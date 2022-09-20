Данные текут на серверо-восток

«Вымпелком» создаст под Владивостоком центр обработки данных (ЦОД) совместно с Key Point, развивающей сеть дата-центров по франшизе 3data. Инвестиции в проект, по экспертной оценке, могут составить до 3 млрд руб. С аналогичными проектами в регион также планируют выйти «МегаФон» и «Ростелеком». Эксперты допускают наличие спроса на услуги ЦОД в Приморье, но подчеркивают, что пока он концентрируется в Московском регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Вымпелком» заключил договор с Key Point (франчайзи cети дата-центров 3data) по запуску дата-центра емкостью 880 стоек рядом с Владивостоком. Как сообщили “Ъ” участники сделки, первая очередь будет доступна к эксплуатации к концу года, «Вымпелком» зарезервирует «значительный объем» мощностей ЦОД под свои мощности для предоставления услуг бизнесу. «Вымпелком» также станет поставщиком телеком-услуг для клиентов ЦОД после завершения строительства трех волоконно-оптических трасс. Подобный проект в регионе может стоить 2–3 млрд руб., говорит источник “Ъ” на рынке ЦОД.

Соглашение о строительстве ЦОД на территории опережающего развития Надеждинская в Приморском крае было подписано в сентябре 2021 года, сейчас стороны заключили контракт с обоюдной ответственностью, уточнили “Ъ” в «Вымпелкоме». О развертывании услуг хранения данных в регионе сообщил и «МегаФон»: оператор подписал с Key Point меморандум о сотрудничестве в Сибири и на Дальнем Востоке. Также Key Point и «Вымпелком» в сентябре подписали соглашение о строительстве ЦОД в Новосибирской области. Оператор передаст Key Point права на участок в промышленно-логистическом парке.

О намерении запустить ЦОД на Дальнем Востоке на Восточном экономическом форуме в сентябре говорил и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Как объяснил “Ъ” собеседник на рынке ЦОД, до этого крупных игроков в сегменте в Приморье не было, а услуги оказывали «несколько локальных игроков».

По данным iKS-Consulting, по итогам 2022 года в ЦОД в РФ число стойко-мест составит 55,7 тыс. Объем рынка услуг коммерческих ЦОД в 2021 году составил 69,6 млрд руб.

Будущее объектов в Приморье будет зависеть от состояния рынка и от реальной востребованности мощностей в регионе, говорит президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Он называет преимуществом модульность ЦОД от KeyPoint: «Это позволяет дозировать затраты, а в случае неожиданного высокого спроса — ввести дополнительные очереди». Текущее состояние проекта, по словам господина Дорофеева, нужно оценивать по конкретным параметрам договора с «Вымпелкомом». «Если он действительно зарезервирует достаточно большой слот — хотя бы один модуль, то есть 220 стоек,— то это будет означать, что выбранная бизнес-модель проекта успешна»,— полагает эксперт.

ЦОД на Дальнем Востоке нужны, но их строительство и эксплуатация сопряжены с рисками, полагает гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков, включая возможную нехватку квалифицированных инженеров, а также то, что «управленческие решения все равно будут приниматься в Москве». По его мнению, за пределами Московского региона «облачные IT-продукты не находят массового спроса». Хоть российский рынок оборудования для ЦОД и перестраивается на поставки из Юго-Восточной Азии, расположение объекта в Приморье не создаст существенных преимущество, уточняет господин Кулаков.

После начала военных действий на Украине и остановки поставок крупных западных вендоров участники рынка ЦОД скорее замораживали проекты в регионах. Так, в июне стало известно, что строительство остановил «Ростелеком». Но уже в августе компания заявила о возобновлении проектов. В «Вымпелкоме» не видят рисков дефицита техники для проекта, уточняя, что рассматривают «несколько вариантов обеспечения необходимым оборудованием в ситуации ограничения поставок».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина