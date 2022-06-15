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Коммерсантъ FM
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Московское дело помешало экстрадиции

Совладельца рижского спортклуба выручили найденные в его квартире патроны

Как стало известно “Ъ”, приостановлена процедура экстрадиции в Латвию имеющего статус негражданина в этой стране Ивана Агапитова (Иванс Агапитовс), совладельца рижского спортивного клуба Wrestling Spirit и русского активиста. В Латвии он заочно обвиняется в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова, при этом местные власти считают, что он представляет «угрозу общественной безопасности» страны. Основанием для приостановки процедуры экстрадиции стал тот факт, что в московской квартире, где проживал господин Агапитов, был обнаружен сигнальный пистолет, переделанный в боевой, а также 61 патрон. Полиция теперь проверяет арестованного на причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Адвокаты называют латвийское дело политическим и добиваются отказа в экстрадиции.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Дело, в котором фигурирует Иван Агапитов, было возбуждено ОМВД по Замоскворецкому району 20 мая 2022 года. О расследовании активист и его защита узнали лишь несколько дней назад, после визита в СИЗО-4, где в рамках экстрадиционного ареста содержится господин Агапитов, полицейского дознавателя. Тот предложил арестованному сдать образцы биоматериалов для молекулярно-генетической экспертизы, пояснив, что исследование проводится в рамках нового дела. Несмотря на отсутствие своего адвоката, господин Агапитов не стал возражать и требуемые образцы сдал.

По данным “Ъ”, расследование по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) началось после того, как во время уборки в подсобном помещении квартиры в доме №3 на Новокузнецкой улице, где московские и брянские полицейские задержали Ивана Агапитова, были найдены самодельный глушитель, сигнальный пистолет МР-371 и 61 патрон калибра 9 мм.

Судя по материалам дела, находка датируется 18 мая, при этом задержание самого спортсмена состоялось тремя месяцами ранее.

Изучив найденный в квартире пистолет, эксперты пришли к выводу, что у него заменен заводской ствол, усилена рамка и доработан кожух затвора, что дало возможность использовать самоделку для стрельбы боевыми патронами, превратив ее в аналог пистолета Макарова. При этом из шести десятков патронов, обнаруженных в квартире, лишь три могли быть использованы для стрельбы, резюмировали специалисты. Пока расследование ведется в отношении неустановленных лиц, а совладелец рижского спортклуба фигурирует в нем в качестве свидетеля.

Адвокат арестованного Денис Корсун сообщил “Ъ”, что возбуждение в России уголовного дела в отношении его клиента стало для него неожиданностью. Защитник настаивает, что к найденному оружию и патронам его доверитель отношения не имеет, а кому принадлежит находка, он не знает. Действия полицейского дознавателя господин Корсун уже обжаловал, считая их проведение в его отсутствие незаконными и нарушающими право клиента на защиту.

Напомним, что Иван Агапитов был задержан 24 февраля сотрудниками ГУУР МВД и брянской полиции по запросу Латвии, Замоскворецкий суд его арестовал, а местная прокуратура направила пакет необходимых для экстрадиции документов в Генпрокуратуру. 17 мая МВД отказало владельцу спортклуба в предоставлении временного убежища в России.

Латвийские власти обвиняют Ивана Агапитова в организации убийства футбольного агента Романа Беззубова в 2021 году.

Это обвинение защита арестованного отрицает. Так, господин Корсун подчеркнул, что в переданных ему документах, присланных из Латвии и Интерпола в обоснование экстрадиции, «нет доказательств причастности клиента к преступлению, в котором его обвиняют». «Все претензии базируются лишь голословных утверждениях»,— считает адвокат. Защитник уверен, что уголовное преследование господина Агапитова в Латвии связано с его политическими убеждениями и его участием в акциях против дискриминации русскоязычных граждан.

Как подозреваемых в рижском убийстве отыскали в Москве

Господин Корсун считает, что для выдачи его доверителя в Латвию не имеется оснований. С этим согласен и адвокат Руслан Коблев, также представляющий интересы господина Агапитова: по его мнению, их доверитель может быть подвергнут пыткам в латвийском СИЗО. Впрочем, в соответствии с нормами УПК РФ, после возбуждения в России уголовного дела, в котором фигурирует господин Агапитов, на время расследования все экстрадиционные процедуры приостанавливаются.

Владислав Трифонов

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