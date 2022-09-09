Подмосковье приводят в соответствие

Мособлдума открыла в четверг осеннюю сессию принятием в первом чтении обновленного устава региона, в котором снимается ограничение на количество губернаторских сроков. Новый федеральный закон о публичной власти оставил этот вопрос на усмотрение самих субъектов РФ, и из тех регионов, где местные законы уже приведены в соответствие с федеральным, лимит на два губернаторских срока сохранила только Ленинградская область. Сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о желании переизбраться в 2023 году пока не заявлял.

Московская областная дума на первом заседании осенней сессии 8 сентября без вопросов приняла в первом чтении новую редакцию устава региона, который приводится в соответствие с обновленной летом 2020 года Конституцией и принятым в ее развитие законом о публичной власти. Среди прочего проект устава отменяет норму, согласно которой одно лицо не может занимать губернаторский пост более двух сроков. «Подчеркну, что это никак не ограничивает избирательные права наших граждан: какой кандидат займет должность главы региона, будет решаться на выборах в открытой и конкурентной борьбе»,— пояснил “Ъ” спикер облдумы Игорь Брынцалов.

Есть в проекте и ряд других новаций. Так, правительство Подмосковья наравне с губернатором получит право законодательной инициативы. Мособлдума теперь не будет устанавливать порядок отзыва губернатора — этот пункт тоже приводится в соответствие с федеральным законом о публичной власти. «В новой редакции в перечень правовых институтов демократии помимо референдумов, выборов, гражданской инициативы, народного обсуждения добавляется общественный контроль»,— сообщил господин Брынцалов. Также, по его словам, Мособлдума получила право выражать недоверие должностным лицам правительства региона, в назначении которых она принимала участие, что повлечет немедленное освобождение их от должности. Согласно областным законам, Мособлдума согласовывает назначение вице-губернаторов и зампредов правительства. Отметим, что по действующему уставу облдума вправе выразить недоверие руководителю исполнительного органа госвласти, но его судьбу должен решить губернатор в месячный срок. Парламент также может выразить недоверие члену правительства или обратиться к главе области с предложением рассмотреть вопрос о его соответствии замещаемой должности.

Напомним, закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступил в силу 21 декабря 2021 года. Он заменил рамочный закон об органах региональной власти и пополнился рядом новаций: помимо отмены ограничения на число губернаторских сроков документ, в частности, упростил процедуру увольнения глав субъектов в связи с утратой доверия президента и предоставил федеральным министерствам право согласовывать кандидатуры руководителей ряда региональных органов. Все субъекты РФ должны привести свои законы в соответствие с федеральным до 1 января 2023 года.

Когда законопроект о публичной власти обсуждался в Госдуме, его соавтор, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников объяснял, что исключение из документа нормы о лимите губернаторских сроков не означает его автоматической отмены и субъекты РФ должны сами решать, сохранять ли это ограничение. Однако практика показала, что на местах новый закон трактуют вполне однозначно — как снятие запрета на третий и последующие сроки. В результате из тех регионов, где уже привели свои законы в соответствие с федеральным, решение не отменять ограничение по продолжительности пребывания на посту губернатора приняла только Ленинградская область.

Отметим также, что, комментируя вытекающее из нового закона «обнуление» губернаторских сроков, многие эксперты отмечали, что прежде всего эта новация коснется главы Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина, у которых в 2023 году истекает второй срок полномочий. При этом действующий устав Москвы никаких ограничений по срокам мэра не содержит. Господин Воробьев пока не объявлял о намерении баллотироваться на третий срок, а в его пресс-службе на соответствующий вопрос “Ъ” оперативно не ответили.

Политолог Ростислав Туровский уверен, что Андрей Воробьев рассчитывает на переизбрание. «Он среди тех губернаторов, кто изначально был бенефициаром нового федерального законодательства. И теперь пришла пора снять ограничение на уровне самого региона»,— отмечает эксперт.

Елена Рожкова