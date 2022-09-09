Союз писателей

«Редакция Елены Шубиной» в последний летний день организовала в Москве благотворительную книжную распродажу. На ней были представлены более 200 изданий «Редакции» — и новинки, и бестселлеры, а также состоялся аукцион редких книг. Большая часть вырученных от продажи средств перечислена в Русфонд. В благотворительной акции приняли участие Гузель Яхина, Татьяна Толстая, Денис Драгунский, Майя Кучерская, Ольга Славникова, Леонид Юзефович, Дмитрий Воденников, Шамиль Идиатуллин и другие авторы. Идея о сотрудничестве с Русфондом возникла после публикации в издательстве книги нашего коллеги Руслана Козлова «Stabat Mater».

Небольшой зал московского кафе «Март» плотно заставили рядами стульев, превратив его в подобие концертной площадки. На сцене — писатели, знаменитые и просто любимые. Свободных мест не осталось. Атмосфера была ностальгическая, участники встречи говорили о любимых литературных героях и книгах, с которыми все мы взрослели. Обсудили Наташу Ростову и Грушеньку, мушкетеров и «Алису в Стране чудес»...

Многие посетители признавались, что пришли именно за книгами, а если повезет — хоть немного поговорить с любимым автором и подписать у него только что купленную книжку. Рыжеволосая, немного растрепанная Мария, прижимая к себе стопку книг Майи Кучерской, сказала, что о Русфонде слышала, но пожертвований раньше не делала, а сейчас ей очень приятно, что она не только купила любимые книги, но и помогла тяжелобольному ребенку.

— Нам очень хочется, чтобы литература была не только литературой в том узком смысле, когда она работает с реальностью через слово, но чтобы она была действующей силой, могла поддерживать людей, делать что-то доброе, реально помогать,— поясняла Татьяна Стоянова, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной».

Руслан Козлов также заметил, что в словах многих писателей со сцены проскальзывала тревога за будущее детей, за то, какой мир мы оставим им в наследство:

— Спасибо участникам вечера за то, что прониклись состраданием к подопечным Русфонда! Но для меня еще острее стал вопрос: а что вообще могут сделать талантливые, владеющие даром убеждения и не потерявшие ориентиры добра люди, чтобы уменьшить страдания? И особенно — страдания детей?

Сергей Шаргунов пришел на вечер с женой и дочкой Катей:

— Иногда смотришь на ребенка, и вдруг пронизывает мысль: насколько же он беззащитен! Как нуждается в родительской заботе, поддержке. Но бывают беды, с которыми родители не могут справиться в одиночку. Мы взрослые, да, но не всесильные.

Дмитрий Воденников, перед тем как прочитать отрывок из своей новой книги «Бессмертная стрекоза», заметил, что у детей нет ощущения смерти, а когда оно появляется, значит, детство ушло навсегда — и неважно, сколько тебе лет:

— Когда мир сходит со своей оси, мы обязательно должны думать о тех людях, которые никак не защищены. Потому что, несмотря на все житейские тягости, у многих из нас есть подушка. У меня была в детстве подушка-медвежонок, которого звали Фомка. Я даже не могу себе представить, как страшно жить, когда такой подушки нет. Поэтому мы должны создать такую подушку.

Организаторы пообещали, что традиция благотворительных литературных акций будет продолжена. Не имеет значения, в последний день лета или в первый день зимы. Для того чтобы совершать добрые, милосердные дела, какой-то особенный повод не нужен, нужно одно лишь желание.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда