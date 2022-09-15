С иностранцев маски сорваны

Американские корпорации 3М, Honeywell и австралийская Ansell, приостановившие деятельность в России, исключены Росстандартом из деятельности технических комитетов по стандартизации, утверждающих ГОСТы в том числе для средств индивидуальной защиты. Игроки рынка признают, что участие западных компаний в этой процедуре помогло привести национальные стандарты в соответствие с международными и облегчило российским производителям выход на внешние рынки. Но сейчас это стало неактуально из-за проблем с поставками в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался ответ Росстандарта одному из производителей средств индивидуальной защиты, из которого следует, что ведомство ограничивает участие в технических комитетах по стандартизации иностранных компаний, приостановивших деятельность в России. Эксперты, участвующие в таких комитетах, проводят оценку новых стандартов или актуализацию старых. Затем эти стандарты входят в отраслевые нормативы. Теперь предложения представителей таких компаний не будут учитываться при принятии решений.

В Росстандарте сообщили “Ъ”, что в технических комитетах могут быть представлены компании, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в РФ.

По данным Ассоциации средств индивидуальной защиты (АСИЗ), в комитетах пока не может принимать участие американская 3М, заявившая о приостановке работы в России в марте из-за осложнений ведения бизнеса на фоне спецоперации на Украине. Корпорация производит расходные материалы в том числе для медицины и средства индивидуальной защиты. В отчете за второй квартал 3М сообщала, что не исключает возможности прекращения деятельности в РФ и ликвидации в стране дочерних компаний.

Среди производителей средств защиты, состоящих в комитетах и попавших под ограничения, также австралийская Ansell, американская Honeywell. Ansell, открывшая только в 2021 году завод в Тульской области, полностью ушла из России и продает местный бизнес, Honeywell закрыла три своих российских завода. В 3М, Ansell и Honeywell на запрос “Ъ” не ответили. Однако юрлица всех трех компаний пока действуют в стране.

Из трех этих компаний в деятельности комитетов по средствам защиты самое активное участие принимала 3М, говорит президент АСИЗ Владимир Котов. При обсуждении стандартов для принятия решения всегда требуется консенсус всех членов, но между иностранными и российскими производителями иногда возникал спор по внесению изменений в стандарты или адаптации технологий, указывает он.

Теперь по некоторым позициям у российских производителей есть возможность принять стандарты без учета позиции международных игроков. Например, уже более двух лет пересматривается стандарт по терминам и определениям средств защиты органов дыхания в системе стандартов безопасности труда, говорит руководитель научно-технической группы «Зелинский групп» Лариса Залозная. 3M была против введения терминов «противогаз» и «респиратор», а исключение этих терминов из стандартов могло бы сказаться в том числе на проблемах с сертификацией, так как они прописаны во многих документах и справочниках, поясняет она. Большинство утверждаемых стандартов необязательны — например, при формировании техзаданий для госзакупок, поясняет гендиректор MDPro Алексей Ванин, но они обычно задают чуть более высокую планку по качеству.

ЗМ и другие международные игроки сыграли важную роль в гармонизации национальных и международных стандартов, отмечает гендиректор «Респираторного комплекса» Владимир Астахов. «Компании участвовали в создании европейских правил игры, по которым уже имели опыт и преимущества перед российскими производителями»,— подчеркивает он. Но эксперт признает, что участие международных компаний в технических комитетах Росстандарта упрощало для производителей из РФ сертификацию продукции в Европе и выход на европейские рынки, что сейчас уже неактуально.

Полина Гриценко