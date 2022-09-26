Хищение прошло по «Высокому стандарту»

За хищение 181,7 млн руб. у клиентов НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ) Замоскворецкий суд Москвы приговорил члена совета директоров ПРПФ Олега Власова к семи годам колонии общего режима. Вторая подсудимая — гендиректор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова приговорена к пяти с половиной годам с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком совершеннолетия. Для хищения средств использовался редкий финансовый инструмент — ипотечные сертификаты участия (ИСУ) «Высокий стандарт», которые были обесценены в результате подмены организаторами аферы ликвидных залогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Власов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олег Власов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Суд рассматривал дело совладельца банка «Балтика», члена совета директоров аффилированного с кредитным учреждением ПРПФ Олега Власова и главы компании «Эмпайр траст» Анны Хохловой с марта 2021 года. В итоге оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве — хищении 181,7 млн руб. у клиентов пенсионного фонда (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Власов как организатор аферы получил семь лет колонии общего режима, Анна Хохлова — пять с половиной лет. При этом исполнение наказания для госпожи Хохловой отложено на десять лет в связи с наличием у нее малолетнего ребенка. Также был полностью удовлетворен гражданский иск к осужденным, поданный АСВ на всю сумму похищенных средств. До его погашения суд оставил под арестом принадлежащие банкиру Land Rover и Volkswagen Polo, мотоцикл Harley Davidson, а также три нежилых помещения в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В прениях, отметим, прокурор просил приговорить банкира к восьми годам, а его подельницу — к шести с половиной годам колонии.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием хищений средств ПРПФ с декабря 2017 года занималось ГСУ ГУ МВД по Москве. Причем сумма ущерба по делу сначала превышала 1,5 млрд руб., а к концу предварительного следствия уменьшилась в несколько раз.

Как следует из материалов дела, в 2014 году Олег Власов вошел в руководство преступной группы, целью которой стало хищении активов ПРПФ. Также организаторами хищения следствие считает совладельцев «Балтики» Василия Косолапова и Ольгу Черняк, входившую в совет директоров пенсионного фонда. Оба скрылись от следствия и объявлены в розыск.

Незадолго до краха банка «Балтики» в 2015 году ее владельцы, считает следствие, имея «полную информацию» об объемах пенсионных накоплений и резервах ПРПФ, разработали многоступенчатый план хищения клиентских средств. Опираясь на «личный авторитет и дружеские связи», действуя «тщательно, взвешенно и поступательно», организаторы, по материалам дела, подобрали исполнителей, основным из которых стала Анна Хохлова. Основным инструментом аферы были выбраны ипотечные сертификаты участия (ИСУ) «Высокий стандарт», эмитентом которых выступила компания госпожи Хохловой.

Чтобы избежать внимания контролирующих органов, как следует из материалов дела, доходность «Высокого стандарта» первоначально была гарантирована ликвидными активами девятнадцати заемщиков «Балтики». Так, среди заложенного имущества фигурировали объекты элитной недвижимости в подмосковной Жуковке, а также крупные кредиты, выданные банком внешне надежным фирмам. Однако после того, как ПРПФ купил 146,8 тыс. сертификатов «Высокого стандарта», организаторы вывели из-под залога наиболее ценные подмосковные объекты, заменив их с помощью поддельных документов другими. Например, в списке недвижимости, которая обеспечивала доходность «Высокого стандарта», появился комплекс зданий кондитерской фабрики «Рот фронт», который никогда не находился в залоге у «Балтики».

Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка.

В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.

Олег Власов вину не признал. Стоит отметить, что он является также фигурантом дела о выводе из России 46 млрд руб. через молдавские банки. Судебный процесс над ним продолжается. Адвокат финансиста Даниил Никифоров сообщил “Ъ”, что не согласен с приговором Замоскворецкого суда и уже обжаловал его. По мнению адвоката, следствие велось с многочисленными нарушениями.

Владислав Трифонов