Как раньше

Сережа Дятченков живет с родителями в городе Рудне Смоленской области. Год назад мальчик получил тяжелую травму позвоночника и спинного мозга в шейном отделе — неудачно нырнул в воду во время купания в карьере. И перестал чувствовать все тело ниже груди. Пришлось заново учиться самым обычным вещам — брать двумя пальцами конфету, застегивать кофту, надевать носки. А еще пересаживаться с кровати в инвалидную коляску. Следующая цель — научиться садиться из положения лежа. И встать на ноги. И сделать хотя бы пару шагов, пусть и в ходунках. Помочь в этом Сереже готовы врачи подмосковного центра «Три сестры», только стоит необходимое лечение почти полтора миллиона рублей.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Дома заниматься Сереже помогает вся семья

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Мам, извини, я ног не чувствую,— раздался в телефонной трубке голос Сережи 19 июня 2021 года.

Дальнейшие события в памяти Ольги сохранились только короткими вспышками. Вот она со старшим сыном Алешей бежит на карьер. Вот Сережа, лежит на берегу, вокруг взволнованные друзья — они вытащили его из воды и вызвали скорую. Сережа улыбается и всех успокаивает — ему же не больно. Он еще сам не понимает, что случилось. Вот скорая, вот больница, вот врачи отделения нейрохирургии и их безжалостный диагноз: «Хорошо, если хотя бы сидеть научится».

Обследование показало, что у Сережи случился тяжелый ушиб спинного мозга, перелом пятого шейного позвонка и смещение осколков с сужением спинномозгового канала. Он не чувствовал тело ниже уровня груди, но панике не поддавался. Стал нервничать, только когда начали отказывать и руки. Затем, как будто всего этого было мало, у мальчика обнаружили коронавирус и, как осложнение, развилась пневмония.

Когда Сережа восстановился после воспаления легких, его прооперировали в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске — убрали сдавление спинного мозга и зафиксировали позвонки специальной пластиной. Мальчик по-прежнему практически не чувствовал боли. Затем понемногу стала возвращаться чувствительность в руках, в области живота и ног.

А потом началась тяжелая каждодневная многочасовая реабилитация: лечебная гимнастика, специальные упражнения, массажи. При выписке врачи сказали, что шансы на восстановление хорошие, главное — не упустить время.

— Мы каждый день занимаемся дома по пять часов, и сын никогда не жалуется. Говорит, чем сложнее и тяжелее нагрузки, тем лучше. С детства был спокойным и упертым — таким и остался, несмотря на травму. Он ведь спортсмен, баскетболист. Команда, в которой Сережа играл, за месяц до трагедии заняла первое место на областных соревнованиях,— рассказывает Ольга.

Дома заниматься Сереже помогает вся семья, даже старший брат приезжает на выходные из Самары. Самостоятельно делать упражнения мальчик пока не может: пальцы рук не работают в полном объеме. Ему нужна помощь, чтобы надеть специальные перчатки, прикрепить к ним гантели. Отец с братом расширили дверные косяки в доме, чтобы проезжала инвалидная коляска. И придумали фанерные настилы на пороге, чтобы мальчик мог выбираться на прогулки.

Упорства и оптимизма Сереже не занимать, но при восстановлении после такой тяжелой травмы только ими не обойтись. Нужна помощь квалифицированных специалистов.

В ноябре прошлого года мальчик поехал на реабилитацию в центр «Три сестры» в Подмосковье. Деньги собирали всем миром: с помощью друзей, родственников и благотворительных фондов. И если до начала лечения Сережа мог только лежать, то уезжал из центра домой уже сидя в инвалидной коляске. Реабилитологи научили его пересаживаться с кровати на коляску и обратно, чистить зубы, застегивать олимпийку, печатать на клавиатуре, держать ложку и вилку. Сейчас мальчик учится дома, 10-й класс окончил почти на одни пятерки.

Врачи «Трех сестер» довольны результатами реабилитации. И уже готовы перейти к следующим задачам: научить Сережу садиться в кровати, ползать на четвереньках — и вставать на ноги.

Обычно люди стараются избегать боли, а Сережа тренируется по много часов в день, чтобы наконец ее почувствовать — боль значит, что нервные окончания наконец заработали:

— Мам, я просто хочу, чтобы все было как раньше.

Давайте поможем Сереже оплатить курс реабилитации. И вернуть его настоящую жизнь.

Для спасения Сережи Дятченкова не хватает 729 607 руб. Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате полученной травмы у Сергея поврежден позвоночник и спинной мозг в шейном отделе, нарушены двигательные функции и снижен мышечный тонус в руках и ногах. Предыдущие курсы реабилитации дали значительное улучшение. Сергей стал более самостоятельным, достает одежду из шкафа, сам одевается и раздевается, надевает носки и кроссовки. Управляя коляской, поднимается по пандусу под углом 30 градусов; набирает текст на клавиатуре двумя руками. Реабилитацию нужно продолжить: мы должны научить мальчика самостоятельно садиться и ложиться с подъемом ног на кровать, ползать на четвереньках, контролируя мышцы таза и спины. Главная цель — подготовка к вертикализации с опорой на ходунки». Стоимость реабилитации 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 28 тыс. руб. Не хватает 729 607 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сережу Дятченкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сережи — Ольги Викторовны Дятченковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Анастасия Самбурова, Смоленская область