

По данным источников “Ъ”, место спикера гордумы может достаться бывшему начальнику Саратовской таможни Сергею Овсянникову, который ушел с этого поста 26 сентября. Ранее он прошел в гордуму от ЕР на довыборах в Ленинском районе. Сам господин Овсянников эту информацию не комментирует. Официально отставка председателя гордумы и избрание его преемника должны состояться на ближайшем заседании гордумы, дата которого пока не назначена.

Беспартийный депутат гордумы Виктор Марков заявил “Ъ”, что видимых предпосылок для отставки спикера не было, «пока не избрали Сергея Овсянникова». Депутат от КПРФ Евгений Алай добавляет, что слухи об отставке председателя появились еще летом. «Он и прошел в думу не очень красиво (на выборах-2021 Дмитрий Кудинов получил свыше 1000 голосов на участке, расположенном в войсковой части в Энгельсском районе, благодаря чему обошел коммуниста Владимира Новикова.— “Ъ”), возможно, это тоже повлияло»,— не исключает господин Алай.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что после избрания новым губернатором бывшего премьера Саратовской области Романа Бусаргина и обновления состава облдумы управленческая «перезагрузка» закономерно добралась и до региональной столицы: «Так происходит всегда, после выборов бывает либо полная замена команды, либо частичные ее корректировки». Но говорить об истинных причинах отставки спикера гордумы сложно, признает эксперт: «Надо посмотреть, что ему предложили взамен, возможно, он сам решил полностью изменить свою жизнь. Не все хотят всю жизнь быть депутатами. Могут быть и личные мотивы».

Сергей Петунин, Саратов