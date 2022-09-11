Пистолет отменил экстрадицию

Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о незаконном приобретении оружия арестовал Ивана Агапитова — совладельца рижского спортивного клуба Wrestling Spirit. Господин Агапитов был задержан в Москве по запросу Латвии, где его считают причастным к убийству футбольного агента Романа Беззубова. По данным “Ъ”, арестованный уже написал явку с повинной по новому делу — это делает невозможной экстрадицию обвиняемого по крайней мере до тех пор, пока не будет вынесен приговор и он не отбудет по нему весь срок. Интересно, что за неделю до этого тот же судья продлил до 23 февраля 2023 года арест господину Агапитову по его экстрадиционному делу. Таким образом, теперь он находится одновременно под двумя действующими мерами пресечения, что, по мнению защиты, является «правовым абсурдом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Коняшкин (Дэнис Коняшкинс) и Иван Агапитов (Иванс Агапитовс)

Фото: Interpol Денис Коняшкин (Дэнис Коняшкинс) и Иван Агапитов (Иванс Агапитовс)

Фото: Interpol

Для того чтобы рассмотреть арестное ходатайство, направленное начальником отдела дознания Замоскворецкого ОМВД, райсуду хватило пары часов. Автор ходатайства, обосновывая его, в своей речи привела стандартные доводы: владелец рижского спортивного клуба Wrestling Spirit может скрыться, уничтожить улики, надавить на свидетелей и т. д. Защита, в свою очередь, настаивала, что ничего из перечисленного их клиент делать не собирается и доказательств обратного у дознания нет. Кроме этого, Денис Корсун, адвокат господина Агапитова, обратил внимание суда на то, что его доверитель уже написал явку с повинной по этому уголовному делу, а также напомнил, что за десять дней до разбирательства тот же райсуд продлил до 23 февраля 2023 года арест его клиенту по экстрадиционному делу. Последнее обстоятельство, по мнению адвоката, автоматически нивелирует аргументы дознания в обоснование новой меры пресечения и делает удовлетворение поданного им ходатайства невозможным.

Однако райсуд решил иначе и арестовал Ивана Агапитова до 19 октября.

Адвокат фигуранта в разговоре с “Ъ” посчитал нынешнюю ситуацию, когда в отношении его подзащитного действуют сразу две одинаковые меры пресечения, «правовым абсурдом».

Также господин Корсун отметил, что в ближайшее время обжалует эти решения.

Интересно, что оба постановления, связанные с арестом господина Агапитова, выносились одной судьей, Ириной Зориной, причем ходатайство в обоих случаях поддерживал один и тот же представитель прокуратуры Москвы — Михаил Руднев.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) было возбуждено отделом дознания ОМВД по Замоскворецкому району столицы 20 мая 2022 года. Расследование началось после того, как во время уборки в подсобном помещении квартиры дома №3 на Новокузнецкой улице, где проживал Иван Агапитов до своего задержания, были найдены самодельный глушитель, сигнальный пистолет МР-371 и 61 патрон калибра 9 мм.

Владелец Wrestling Spirit был задержан 24 февраля 2022 года сотрудниками полиции по запросу Латвии, где его обвиняют в организации убийства футбольного агента Романа Беззубова в 2021 году. После этого господин Агапитов был арестован и отправлен в СИЗО-4, где находится до сих пор. Его защита отвергает все обвинения, считая латвийское дело бездоказательным и политически мотивированным. Адвокаты связывают уголовное преследование обвиняемого с тем, что он является гражданским активистом, защищавшим русскоязычное население Латвии и воинские захоронения и объекты воинской славы.

Примечательно, что склад в подсобке был обнаружен спустя три месяца после ареста владельца рижского спортклуба. А проведенные в рамках дела экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, не обнаружили на находке отпечатков пальцев или иных следов господина Агапитова.

Однако, изучив найденный в квартире сигнальный пистолет, эксперты пришли к выводу, что у него заменен заводской ствол, усилена рамка и доработан кожух затвора, что дало возможность использовать самоделку для стрельбы боевыми патронами. При этом из десятков патронов, обнаруженных в квартире, лишь три могли быть использованы для стрельбы, резюмировали специалисты.

Расследование три месяца велось в отношении неустановленных лиц, и сам господин Агапитов вину не признавал. Однако 18 августа 2022 года он, по данным “Ъ”, написал явку с повинной. В ней спортсмен объяснил, что купил оружие и патроны для самообороны через даркнет — теневой раздел интернета, через который и проходят обычно подобные нелегальные операции. С продавцом, как следовало из объяснений фигуранта, непосредственно контактировал не он сам, а его знакомый, проживающий в Латвии, он же потом и назвал адрес закладки в Подольске, где нужно было забрать покупку. Получив эти объяснения 1 сентября, дознаватель предъявил господину Агапитову обвинение по ст. 222 УК РФ.

При этом, по данным “Ъ”, признанию фигурантом вины во многом способствовали позиция российской Генпрокуратуры, которая не нашла правовых оснований для отказа в выдаче господина Агапитова Латвии, а также отказ МВД РФ предоставить ему временное убежище на территории России. А после того как 8 июня отказ признало законным и главное управление по вопросам миграции МВД, куда обратилась защита арестованного, экстрадиция стала для обвиняемого лишь вопросом времени. Расследование же нового дела останавливает процесс выдачи как минимум до вынесения приговора, в случае обвинительного решения суда — до отбытия Иваном Агапитовым назначенного наказания.

Владислав Трифонов