УДП обманули по полной программе

Шесть лет лишения свободы, как стало известно “Ъ”, запросил в Мещанском райсуде столицы в ходе прений сторон прокурор для бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги. Гособвинение считает, что полностью доказана вина экс-чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта в 2018 году на приобретение программного обеспечения (ПО) для нужд ведомства. Сам Виталий Надрага, получивший во время работы в УДП РФ классный чин действительного государственного советника 2-го класса, а ранее служивший в ФСО, настаивает на полной невиновности. Он утверждает, что ПО не только было создано и зарегистрировано в Роспатенте, но и успешно эксплуатируется.

Процесс по этому крайне неоднозначному уголовному делу, в рамках которого Виталия Надрагу обвиняют в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), длится в Мещанском суде Москвы уже год. На одном из последних заседаний гособвинитель в ходе прений сторон, посчитав вину экс-чиновника в совершенном преступлении полностью доказанной, запросил для него наказание шесть лет колонии общего режима и три года ограничения права занимать руководящие и распорядительные должности. Кроме того, обвинение настаивает на полном удовлетворении гражданского иска на 27 млн руб., заявленного УДП как потерпевшей стороной. По мнению надзорного ведомства, Виталий Надрага должен компенсировать государству эту сумму совместно с фирмой «ИБС "Экспертиза"», выступавшей в качестве исполнителя государственного контракта на разработку ПО. Сторона защиты, в свою очередь, попросила у суда полного оправдания обвиняемого в связи с отсутствием и состава, и самого события преступления.

Виталий Надрага, уволившийся из УДП РФ в январе 2019 года, был задержан в феврале 2021 года в рамках уголовного дела, возбужденного СКР по факту мошеннического хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, расследование касалось госконтракта о закупке услуг по созданию и сопровождению ПО для УДП. Однако, как посчитали проводившие проверку оперативники СЭБ ФСБ, программы оказались нерабочими, а выделенные на них 27 млн руб.— похищенными. Изначально расследование велось в отношении «неустановленных лиц». Однако в январе прошлого года СКР возбудил новое дело о злоупотреблении полномочиями в отношении конкретного подозреваемого — бывшего начальника управления информатизации и связи УДП. С санкции Басманного суда он был взят под стражу и помещен в СИЗО-4 «Медведь». Жесткая мера в отношении экс-чиновника была основана на выводах оперативников ФСБ, утверждавших, что господин Надрага владеет «навыками оперативно-разыскной деятельности, осведомлен о формах и методах работы спецслужб и правоохранительных органов», а значит, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям и т. д. Также говорилось о том, что Виталий Надрага «имеет широкие служебные связи», полученные за время службы в ФСО и работы в УДП, а кроме того, может использовать знакомства своего отца, бывшего судьи. Помимо прочего, упоминалась и подготовка бегства обвиняемого за рубеж, так как он продал свою московскую квартиру.

Защита пыталась парировать эти утверждения тем, что, потеряв заработок после увольнения, мужчина решил переехать к родителям в Краснодарский край с недавно родившимися двумя детьми, а проданным помещением была обычная однушка, но суд это во внимание не принял. Стоит отметить, что в УДП РФ подчеркивали, что махинации бывшего высокопоставленного сотрудника были вскрыты самими сотрудниками ведомства в результате внутренних проверок.

Между тем в ходе судебного следствия обвинение настаивало на том, что подсудимым двигал карьеризм и желание скрыть свою некомпетентность при контроле за исполнением госконтракта. Интересно, что при этом изначально присутствовавший в квалификации корыстный мотив уже не упоминался. СКР так и не смог найти признаков хищения, а потому уголовное дело по статье о мошенничестве прекратили, хотя это не помешало суду арестовать 27 млн руб., находящихся на отдельном банковском счете «ИБС "Экспертиза"».

Защита, по данным “Ъ”, утверждала, что собранные материалы не подтверждают вину господина Надраги, а комиссионная компьютерно-техническая экспертиза, на которой базируется обвинение, не выдерживает никакой критики. Адвокаты утверждали, что эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Минцифры попросту не разобрались в сути госзакупок по сопровождению и развитию функционала ПО для УДП.

Изначально по результатам открытого конкурса в 2018 году был выбран победитель, который не смог предоставить соответствующую требованиям законодательства банковскую гарантию. И в результате закупка была объявлена несостоявшейся. Через несколько месяцев УДП объявило новый конкурс, по результатам которого и был заключен злополучный контракт с «ИБС "Экспертиза"».

По мнению защитников экс-чиновника, при исследовании не был протестирован сам программный продукт, но зато сделан вывод о полном неисполнении контракта. Хотя, по их данным, новое ПО зарегистрировали в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и структурные подразделения УДП им активно пользуются до сих пор. В суде это подтверждали вызванные свидетели из числа кадровой службы УДП и его структурных подразделений, а также IT-специалисты, обслуживающие ПО. В связи с наличием функционирующего программного продукта, появившегося в результате реализации государственного контракта, и фактическим отсутствием ущерба представители Виталия Надраги высказывали недоумение предъявленным многомиллионным иском к нему и к поставщику «ИБС "Экспертиза"», входящему, кстати, в ведущую отечественную IT-сервисную компанию IBS. Еще одним доводом в пользу обвиняемого стало то, что экспертиза проводилась в рамках норм ФЗ-60 «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», в то время как сам контракт осуществлялся в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако суд отказал ему в назначении повторной экспертизы, хотя на похожем процессе недавно в Туле по делу о якобы имевшихся хищениях при внедрении региональной информационной системы здравоохранения (“Ъ” подробно рассказывал о нем) суд назначил исследование в аналогичной ситуации.

Предполагается, что судья Елена Каракешишева огласит приговор по делу в отношении Виталия Надраги уже на этой неделе. Отметим при этом, что судья известна по ряду громких обвинительных решений, включая дело в отношении бывшего заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич за участие в хищении 50 млн руб. и заочный приговор за многомиллиардную растрату беглым бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.

Сергей Сергеев