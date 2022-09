Сербия дала премьерный показ в Косово

Премьер Сербии Ана Брнабич посетила 5 сентября Косово — впервые с 2017 года, когда она возглавила правительство. Ее визит совпал с началом реализации достигнутой при посредничестве ЕС и США договоренности между Белградом и Приштиной о взаимной отмене въездных документов, что на Западе сочли важным шагом на пути к нормализации сербско-косовских отношений. Но в МИД РФ призывают быть настороже, предупреждая, что обстановка в Косово находится «на грани межэтнического конфликта». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Посещение Косово нынешний и будущий премьер Сербии Ана Брнабич (ей президент Александр Вучич вновь на днях поручил формирование правительства) ограничила тремя муниципалитетами на севере, где проживают преимущественно сербы. Но и для этого ей пришлось получить предварительное согласие косовских властей. Белград, в свою очередь, не стал возражать против поездки в тот же день нескольких членов косовского правительства на юг Сербии, населенный в основном албанцами.

Нынешний визит Аны Брнабич стал ее первым посещением Косово за все время премьерства с лета 2017 года. «Пусть Брнабич приедет в Косово и увидит, что здесь все функционирует как в демократическом государстве, более демократическом и независимом, чем Сербия»,— заявил накануне прибытия сербского премьера ее косовский коллега Альбин Курти. Сербская сторона обозначила цель визита иначе. «Поездка Аны Брнабич посылает ясный сигнал, что мы привержены миру и стабильности, но и сохранению сербов в этих краях»,— объявил Горан Ракич, лидер «Сербского списка», ведущей партии косовских сербов, поддерживаемой Белградом и представленной в парламенте и правительстве Косово.

В том же духе высказывалась в ходе поездки и сама Ана Брнабич. Уже в первом пункте своего визита, в Северной Митровице, сербский премьер заявила: «Хочу послать ясный сигнал мира и толерантности. Власти Сербии, включая президента Александра Вучича, всегда были вместе с сербским сообществом Косово. Интерес Сербии и сербского народа — мир и стабильность». Она выразила надежду, что косовские власти будут привержены диалогу и «нахождению компромиссного решения», которое, по ее словам, «необходимо для долгосрочной нормализации отношений между Белградом и Приштиной».

Значимости визиту сербского премьера на север Косово придавало в первую очередь то, что он, по сути, совпал с началом реализации достигнутой накануне договоренности между Белградом и Приштиной о взаимной отмене въездных документов.

В конце августа Сербии и Косово удалось решить проблему, которая грозила вылиться в новый конфликт между ними. Под нажимом США и ЕС Белград согласился отменить въездные документы для граждан Косово, а Приштина отказалась вводить их для проживающих в Косово граждан Сербии. Вступившее в силу 1 сентября соглашение успешно реализуется.

Договоренность о взаимной отмене въездных документов на Западе считают важным шагом на пути к нормализации сербско-косовских отношений и настаивают на незамедлительных новых шагах обеих сторон в этом направлении.

В воскресенье немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон направили, по сути, идентичные письма лидерам Сербии и Косово. Назвав нынешний момент «определяющим для безопасности Европы и стабильности Балкан», главы Германии и Франции напомнили Александру Вучичу и Альбину Курти, что «полная нормализация отношений между Косово и Сербией имеет ключевое значение для региона», и призвали их «проявить максимальную решимость и готовность принимать трудные решения». В письмах Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон сообщили о назначении своих специальных представителей по сербско-косовскому урегулированию, которые присоединятся к эмиссару ЕС на Балканах Мирославу Лайчаку и в ближайшее время посетят Приштину и Белград.

Внимательно следят за отношениями между Белградом и Приштиной и в Москве. Но, в отличие от Запада, воспринимают ситуацию в Косово с куда большим скептицизмом.

Даже после достижения сербско-косовской договоренности об отмене въездных документов в МИД РФ предупредили, что обстановка в Косово «подошла к грани межэтнического конфликта», а «посреднические потуги Евросоюза высветили беспомощность еэсовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам».

В Белграде предупреждения МИД РФ по Косово официально не комментируют. Зато многие сербские СМИ, в том числе близкие властям, жестко раскритиковали показанный на днях телеканалом RT документальный фильм «Сербия: признаки войны. Ясное будущее косовского конфликта» («Serbia: Signs of War. The stark future of the Kosovo conflict»), сделав вывод, что он «раздувает пожар войны и подталкивает Сербию к вооруженному конфликту».