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Коммерсантъ FM
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Агентов готовят к сборам

Страховые компании мобилизуют кадры на жизненно важные продажи

На фоне активного роста продаж полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) профильные компании планируют расширить штат агентов. Этот сегмент рынка пока имеет низкое проникновение, а потенциал страховщики оценивают высоко. Часть компаний планирует нанимать новых сотрудников, а другая — переучивать имеющихся. Вместе с тем эксперты отмечают, что в сегменте может снизиться маржинальность из-за слишком оптимистичных оценок роста, слабой работы агентов и увеличения внеплановых выплат.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным опроса “Ъ”, компании, работающие в сегменте страхования жизни, планируют значительно увеличить количество агентов. В 2021 годе, согласно данным ЦБ, на рынке страхования жизни работали почти 18 тыс. агентов.

«Капитал Лайф Страхование Жизни» (более 7,5 тыс. агентов) планирует к концу 2022 года нарастить свою долю до 50%. «Ингосстрах-Жизнь» (1,7 тыс. агентов) собирается активно увеличить агентскую сеть, в том числе за счет расширения регионального присутствия. В «Согласие-Вита» и «Росгосстрах Жизнь» хотят увеличить число агентов за счет вовлечения уже нанятых из других сегментов. «Совкомбанк Жизнь» (около 600 агентов) через два года намерен задействовать 4 тыс. агентов. В компании отмечают, что страхование жизни пользуется все большей популярностью, но который требует разъяснений и гибкого подхода к клиенту, доверительных отношений, что возможно «только при личной коммуникации через финансового консультанта».

По данным ВСС, в первом полугодии 2022 года на всем рынке страхования жизни рост показало только накопительное, премии по которому увеличились на 73%, до 117,7 млрд руб. Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков снизились на 28%, до 45 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились почти вдвое, до 51,7 млрд руб.

Эксперты считают, что агентский канал наиболее эффективен в страховании жизни. Причем в нынешней ситуации основной акцент компании делают на НСЖ. У таких программ до сих пор низкое проникновение на российском рынке, а значит, потенциал огромный, поясняют в «Ренессанс Жизнь». Компании это дает возможность построения долгосрочных отношений с клиентами и агентами, поскольку классические программы НСЖ оформляются сроком от 5 до 35 лет, отмечает гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Агентский канал продаж выглядит максимально удобным и эффективным способом продвижения полисов страхования жизни, особенно долгосрочных, добавляет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Любарская.

Независимый эксперт Андрей Бархота добавляет, что на рынке конкурируют две модели продаж: партнерская с ограниченным пулом партнеров с элементами эксклюзивности и агентские продажи в выделенных регионах, где их работа регулируется гибкой системой мотивации. В SuperJob отмечают, что система мотивации может включать, в том числе комиссионные с каждого договора, годовые премии по итогам выполнения плана, корпоративное обучение (очно и онлайн). Господин Бархота добавляет, что в среднем страховой агент работает с тремя—пятью компаниями — с большим числом компаний работать сложно, поскольку тяжело выстраивать воронку продаж. А если агент не будет выполнять месячный норматив, страховщик может отказаться от сотрудничества с ним.

В целом, по прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2022 года рынок страхования жизни соберет на 4–6% премий меньше, чем за предыдущий год. И хотя во втором полугодии на фоне оживления потребительского и ипотечного кредитования этот сегмент частично восстановится, ему не удастся достичь уровней 2021 года. При этом падение сбора премий по ИСЖ частично компенсируется активным продвижением полисов НСЖ, отмечают в агентстве. «Во втором полугодии 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года с точки зрения объемов продаж НСЖ может вырасти на 10–15% и на 0,5% — ИСЖ»,— оценивает господин Бархота.

Однако эксперты предупреждают, что в страховании жизни, в том числе НСЖ, может упасть маржинальность. Она может снизиться в случае наступления одного или нескольких факторов, поясняет Андрей Бархота: недостижения целевого уровня продаж, худшей работы агентов, роста аквизиционных расходов и внепланового роста выплат — в этом случае страховщики попробуют нивелировать падение маржи изменением балансов страховых программ и мотиваций агентов.

Юлия Пославская

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