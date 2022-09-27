Его порочество

В возрасте 68 лет скончался танцор и певец Борис Моисеев. Об этом СМИ стало известно от многолетнего администратора артиста Сергея Гороха. Причины смерти не разглашаются, но известно, что еще в 2010 году Борис Моисеев пережил ишемический инсульт, потом еще один и так и не смог до конца восстановиться.

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Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Борис Моисеев

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Существенную часть своей творческой жизни Борис Моисеев посвятил исключительно классической хореографии, а о вокальном ремесле и не помышлял. Карьеру Моисеев начал в родной Белоруссии, затем переместился в Харьков, позднее — в Каунас.

Судьба еще в 1970-е определила, казалось, раз и навсегда, что его удел — музыкальный театр. Но в 1978 году он без памяти увлекся эстрадой и создал вместе с двумя танцовщицами трио «Экспрессия», чьи первые концертные номера были показаны на сцене знаменитого юрмальского варьете Juras Perle.

«Экспрессия» отлично вписывалась в атмосферу этого оазиса «заграницы». Танцы были пропитаны эротикой и исполнялись под сладострастные зарубежные шлягеры. Песню Грейс Джонс «I’ve Seen That Face Before», созданную на основе «Libertango» Астора Пьяццоллы, отечественная публика узнала в первую очередь именно благодаря номеру Моисеева и его соратниц.

Когда «Экспрессия» стала частью концертного коллектива Аллы Пугачевой, всесоюзная слава трио была обеспечена. Его участников стали узнавать, а центральный персонаж был, вероятно, самым экстравагантным шоуменом на отечественном ТВ по части концертных костюмов. В пору, когда в эфире царили Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а Валерий Леонтьев считался на эстраде чуть ли не революционером, Моисеев позволял себе слишком яркий грим и слишком женственные наряды. Под крылом Пугачевой он провел десять лет и был не просто нанятым работником, но другом, принадлежал к ее ближнему кругу, а значит, по сравнению со многими другими получал больше внимания, больше эфиров, больше работы. Она же посоветовала ему попробовать петь.

В перестройку, как и многие коллеги, Борис Моисеев перенес, словно болезнь, период «покорения Запада», но его место было, конечно, прежде всего на сценах республик только что распавшегося СССР.

Свою страну он объездил и с Пугачевой, и с собственными программами, изучил ее вдоль и поперек. Он отлично знал, что нужно здешнему зрителю, а вернее, зрительнице. Двигателем карьеры Моисеева была до деталей продуманная легенда о «крошке Боре» из Могилева — мальчике, рожденном в женской колонии, выросшем без отца в обстановке издевательств со стороны сверстников и совращенном на кладбище одноклассником. Публика, состоявшая преимущественно из взрослых женщин, забивала концертные залы по всей стране точно не для того, чтобы послушать «живой вокал». Зрителями двигало желание реализовать свою эмпатию, разделить боль с персонажем, созданным Моисеевым.

С появлением Бориса Моисеева в первом эшелоне звезд рухнул пошатнувшийся еще во времена «Ласкового мая» стереотип о «живом» исполнении как некоем непременном качестве, священном долге артиста. С его легкой руки история, которую рассказывает артист на сцене, стала важнее, чем «технические данные». В 1990-е Моисеев одну за другой выпускал масштабные эстрадные программы, первой из которых было шоу «Борис Моисеев и его леди». После того как в период гастрольного бума страна увидела все главные шоу мира, включая Cirque du Soleil и Мадонну, ролики в YouTube, где «крошка Боря» расхаживает по сцене в пеньюаре и что-то шепчет в микрофон, вызывают только грустную ностальгическую усмешку. Но для регионов, куда не доезжали Мадонна, Майкл Джексон и даже Army Of Lovers, его спектакли были откровением.

Переломной в карьере Бориса Моисеева стала песня Кима Брейтбурга «Голубая луна» (1997), записанная совместно с Николаем Трубачом. Она стала одновременно всенародным хитом и фактически каминг-аутом артиста.

Впрочем, настоящий каминг-аут он совершил еще в 1991 году, во время интервью «Аргументам и фактам», и Моисеев, надо сказать, впоследствии жалел о сказанном. Моисеев не считал правильным признание в России однополых браков и проведение гей-парадов, но протестовал как мог против законов о запрете «пропаганды гомосексуализма».

Чем старше становился «крошка Боря», тем меньше ему хотелось эпатировать публику и тем больше ему требовалось покровительство истеблишмента.

От своего провокационного сценического образа он устал, в 2003 году вступил в «Единую Россию», поддерживал Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Тем не менее Моисеев долго оставался «знаменем» отечественного гей-движения. Для многих из тех, кто скрывал свою ориентацию, факт присутствия такого человека, как Моисеев, в медийном поле был аргументом в пользу того, чтобы жить не прячась.

Вероятно, последним громким хитом, записанным Моисеевым, был его дуэт с Людмилой Гурченко «Петербург — Ленинград» (2004). Но до самой своей болезни Моисеев продолжал записывать альбомы и выпускать новые шоу. С ролью шута он расстался в силу возраста и по состоянию здоровья. Однако в народ к этому времени уже давно ушли многочисленные байки про «дитя порока» Борю Моисеева. Его выходки принимались как должное даже такими фигурами, как Иосиф Кобзон, с которым Моисеев дружил много лет. Шутам вообще многое позволено — и это-то самая что ни на есть традиционная ценность.

Борис Барабанов