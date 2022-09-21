Рынок частично мобилизовался

Новости о частичной мобилизации вызвали волну продаж на российском финансовом рынке. Впрочем, к концу торгов инвесторы немного успокоились, и по итогам дня индекс Московской биржи потерял только 3,8%, хотя в начале падал на 10%. Курс доллара, поднимавшийся до 62,8 руб./$, закрылся на отметке 60,7 руб./$. Эксперты ожидают дальнейшего снижения котировок, хотя и меньшими темпами. Поддержку рынку могут оказать массированные выплаты дивидендов, прежде всего со стороны «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объявление в начале дня о частичной мобилизации вызвало очередную волну распродаж на фондовом рынке. Сразу на открытии торгов индекс Московской биржи обвалился на 10%, до отметки 2005 пунктов, минимума с 24 февраля. В лидерах падения оказались наиболее ликвидные акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Роснефти», потерявшие в первые минуты торгов 11–15%. Однако уже через час ценные бумаги отыграли большую часть снижения, а по итогам дня индекс остановился на отметке 2130,71 пункта, «всего» на 3,8% ниже закрытия вторника. Наиболее ликвидные ценные бумаги завершили день снижением на 2–5,4%.

Учитывая низкую ликвидность рынка и доминирование на нем физлиц, их первая реакция была довольно резкой и эмоциональной. «В отсутствие деталей по принятым решениям многие предпочли сократить вложения в ценные бумаги»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

«Несмотря на то что решение властей было ожидаемо, рынок эмоционально не был готов к нему, в итоге мы увидели панические продажи по широкому кругу бумаг и уход в кэш, включая "токсичный" доллар»,— отмечает собеседник в крупной управляющей компании.

Впрочем, паника не длилась долго, и буквально через полчаса после открытия торгов инвесторы стали откупать ценные бумаги. «По мере появления дополнительной информации от официальных лиц мы увидели быстрое восстановление цен на акции»,— отмечает Дмитрий Скрябин. «Самые опасные ожидания не реализовались, а такие ключевые показатели, как валютный курс, инфляция и процентные ставки, остаются стабильными»,— отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

Высокая волатильность в начале торгов отмечалась и на валютном рынке. Большую часть утренней сессии курсы оставались стабильными, лишь в районе 10:00, при открытии основной сессии, курс доллара взлетел к 62,8 руб./$, прибавив сразу 2,2 руб. и достигнув максимума с начала августа. Однако большую часть сессии плоть до закрытия курс находился ниже уровня 61 руб./$. При этом инвесторы активно покупали китайскую валюту, объем операций с которой достиг нового максимума 90,7 млрд руб., лишь немного проиграв торгам долларом (114 млрд руб.). «Спекулятивное давление провалилось, российская валюта вернулась в привычный диапазон краткосрочной волатильности»,— резюмировал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Кратковременной паника была и на долговом рынке. В течение дня доходность длинных выпусков ОФЗ вырастала до 10,1–10,15% годовых, максимума с конца мая, а доходность двух-трехлетних бумаг поднималась до 8,5–9% годовых. Однако по итогам дня доходности откатились ниже значений закрытия вторника, до 9,7–9,9% и 7,9–8,6% годовых соответственно. Вместе с тем Минфин не стал проводить запланированные два аукциона ОФЗ на 30 млрд руб. «из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен».

Как считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, министерство может попытается выйти на рынок через неделю, хотя в текущих условиях занимать станет сложнее. «Новости относительно мобилизации теоретически способны оказать давление на внутренний долговой рынок, поскольку не исключают расширения дефицита федерального бюджета»,— считает Владимир Евстифеев. Однако сумма в 30 млрд руб., которую планировалось привлечь до конца квартала, не выглядит большой.

В ближайшие дни снижение рынка может продолжиться, но амплитуда колебаний снизится.

«Референдумы, процесс мобилизации, ситуация на фронтах и санкционная риторика вряд ли смогут двинуть рынок сильно вниз»,— считает Виктор Тунев. «Продавцов в лице нерезидентов на рынке нет, а резидентам бежать особо некуда»,— поясняет он. При этом важное значение для рынка будут иметь итоги внеочередного собрания акционеров «Газпрома» 30 сентября по дивидендам. «В случае их одобрения это может придать позитивный импульс рынку, равно как и возможные решения по дивидендам от ЛУКОЙЛА и других крупных компаний»,— отмечает Дмитрий Скрябин.

Виталий Гайдаев