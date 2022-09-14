От госдумского информбюро

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в среду предложила создать при Госдуме некую структуру для информирования избирателей о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Спикер Вячеслав Володин, поначалу воспринявший идею эсеров скептически, поручил проработать этот вопрос. СРЗП сейчас выступает по теме СВО активнее других фракций: эсеры предложили пригласить в Думу министра обороны Сергея Шойгу и внесли законопроект о лишении госконтрактов кинематографистов, осужденных за дискредитацию вооруженных сил. Эксперт считает, что электоральных успехов подобные действия партии не принесут, но у нее есть и другая цель — продемонстрировать свою поддержку «условным силовикам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Дмитрий Кузнецов считает, что информирование россиян о спецоперации на Украине должно быть более человечным

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Депутат Дмитрий Кузнецов считает, что информирование россиян о спецоперации на Украине должно быть более человечным

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На пленарном заседании Госдумы 14 сентября депутат от СРЗП Дмитрий Кузнецов предложил рассмотреть возможность создания при нижней палате информбюро, которое «будет предоставлять гражданам всестороннюю, полноценную информацию соответствующих министерств и ведомств, отвечающих за безопасность».

«Данных, поступающих от генерала Игоря Конашенкова (официальный представитель Минобороны РФ.— “Ъ”) и военкоров с полей боевых действий, в силу объективных обстоятельств недостаточно с точки зрения граждан»,— убежден господин Кузнецов.

Спикер Думы Вячеслав Володин поначалу это предложение не одобрил: «Если вы считаете, что эти темы можно обсуждать публично, это будет неправильно». Но на всякий случай попросил высказаться по этому поводу признанных думских экспертов в военных вопросах — председателя комитета по обороне Андрея Картаполова и его предшественника на этом посту Владимира Шаманова (оба — «Единая Россия»).

Господин Картаполов сразу предупредил депутатов, что ставить под сомнение решения Минобороны и Генштаба нельзя. «Если у кого-то есть вопросы по ходу СВО — приходите, я все расскажу. Но давайте будем солидными и порядочными, пусть профессионалы делают свою работу, а мы будем делать свою»,— призвал он коллег. А господин Шаманов вспомнил, как во время первой и второй чеченских кампаний «такие депутаты, как Сергей Ковалев и еще ряд других, напрямую призывали военнослужащих сдаваться в плен и не оказывать сопротивления международным террористам».

Затем слово взял лидер СРЗП Сергей Миронов, который разъяснил, что депутата Кузнецова не так поняли и он вовсе не призывал делиться военными секретами. После этого спикер Володин решил, что вопрос все-таки заслуживает изучения, и поручил своему заместителю Петру Толстому (ЕР) наладить эту работу.

«Идея в том, что населению недостаточно информации, которую нам выдает генерал-лейтенант Конашенков в виде канцеляритов и сухих цифр — сколько танков где уничтожено,— пояснил “Ъ” после заседания Дмитрий Кузнецов.— Это не значит, что мы хотим знать планы Генштаба. Тут скорее вопрос, как с нами разговаривать. Как в семье: хочется, чтобы папа пришел и просто с тобой поговорил — рассказал о своих мотивах, что делать, чего ждать. Уже сам факт того, что с нами разговаривают, вызывает у нас как у народа понимание, что нас уважают, с нами считаются. А сейчас информационная работа построена так, что люди этого не чувствуют». По словам депутата, у вице-спикера Толстого уже есть на этот счет «несколько идей».

«В двух словах мы обсудили, что каждую неделю депутаты будут приходить в комитет по обороне, получать информацию и дальше по своему усмотрению ею делиться»,— добавил господин Кузнецов.

Отметим, что для фракции СРЗП тема СВО с самого начала осенней сессии стала одной из главных. Так, в первый день сессии, 13 сентября, при обсуждении плана правительственных часов эсер Олег Нилов поинтересовался, почему в нем нет выступления руководства Минобороны, а на следующий день СРЗП сама официально инициировала приглашение в Думу главы военного ведомства. «По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме»,— рассказал Сергей Миронов.

Кроме того, 14 сентября группа членов СРЗП во главе с господином Мироновым внесла в Думу законопроект, согласно которому кинематографисты должны лишаться госконтрактов, если в состав творческой группы входит хотя бы одно лицо, получившее административный штраф или имеющее непогашенную судимость по статьям о дискредитации использования вооруженных сил, фейках об армии или призывах к введению санкций.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что патриотическая риторика, связанная с поддержкой СВО, не принесет эсерам электоральных бонусов.

«Избирателям-патриотам и государственникам трудно проголосовать не за власть. Есть идеологизированная и политизированная часть избирателей, которая могла бы подписаться под многими заявлениями СРЗП, но их останавливают воспоминания. Они помнят, как эсеры поддерживали протесты и ходили с белыми ленточками в 2011–2012 году. Еще одна проблема СРЗП в том, что их традиционный образ — борьба за повышение зарплат, пособий и пенсий. А тут вдруг "Все для фронта, все для победы" — какое уж тут повышение?» — рассуждает эксперт. По его мнению, инициативы эсеров имеют еще и аппаратную цель — поиск союзников среди «условных силовиков» и демонстрация им своей поддержки.

Ксения Веретенникова