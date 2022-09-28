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Коммерсантъ FM
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Оптовые цены намерены расти

Мониторинг опросов

Новый опрос предприятий, проведенный Банком России 1–19 сентября, зафиксировал продолжавшееся замедление роста издержек и попытку разворота динамики отпускных цен компаний. Ранее, в августе, опросы промышленников от Института Гайдара свидетельствовали, что в ценовых прогнозах предприятия пытаются избавиться от дефляционных ожиданий.

«Дальнейшему уменьшению давления со стороны издержек во многом способствовало укрепление рубля во втором квартале 2022 года»,— поясняют аналитики Банка России. Они отмечают и первое (после устойчивого снижения в предыдущие пять месяцев) повышение ценовых ожиданий предприятий основных отраслей экономики (см. график). Оно обнаруживается в большинстве видов экономической деятельности, но особенно в торговле автотранспортом и строительстве «и может быть связано с ожидаемым улучшением со стороны спроса», заключают в ЦБ.

Примечательно, что, по данным опросов регулятора, текущие издержки респондентов после бурного роста в момент шока второго квартала в начале сентября находились уже на уровне января—марта 2021 года. В ЦБ не комментируют, снижались ли издержки в секторах повсеместно. Впрочем, по данным конъюнктурных опросов PMI агентства S&P, в промышленности в августе издержки продолжали расти, хотя и минимальными темпами с февраля 2020 года, а в секторе услуг инфляция издержек оказалась максимальной с мая и оставалась на историческом максимуме, прежде всего за счет увеличения трат на материалы, коммунальные услуги и заработную плату.

Напомним, что в сентябре инфляционные ожидания граждан также перестали снижаться и зафиксировались на исторически высоких уровнях. «Важно подчеркнуть, что ценовые ожидания так и не вернулись к нормальному уровню, оставшись в области повышенных значений,— комментируют эти данные ЦБ аналитики Telergam-канала MMI.— Причиной повышенных инфляционных ожиданий являются не экономические факторы (курс рубля, текущая инфляция), а прежде всего геополитика. Экономические агенты готовятся к росту нестабильности в экономике и на рынках». Отметим, что после объявления 21 сентября частичной мобилизации в РФ ситуация в экономике может дополнительно осложниться, прежде всего из-за неопределенности дальнейшего развития событий и кадровых проблем предприятий.

Артем Чугунов

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