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Его порочество

Умер Борис Моисеев

В возрасте 68 лет скончался танцор и певец Борис Моисеев. Об этом СМИ стало известно от многолетнего администратора артиста Сергея Гороха. Причины смерти не разглашаются, но известно, что еще в 2010 году Борис Моисеев пережил ишемический инсульт, потом еще один и так и не смог до конца восстановиться.

Борис Моисеев

Борис Моисеев

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Борис Моисеев

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Существенную часть своей творческой жизни Борис Моисеев посвятил исключительно классической хореографии, а о вокальном ремесле и не помышлял. Карьеру Моисеев начал в родной Белоруссии, затем переместился в Харьков, позднее — в Каунас.

Судьба еще в 1970-е определила, казалось, раз и навсегда, что его удел — музыкальный театр. Но в 1978 году он без памяти увлекся эстрадой и создал вместе с двумя танцовщицами трио «Экспрессия», чьи первые концертные номера были показаны на сцене знаменитого юрмальского варьете Juras Perle.

«Экспрессия» отлично вписывалась в атмосферу этого оазиса «заграницы». Танцы были пропитаны эротикой и исполнялись под сладострастные зарубежные шлягеры. Песню Грейс Джонс «I’ve Seen That Face Before», созданную на основе «Libertango» Астора Пьяццоллы, отечественная публика узнала в первую очередь именно благодаря номеру Моисеева и его соратниц.

Когда «Экспрессия» стала частью концертного коллектива Аллы Пугачевой, всесоюзная слава трио была обеспечена. Его участников стали узнавать, а центральный персонаж был, вероятно, самым экстравагантным шоуменом на отечественном ТВ по части концертных костюмов. В пору, когда в эфире царили Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а Валерий Леонтьев считался на эстраде чуть ли не революционером, Моисеев позволял себе слишком яркий грим и слишком женственные наряды. Под крылом Пугачевой он провел десять лет и был не просто нанятым работником, но другом, принадлежал к ее ближнему кругу, а значит, по сравнению со многими другими получал больше внимания, больше эфиров, больше работы. Она же посоветовала ему попробовать петь.

В перестройку, как и многие коллеги, Борис Моисеев перенес, словно болезнь, период «покорения Запада», но его место было, конечно, прежде всего на сценах республик только что распавшегося СССР.

Свою страну он объездил и с Пугачевой, и с собственными программами, изучил ее вдоль и поперек. Он отлично знал, что нужно здешнему зрителю, а вернее, зрительнице. Двигателем карьеры Моисеева была до деталей продуманная легенда о «крошке Боре» из Могилева — мальчике, рожденном в женской колонии, выросшем без отца в обстановке издевательств со стороны сверстников и совращенном на кладбище одноклассником. Публика, состоявшая преимущественно из взрослых женщин, забивала концертные залы по всей стране точно не для того, чтобы послушать «живой вокал». Зрителями двигало желание реализовать свою эмпатию, разделить боль с персонажем, созданным Моисеевым.

С появлением Бориса Моисеева в первом эшелоне звезд рухнул пошатнувшийся еще во времена «Ласкового мая» стереотип о «живом» исполнении как некоем непременном качестве, священном долге артиста. С его легкой руки история, которую рассказывает артист на сцене, стала важнее, чем «технические данные». В 1990-е Моисеев одну за другой выпускал масштабные эстрадные программы, первой из которых было шоу «Борис Моисеев и его леди». После того как в период гастрольного бума страна увидела все главные шоу мира, включая Cirque du Soleil и Мадонну, ролики в YouTube, где «крошка Боря» расхаживает по сцене в пеньюаре и что-то шепчет в микрофон, вызывают только грустную ностальгическую усмешку. Но для регионов, куда не доезжали Мадонна, Майкл Джексон и даже Army Of Lovers, его спектакли были откровением.

Переломной в карьере Бориса Моисеева стала песня Кима Брейтбурга «Голубая луна» (1997), записанная совместно с Николаем Трубачом. Она стала одновременно всенародным хитом и фактически каминг-аутом артиста.

Впрочем, настоящий каминг-аут он совершил еще в 1991 году, во время интервью «Аргументам и фактам», и Моисеев, надо сказать, впоследствии жалел о сказанном. Моисеев не считал правильным признание в России однополых браков и проведение гей-парадов, но протестовал как мог против законов о запрете «пропаганды гомосексуализма».

Чем старше становился «крошка Боря», тем меньше ему хотелось эпатировать публику и тем больше ему требовалось покровительство истеблишмента.

От своего провокационного сценического образа он устал, в 2003 году вступил в «Единую Россию», поддерживал Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Тем не менее Моисеев долго оставался «знаменем» отечественного гей-движения. Для многих из тех, кто скрывал свою ориентацию, факт присутствия такого человека, как Моисеев, в медийном поле был аргументом в пользу того, чтобы жить не прячась.

Вероятно, последним громким хитом, записанным Моисеевым, был его дуэт с Людмилой Гурченко «Петербург — Ленинград» (2004). Но до самой своей болезни Моисеев продолжал записывать альбомы и выпускать новые шоу. С ролью шута он расстался в силу возраста и по состоянию здоровья. Однако в народ к этому времени уже давно ушли многочисленные байки про «дитя порока» Борю Моисеева. Его выходки принимались как должное даже такими фигурами, как Иосиф Кобзон, с которым Моисеев дружил много лет. Шутам вообще многое позволено — и это-то самая что ни на есть традиционная ценность.

Борис Барабанов

Фотогалерея

Каким был путь Бориса Моисеева на эстраде

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Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве (Белоруссия). Его мать, Геня Мойсес, была политзаключенной. Согласно другой версии, она никогда не сидела в тюрьме, а работала упаковщицей на Могилевском кожевенном заводе

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве (Белоруссия). Его мать, Геня Мойсес, была политзаключенной. Согласно другой версии, она никогда не сидела в тюрьме, а работала упаковщицей на Могилевском кожевенном заводе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Будущий певец окончил отделение классического танца Белорусского государственного хореографического училища (ныне — Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж).&lt;br> На фото: певцы Алла Пугачева, Борис Моисеев (в центре) и Валерий Леонтьев в концертном зале «Россия», 1992 год

Будущий певец окончил отделение классического танца Белорусского государственного хореографического училища (ныне — Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж).
На фото: певцы Алла Пугачева, Борис Моисеев (в центре) и Валерий Леонтьев в концертном зале «Россия», 1992 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Борис Моисеев в начале творческой карьеры работал артистом балета в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко, позднее стал хореографом-постановщиком. В 1975 году переехал в литовский Каунас

Борис Моисеев в начале творческой карьеры работал артистом балета в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко, позднее стал хореографом-постановщиком. В 1975 году переехал в литовский Каунас

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1978 году артист создал танцевальное трио «Экспрессия», вместе с которым в конце 1980-х годов выступал во Франции и Италии &lt;br>На фото: певица Лариса Долина и Борис Моисеев, 1994 год

В 1978 году артист создал танцевальное трио «Экспрессия», вместе с которым в конце 1980-х годов выступал во Франции и Италии
На фото: певица Лариса Долина и Борис Моисеев, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В середине 1990-х годов Борис Моисеев начал карьеру эстрадного певца. В 1994 году он записал свою первую песню «Эгоист». Примерно в это же время он основал собственный шоу-театр &lt;br>На фото: певец Борис Моисеев, телеведущая Арина Шарапова и шоумен Андрей Вульф (справа) на аукционе по продаже личных вещей известных людей для «Фонда детей Чечни» в клубе «Метелица», 2000 год

В середине 1990-х годов Борис Моисеев начал карьеру эстрадного певца. В 1994 году он записал свою первую песню «Эгоист». Примерно в это же время он основал собственный шоу-театр
На фото: певец Борис Моисеев, телеведущая Арина Шарапова и шоумен Андрей Вульф (справа) на аукционе по продаже личных вещей известных людей для «Фонда детей Чечни» в клубе «Метелица», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1992 году в интервью газете «Аргументы и факты» певец признался в своей гомосексуальности. Но через восемь лет на телеканале ТНТ заявил, что не является геем и лгал по поводу своей ориентации, «создавая себе определенный имидж»

В 1992 году в интервью газете «Аргументы и факты» певец признался в своей гомосексуальности. Но через восемь лет на телеканале ТНТ заявил, что не является геем и лгал по поводу своей ориентации, «создавая себе определенный имидж»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Среди наиболее популярных композиций певца — «Голубая луна» и «Щелкунчик» (обе песни записаны совместно с Николаем Трубачом)

Среди наиболее популярных композиций певца — «Голубая луна» и «Щелкунчик» (обе песни записаны совместно с Николаем Трубачом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Также стали хитами песни «Дитя порока», «Когда забудешь ты меня» (дуэт с французским певцом Нильдой Фернандесом), «Петербург — Ленинград» (в дуэте с Людмилой Гурченко), «Глухонемая любовь»

Также стали хитами песни «Дитя порока», «Когда забудешь ты меня» (дуэт с французским певцом Нильдой Фернандесом), «Петербург — Ленинград» (в дуэте с Людмилой Гурченко), «Глухонемая любовь»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

За годы сольной карьеры артист записал порядка десяти альбомов, в том числе «Дитя порока» (1996), «Просто Щелкунчик» (1999), «По секрету...» (2000), «Лебедь» (2000), «Потанцуем?!» (2001), «Чужой» (2002), «Любимый человек» (2004), «Птичка. Живой звук» (2007) и другие.&lt;br>На фото: Борис Моисеев и Людмила Гурченко на совместном концерте «В этой осени никто не виноват» в ГЦКЗ «Россия»

За годы сольной карьеры артист записал порядка десяти альбомов, в том числе «Дитя порока» (1996), «Просто Щелкунчик» (1999), «По секрету...» (2000), «Лебедь» (2000), «Потанцуем?!» (2001), «Чужой» (2002), «Любимый человек» (2004), «Птичка. Живой звук» (2007) и другие.
На фото: Борис Моисеев и Людмила Гурченко на совместном концерте «В этой осени никто не виноват» в ГЦКЗ «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Также артист снимался в фильмах, среди которых — «Безумный день или женитьба Фигаро» (2003), «Али-Баба и сорок разбойников» (2005), «Дневной Дозор» (2005), «Самый лучший фильм» (2007) и другие

Также артист снимался в фильмах, среди которых — «Безумный день или женитьба Фигаро» (2003), «Али-Баба и сорок разбойников» (2005), «Дневной Дозор» (2005), «Самый лучший фильм» (2007) и другие

Фото: Коммерсантъ / Антон Спиридонов  /  купить фото

12 августа 2010 года артист заявил СМИ о своем бракосочетании с американкой Адель Тодд, которое состоялось в сентябре того же года в Сочи. Позже об их семейной жизни СМИ почти ничего не сообщали &lt;br>На фото: акция против гомосексуализма перед концертом Бориса Моисеева в Хабаровске, 2009 год

12 августа 2010 года артист заявил СМИ о своем бракосочетании с американкой Адель Тодд, которое состоялось в сентябре того же года в Сочи. Позже об их семейной жизни СМИ почти ничего не сообщали
На фото: акция против гомосексуализма перед концертом Бориса Моисеева в Хабаровске, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Певец участвовал в различных телевизионных проектах. С 2004 по 2005 год он был ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале Муз-ТВ, в 2008 году на «Первом канале» в дуэте с Еленой Воробей участвовал в телешоу «Две звезды», выступал в роли судьи в программе «Модный приговор» на украинском телеканале «Интер» &lt;br>На фото: Борис Моисеев на праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого (справа), 2009 год

Певец участвовал в различных телевизионных проектах. С 2004 по 2005 год он был ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале Муз-ТВ, в 2008 году на «Первом канале» в дуэте с Еленой Воробей участвовал в телешоу «Две звезды», выступал в роли судьи в программе «Модный приговор» на украинском телеканале «Интер»
На фото: Борис Моисеев на праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого (справа), 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2006 году господину Моисееву было присвоено звание заслуженного артиста России &lt;br>На фото: Борис Моисеев, стилист Сергей Зверев (в центре) и артист Александр Песков (справа) на презентации книги Лены Лениной «Альфонсы или любовные мошенники», 2010 год

В 2006 году господину Моисееву было присвоено звание заслуженного артиста России
На фото: Борис Моисеев, стилист Сергей Зверев (в центре) и артист Александр Песков (справа) на презентации книги Лены Лениной «Альфонсы или любовные мошенники», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 2003 году Борис Моисеев вступил в партию «Единая Россия». Основной причиной, по его словам, была потребность иметь защиту, прикрытие. При этом он отметил, что Россия может обойтись без демократии и лично его устраивает однопартийная система

В 2003 году Борис Моисеев вступил в партию «Единая Россия». Основной причиной, по его словам, была потребность иметь защиту, прикрытие. При этом он отметил, что Россия может обойтись без демократии и лично его устраивает однопартийная система

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Певец перед началом творческого вечера Аллы Пугачевой в Юрмале, 2014 год

Певец перед началом творческого вечера Аллы Пугачевой в Юрмале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

О смерти певца стало известно 27 сентября 2022 года. Причина смерти не названа, однако СМИ сообщили, что недавно артист перенес инсульт

О смерти певца стало известно 27 сентября 2022 года. Причина смерти не названа, однако СМИ сообщили, что недавно артист перенес инсульт

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве (Белоруссия). Его мать, Геня Мойсес, была политзаключенной. Согласно другой версии, она никогда не сидела в тюрьме, а работала упаковщицей на Могилевском кожевенном заводе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Будущий певец окончил отделение классического танца Белорусского государственного хореографического училища (ныне — Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж).
На фото: певцы Алла Пугачева, Борис Моисеев (в центре) и Валерий Леонтьев в концертном зале «Россия», 1992 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Борис Моисеев в начале творческой карьеры работал артистом балета в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко, позднее стал хореографом-постановщиком. В 1975 году переехал в литовский Каунас

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1978 году артист создал танцевальное трио «Экспрессия», вместе с которым в конце 1980-х годов выступал во Франции и Италии
На фото: певица Лариса Долина и Борис Моисеев, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В середине 1990-х годов Борис Моисеев начал карьеру эстрадного певца. В 1994 году он записал свою первую песню «Эгоист». Примерно в это же время он основал собственный шоу-театр
На фото: певец Борис Моисеев, телеведущая Арина Шарапова и шоумен Андрей Вульф (справа) на аукционе по продаже личных вещей известных людей для «Фонда детей Чечни» в клубе «Метелица», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1992 году в интервью газете «Аргументы и факты» певец признался в своей гомосексуальности. Но через восемь лет на телеканале ТНТ заявил, что не является геем и лгал по поводу своей ориентации, «создавая себе определенный имидж»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Среди наиболее популярных композиций певца — «Голубая луна» и «Щелкунчик» (обе песни записаны совместно с Николаем Трубачом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Также стали хитами песни «Дитя порока», «Когда забудешь ты меня» (дуэт с французским певцом Нильдой Фернандесом), «Петербург — Ленинград» (в дуэте с Людмилой Гурченко), «Глухонемая любовь»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

За годы сольной карьеры артист записал порядка десяти альбомов, в том числе «Дитя порока» (1996), «Просто Щелкунчик» (1999), «По секрету...» (2000), «Лебедь» (2000), «Потанцуем?!» (2001), «Чужой» (2002), «Любимый человек» (2004), «Птичка. Живой звук» (2007) и другие.
На фото: Борис Моисеев и Людмила Гурченко на совместном концерте «В этой осени никто не виноват» в ГЦКЗ «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Также артист снимался в фильмах, среди которых — «Безумный день или женитьба Фигаро» (2003), «Али-Баба и сорок разбойников» (2005), «Дневной Дозор» (2005), «Самый лучший фильм» (2007) и другие

Фото: Коммерсантъ / Антон Спиридонов  /  купить фото

12 августа 2010 года артист заявил СМИ о своем бракосочетании с американкой Адель Тодд, которое состоялось в сентябре того же года в Сочи. Позже об их семейной жизни СМИ почти ничего не сообщали
На фото: акция против гомосексуализма перед концертом Бориса Моисеева в Хабаровске, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Певец участвовал в различных телевизионных проектах. С 2004 по 2005 год он был ведущим телепрограммы «Бардачок» на телеканале Муз-ТВ, в 2008 году на «Первом канале» в дуэте с Еленой Воробей участвовал в телешоу «Две звезды», выступал в роли судьи в программе «Модный приговор» на украинском телеканале «Интер»
На фото: Борис Моисеев на праздновании дня рождения композитора Игоря Крутого (справа), 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2006 году господину Моисееву было присвоено звание заслуженного артиста России
На фото: Борис Моисеев, стилист Сергей Зверев (в центре) и артист Александр Песков (справа) на презентации книги Лены Лениной «Альфонсы или любовные мошенники», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 2003 году Борис Моисеев вступил в партию «Единая Россия». Основной причиной, по его словам, была потребность иметь защиту, прикрытие. При этом он отметил, что Россия может обойтись без демократии и лично его устраивает однопартийная система

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Певец перед началом творческого вечера Аллы Пугачевой в Юрмале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

О смерти певца стало известно 27 сентября 2022 года. Причина смерти не названа, однако СМИ сообщили, что недавно артист перенес инсульт

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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