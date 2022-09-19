От регионов ждут добавки

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова в лексикон российских СМИ вошел новый термин — «самомобилизация». На прошлой неделе он призвал руководителей субъектов найти хотя бы по тысяче добровольцев для спецоперации на Украине, что могло бы дать «внушительный контингент» в 85 тыс. новых бойцов. Как выяснил “Ъ”, в регионах эту идею в целом одобряют, но далеко не каждый губернатор готов согласиться с предложенной чеченским коллегой арифметикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО (специальной военной операции.— “Ъ”) на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram 15 сентября, объясняя значение термина «самомобилизация». По его мнению, любой губернатор «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев»: «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум». Зато в масштабах РФ это «внушительный военный контингент в 85 тыс. человек, почти армия», добавил чеченский лидер.

Набор в региональные добровольческие батальоны ведется с весны. В начале августа “Ъ” сообщал, что как минимум в двух десятках субъектов РФ создано более 40 таких подразделений. Чеченские власти тут в авангарде: местные силовики принимают активное участие в военных действиях с первых дней СВО, а сам Рамзан Кадыров регулярно сообщает об укомплектовании и отправке на фронт все новых соединений.

Первым на инициативу откликнулся глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, полуостров «уже выставил более 1,2 тыс. добровольцев» и формирует еще два батальона, полностью обеспеченных «экипировкой, средствами защиты, связи и разведки». «Все задачи СВО будут выполнены»,— в стиле первых лиц заверил господин Аксенов.

Не заставила себя ждать и реакция главы приграничной Курской области Романа Старовойта. По его словам, регион отправил на фронт уже свыше 800 добровольцев, в том числе сформировал батальон материально-технического обеспечения «Сейм», и набор в «мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий», продолжается. «Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение»,— пообещал курский губернатор.

Радий Хабиров, глава Башкирии, где ранее сформировали два батальона общей численностью 1,3 тыс. добровольцев, заявил «РИА Новости», что идея «самомобилизации» в регионах — «абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня — это поддержка СВО». А свежеизбранный глава Марий Эл Юрий Зайцев пообещал, что к уже сформированным батальонам из более чем 500 человек «в интересах Министерства обороны РФ» в скором времени присоединятся еще 250.

Впрочем, не все региональные лидеры с такой легкостью приняли арифметику Рамзана Кадырова. Например, глава Чувашии Олег Николаев сказал “Ъ”, что «в целом дополнительная мобилизация, естественно, не помешает», но «важно это делать именно на добровольных началах». По его словам, в республике «довольно высокий» интерес к службе и уже «несколько сотен человек» пополнили ряды чувашского батальона «Атал». В администрации губернатора добавили, что планку в тысячу добровольцев республика выполняет, поскольку «Атал» — это не единственное формирование, где служат добровольцы из Чувашии.

В том или ином виде поддержали инициативу главы Хакасии, Удмуртии, Кузбасса, Магаданской и Кировской областей. В администрации Краснодарского края “Ъ” сообщили, что в боевых действиях приняли участие уже 2 тыс. жителей, поэтому губернатор Вениамин Кондратьев не планирует комментировать эту тему. А в пресс-службе правительства Ленинградской области “Ъ” пояснили, что регион «давно выполнил поставленную перед ним задачу по набору добровольцев», в связи с чем глава региона Александр Дрозденко «не считает целесообразным комментировать заявление главы Чеченской республики».

«Ростовская область давно самомобилизовалась, с первых дней СВО»,— заявили “Ъ” в пресс-службе губернатора Василия Голубева, напомнив об отправке «порядка 700 казаков-добровольцев на Донбасс». Глава Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что в добровольческий танковый батальон имени Кузьмы Минина на данный момент вступили «около 400 человек», которые «частями отправляются в зону проведения спецоперации». «В вопросах обороны и безопасности регион будет придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства»,— добавил губернатор. Аналогичное число добровольцев отправилось на фронт и из Самарской области.

Получить комментарий главы Дагестана “Ъ” не удалось, но источник в правительстве республики говорит, что добровольцами на СВО отправились около 1 тыс. его земляков. В Санкт-Петербурге, Татарстане, Пермском крае, Иркутской, Калининградской и Белгородской областях представители губернаторов не ответили на вопросы “Ъ”, а глава Бурятии перенаправил их военным.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что губернаторы пока не воспринимают слова Рамзана Кадырова как разнарядку из Кремля. «Не секрет, что подобная работа (по набору добровольцев.— “Ъ”) велась губернаторами и раньше, поэтому они предпочли бы дождаться переподтверждения команды с федерального уровня. Признаков, что оно поступит, пока не наблюдается»,— считает эксперт.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”