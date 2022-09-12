Экс-министр собрал банк

В России закрылась крупнейшая сделка с сельхозземлей с 2017 года. Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200 тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га. В результате компания может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в РФ. Для «Юга Руси» выращивание сырья можно считать непрофильным бизнесом, выход из которого не повлияет на основную деятельность, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Структуры, связанные с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, выкупили земельный банк агрохолдинга «Юг Руси», рассказали три источника “Ъ” на рынке. Речь идет примерно о 200 тыс. га в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Эта информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ, где в августе появилась запись о том, что владельцем 99,99% головной структуры аграрного дивизиона «Юг Руси» ООО «Агросоюз Юг Руси Холдинг» стало ООО «Агротехнологии» из Краснодара. Учредитель и гендиректор этой компании — Андрей Шейкин, выступавший также главой хозяйства в станице Выселки Краснодарского края, где расположена штаб-квартира Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева.

«Юг Руси» Сергея Кислова — второй производитель подсолнечного масла в России (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ») с долей 12%, следует из отчета группы «Русагро». Также занимается выпуском муки, хлебобулочных изделий, экспортом зерна и т. д. Forbes оценивал выручку «Юга Руси» в 2021 году в 91,7 млрд руб. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в стране по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару. В 2021 году выручка выросла на 25,4%, до 71,81 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до 8,6 млрд руб., следует из отчетности.

Об интересе агрокомплекса к землям «Юга Руси» собеседники “Ъ” говорили еще осенью 2021 года. В «Агросоюзе Юг Руси» позже заявили, что информация о продаже земель «не соответствует действительности», а компания заинтересована в дальнейшем развитии. 9 сентября в агрохолдинге «Юг Руси» и агрокомплексе комментарии не предоставили.

Как отмечает источник “Ъ” в отрасли, для переработчиков подсолнечника собственное производство сырья не дает заметных преимуществ — «это сложный отдельный бизнес, и в структуре севооборота на подсолнечник приходится не более 25%». При этом стоимость сельхозземель сегодня высокая, говорит другой собеседник “Ъ”. По оценкам «Совэкона», активы «Юга Руси» могли стоить 20–30 млрд руб. из расчета 100–150 тыс. руб. за 1 га.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в условиях ограниченного экспорта масличных у переработчиков в краткосрочной перспективе не будет нехватки сырья по низким ценам. По данным «Совэкона», закупочные цены на новый урожай подсолнечника начинаются от 18 тыс. руб. за тонну при текущей средней стоимости более 25,6 тыс. руб. за тонну.

На май 2022 года агрокомплекс занимал третье место в рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL с 818 тыс. га. С тех пор холдинг мог получить контроль над активами «РАВ Агро» (около 66 тыс. га земель) и АПХ «Дружба народов» (20 тыс. га). Таким образом, с учетом сделки с агрохолдингом «Юг Руси» земельный банк агрокомплекса можно оценить в 1,1 млн га. Это соответствует показателю текущего лидера рейтинга BEFL — АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что спрос на сельхозземли остается высоким: несмотря на снижающуюся рентабельность растениеводства, инвесторы верят в долгосрочные перспективы. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов полагает, что тенденция увеличения земельного банка у лидеров рейтинга BEFL сохранится. Спрос в том числе поддерживает ожидание роста цен на земли, а также небольшое количество альтернатив для инвестирования, указывает он. В то же время, по мнению Андрея Сизова, «на определенном уровне, который, вероятно, уже прошли крупные российские агрохолдинги», наращивание земельного банка уже «не дает эффекта масштаба, зато осложняет управление».

Анатолий Костырев