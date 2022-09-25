Армейцев вывели из недвижимости

Футбольный клуб ЦСКА официально сменил владельца. Более 77% акций клуба перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Согласно договоренностям между прежним и новым владельцами ЦСКА, собственно спортивная часть его деятельности останется «за текущими миноритарными акционерами», то есть президентом клуба Евгением Гинером. Господин Баланович же намерен развивать бизнес на «базе комплекса недвижимости футбольного клуба ЦСКА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Баланс Эссет Менеджмент» Виталий Баланович

Фото: Пресс-служба «Баланс Эссет Менеджмент» Генеральный директор «Баланс Эссет Менеджмент» Виталий Баланович

Фото: Пресс-служба «Баланс Эссет Менеджмент»

Как стало известно «Ъ», футбольный клуб ЦСКА завершил процедуру смены собственника. Прежний владелец команды — ВЭБ.РФ договорился о передаче принадлежавших ему 77,63% акций ПФК ЦСКА новому партнеру клуба — компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу. Ранее появлялись сообщения о том, что контроль над клубом получила компания «Тринфико», однако эта информация не подтвердилась.

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории»,— говорится в заявлении ЦСКА. В клубе отметили также, что «столь надежный и мощный партнер позволил обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста», а также пообещали, что продолжат «развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни».

Сделка предусматривает фактическое разделение бизнеса ФК ЦСКА на два направления, курируемые разными командами.

«Текущая ситуация позволила по-новому посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость,— говорится в заявлении ВЭБ.РФ.— Мы получили предложение от Виталия Балановича, управляющего с большим инвестиционным опытом на рынке недвижимости в России, в том числе в части редевелопмента существующих объектов в новые форматы. Его компания займется привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА. Контроль спортивной части бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами». Крупнейшим из миноритариев является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.

Стороны не стали раскрывать стоимость сделки. Напомним, что ВЭБ.РФ стал владельцем ЦСКА в апреле 2020 года. До этого ЦСКА принадлежал компании Bluecastle Enterprises (ее основным бенефициаром считался Евгений Гинер). Контроль над ним обошелся госкорпорации, ранее кредитовавшей армейцев, согласно ее отчету, в 18 млрд руб.

Название «ВЭБ Арена» носит и домашний стадион ЦСКА. Собственно, в основном на кредитные средства, выделявшиеся ВЭБ.РФ, арена, включающая в себя также значительные офисные площади, и была построена. После начала событий на Украине ВЭБ.РФ попал под американские и европейские санкции, и клубу для продолжения нормального функционирования потребовался новый владелец. То же самое, напомним, случилось с «Динамо»: в конце февраля ВТБ, также столкнувшийся с санкционными ограничениями, объявил, что принял решение вернуть почти 100% акций клуба его прежнему владельцу — Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

В сложившихся условиях изоляции российского спорта именно недвижимость является самым ценным активом ФК ЦСКА. И весьма перспективным, считает владелец клуба Виталий Баланович.

Он отметил, что компания готовит «новый инвестиционный продукт на базе комплекса недвижимости футбольного клуба ЦСКА». «Это наш первый публичный продукт, который позволит с учетом собственной экспертизы предложить клиентам готовое решение для получения стабильного прогнозируемого дохода,— сказал Виталий Баланович.— На сегодняшний день сформирован инвестиционный пул, который заинтересован в инвестициях в объекты недвижимости высокого качества. Также рассматривается возможность дополнительного привлечения инвесторов через каналы private banking и Московскую биржу, что позволит открыть доступ к этому продукту для инвесторов».

Александр Петров