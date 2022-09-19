Президент РАН ушел в академ

Во вторник состоится общее собрание РАН, на котором будут избирать нового президента академии. В понедельник действующий глава РАН физик Александр Сергеев внезапно вышел из предвыборной гонки, заявив, что кампания проходит «в беспрецедентных условиях психологического и даже внешнего административного давления». Его сменщиком, по мнению собеседников “Ъ”, наверняка станет гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Впрочем, есть вероятность, что выборы не состоятся — если академики не смогут собрать нужный для процедуры кворум. Члены неформального академического «Клуба 1 июля» заявили, что «важнейшим принципом деятельности РАН является демократия», а голосование «превращено в фарс». В свою очередь, оба кандидата, Геннадий Красников и Дмитрий Маркович, обвинили клуб в попытке сорвать выборы президента Академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик Сергеев заявил, что не будет призывать своих сторонников голосовать ни за одного из оставшихся кандидатов в президенты РАН

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Академик Сергеев заявил, что не будет призывать своих сторонников голосовать ни за одного из оставшихся кандидатов в президенты РАН

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник прошел первый день общего собрания членов РАН, на котором кандидаты в президенты должны были представить коллегам свои программы. Но заседание началось со скандала: действующий глава РАН Александр Сергеев заявил, что снимает кандидатуру с выборов. Он пояснил, что кампания проходит «в беспрецедентных условиях» — кандидаты «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению». По словам действующего главы, подобного за всю новейшую историю академии еще не было. «В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН,— заявил господин Сергеев.— Я уверен, что их большинство в этом зале. Однако события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение». Он добавил, что не будет призывать своих сторонников отдавать голоса каким-либо кандидатам.

Напомним, Александр Сергеев возглавил РАН в 2017 году. Те выборы состоялись не с первой попытки. Занимавший пост президента РАН Владимир Фортов и два других кандидата взяли самоотвод, из-за чего голосование было перенесено. После этого Госдума изменила правила выборов руководства академии. Согласно новому закону, кандидаты на этот пост должны быть согласованы с правительством, а глава академии утверждается президентом России. После этого правительство без объяснения причин заблокировало двух кандидатов из семи; из оставшихся победителем стал господин Сергеев.

На выборах 2022 года правительство не согласовало кандидатуру научного руководителя Института океанологии РАН Роберта Нигматулина.

Несколько академиков предполагали, что решение могло быть принято из-за его возраста — господину Нигматулину 82 года. В результате осталось три кандидата: гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и Александр Сергеев.

На собрании в понедельник причины внезапного самоотвода Александра Сергеева практически не обсуждались. Лишь генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что ранее поддерживал господина Сергеева, поскольку был уверен, что действующего главу РАН поддерживает и «руководство страны». «К сожалению, спустя некоторое время я получил неоднозначную информацию, что руководство страны не поддерживает кандидатуру Сергеева,— рассказал он.— Я об этом его уведомил, сказал, что в сложившихся условиях речь идет не о симпатиях или антипатиях. Речь идет о судьбе академии. В итоге свое согласие я снял».

Все опрошенные “Ъ” академики рассказывают, что решение сняться с выборов Александр Сергеев принял два-три дня назад, а в РАН об этом узнали в воскресенье днем.

Впрочем, конкретики не было — членам академии сообщалось, что «это вынужденная мера», поскольку «предвыборная кампания проходила с сильным давлением и грязными вбросами».

«Он всеми силами хотел показать, что не он принял это решение, что его заставили,— комментирует заявление господина Сергеева академик Виктор Данилов-Данильян.— Значит, начальство ему сказало: не надо (участвовать в выборах.— “Ъ”)». Академик Алексей Арбатов считает: раз господину Сергееву пришлось сняться с выборов, значит, он уверенно побеждал на них. «Если власти уговаривали его, то косвенно РАН выразили таким образом недоверие,— рассуждает он.— Получается, власть не рассчитывает, что академия может осознанно выбрать лучшего из предложенных кандидатов».

Ранее собеседники “Ъ” говорили, что у Александра Сергеева и Геннадия Красникова примерно равные шансы на победу. «Однако в течение последнего месяца появился компромат на Красникова в СМИ и Telegram-каналах, а штаб Сергеева привлек больше ресурсов,— говорит собеседник “Ъ” в РАН.— Возможно, люди, которые хотят Красникова в президенты, таким образом просто перестраховались». Вице-президент РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале заявил: если бы Александр Сергеев не снял свою кандидатуру, то был бы избран.

Несколько собеседников “Ъ” в РАН называют Геннадия Красникова «человеком Михаила Ковальчука» — президента Курчатовского института, члена-корреспондента РАН, брата акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Один из собеседников “Ъ” указывает, что за Геннадия Красникова и против Александра Сергеева активно выступал почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов. Сам Геннадий Красников ранее называл такую версию пиар-ходом своих оппонентов.

Во вторник запланирована вторая часть общего собрания членов РАН — академики должны проголосовать за будущего президента академии. По мнению собеседников “Ъ”, новым главой РАН наверняка станет Геннадий Красников. Впрочем, до голосования может и не дойти. В понедельник неформальное академическое сообщество «Клуб 1 июля» выпустило заявление, в котором говорилось про «оскорбительное вмешательство административных органов в выборы»: «Важнейшим принципом деятельности Российской Академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де-факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН».

После этого член президиума РАН Владимир Стародубов назвал призыв «проигнорировать выборы» деструктивной позицией, «которая может привести к непредсказуемым последствиям»: «Понятно, что группа товарищей действует на самое больное место — на кворум. У нас сегодня группа на грани — 1081 человек (присутствует.— “Ъ”), а нам нужно (для кворума.— “Ъ”) 1005 человек». Впрочем, один из членов клуба Ефим Хазанов сказал “Ъ”, что в заявлении нет призыва бойкотировать выборы: «При таком отношении (власти к выборам в РАН.— “Ъ”) мы считаем, что это унизительно. Но участвовать или нет — каждый решает сам. Мы никого не призываем и раньше не призывали».

Собеседники “Ъ” в академии полагают, что вариант, при котором кворум не удастся собрать, вполне реален.

«1005 человек — половина от всего состава академии,— объясняет один из них.— Чаще всего приходят 1100 членов, а максимум был в 1200 человек. Есть вероятность, что призыв все же будет воспринят и человек 50 не придут, а может, и больше». По этому вопросу мнения опрошенных “Ъ” академиков разделились. «Если выборы не состоятся, то проведут в течение года повторную процедуру,— рассказывает один из них.— На это время президент и правительство назначат своего кандидата из членов академии, а он может не устраивать всех еще больше, чем Красников». «Надеюсь, что кворум не будет достигнут,— признается другой академик.— Ну просто так не делается: в самый последний момент снимать человека, который верой и правдой служил академии, чтобы таким грубым способом продавить желательную кандидатуру. Это просто неприемлемо».

В понедельник в 20:55 оба оставшихся кандидата отреагировали на письмо «Клуба 1 июля». Геннадий Красников и Дмитрий Маркович совместно заявили, что клуб «пытается спровоцировать нарушение членами академии наук устава РАН (ст. 31, п. “в”) и сорвать выборы президента». «Подобные заявления не только наносят репутационный ущерб Российской академии наук и роняют ее авторитет, но и ведут к непредсказуемым последствиям для будущего академии»,— сообщили господа Красников и Маркович. Они призвали «выполнить свой долг ученого и члена академии наук… выразив свою позицию голосованием за одного из кандидатов».

Анна Васильева