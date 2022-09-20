На тайские квартиры

Лишившись возможности покупать недвижимость в европейских странах, россияне переориентируются на новые рынки. Так, впервые в число наиболее востребованных среди них направлений вошел Таиланд, показав рост спроса в четыре раза. Почти половину объектов в стране российские граждане покупают для собственного проживания. Таиланд не позволяет получить инвестиционное гражданство, но рассматривается как привлекательное направление за счет климата и сравнительно доступной стоимости жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

За январь—август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году, следует из данных Prian.ru. По данным аналитиков, эта страна в текущем году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. Год назад Таиланд занимал 20-ю позицию по популярности. Рост спроса за год на недвижимость в стране на 50–60% отмечают и в Intermark Real Estate. Таиланд наряду с Турцией и ОАЭ вошел в тройку стран, где интерес россиян к приобретению недвижимости в этом году стал стремительно расти, поясняют аналитики.

В Intermark Real Estate со ссылкой на данные информцентра по недвижимости Госбанка Таиланда (REIC) отмечают, что россияне находятся на втором месте по числу купленных иностранцами квартир и апартаментов в королевстве. В первом квартале этого года на их долю пришлось 6,4% всех сделок. Первое место занимают граждане Китая (45%). На долю граждан США приходится 5,4%, Великобритании — 4,3%, Германии —3,8%.

По данным Prian.ru, если до пандемии около 85% сделок в Таиланде заключалось с инвестиционными целями, а оставшиеся приходились на варианты для собственного проживания, то сейчас доли запросов фактически сравнялись. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева связывает растущий интерес к Таиланду с закрытием для отдыха и инвестиций европейских направлений: «Тайские власти заняли нейтральную политическую позицию, ограничений для россиян никаких не вводят».

Более того, трансакции при проведении сделок проходят спокойно, так как Таиланд не был включен в список «недружественных» стран, добавляет она. Главный редактор Prian.ru Филипп Березин обращает внимание на то, что многие россияне рассматривают возможность переезда в Таиланд: «Страна находится вдали от конфликта на Украине, обеспечивает достойный уровень жизни при относительно небольших расходах». Немаловажным фактором для россиян эксперт считает наличие на Пхукете русскоязычного комьюнити и международных школ.

Кроме того, цены на недвижимость в Таиланде пока остаются относительно доступными. По оценкам Intermark Real Estate, стоимость меблированной студии площадью 30–35 кв. м в популярном туристическом районе Пхукета начинается от $110 тыс. (6,62 млн руб.). Частные виллы с двумя спальнями стоят от $200 тыс. (12,03 млн руб.). Но представитель Henley & Partners Полина Кулешова предупреждает, что в Таиланде нет иммиграционных программ, которые дают право на получение постоянного статуса типа ПМЖ или гражданства.

Ирина Мошева добавляет, что для иностранцев в Таиланде существуют две формы владения недвижимостью: полная собственность (freehold) и долгосрочная аренда (leasehold; на 30 лет с возможностью продления до 90 лет). «Если речь идет о кондоминиуме, застройщик может законно продать иностранцам 49% жилой площади в полную собственность, оставшиеся 51% доступны в leasehold»,— поясняет она.

Региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева отмечает, что модель freehold комфортнее для покупателей, приобретающих недвижимость для себя. Инвесторам, которые собираются продать недвижимость через три-пять лет, эксперт советует выбирать leasehold. Госпожа Мошева добавляет, что покупка недвижимости в Таиланде для сдачи в аренду может принести 6–8% годовых, инвестировав в объект для продажи на стадии строительства можно заработать 30–40% на разнице.

Дальнейший спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде будет зависеть от расширения полетной программы между РФ и Таиландом, считает Ирина Мошева. Бум иностранных покупателей на рынке страны, по мнению господина Березина, может начаться после снятия пандемийных ограничений в Китае.

Александра Мерцалова