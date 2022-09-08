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Опер записался в мошенники

Обвиняемый во взятке сотрудник УФСБ признал свою вину

Суд в Москве продлил срок ареста сотруднику собственной безопасности УФСБ России по Самарской области Ивану Гудкову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от ранее судимого бизнесмена Максима Жданова. По версии следствия, силовик обещал предпринимателю решить проблемы с полицией за 2,3 млн руб. Иван Гудков признал свою вину, уточнив, что преступал закон не как коррупционер, а как мошенник.

Судья 235-го гарнизонного военного суда в Москве Артем Карпов оставил под стражей старшего оперуполномоченного отдела собственной безопасности УФСБ России по Самарской области капитана Ивана Гудкова. Он будет содержаться в СИЗО до 8 ноября текущего года включительно. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, сотрудники ФСБ задержали Ивана Гудкова 9 июня текущего года в Москве. В тот же день следователь главного военного следственного управления СКР предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а на следующий день суд арестовал силовика.

Следствие установило, что в минувшем году Иван Гудков договорился о передаче ему незаконного вознаграждения с ранее судимым предпринимателем из Самары Максимом Ждановым. За взятку сотрудник УФСБ обещал бизнесмену воспрепятствовать проверке правоохранителей в отношении коммерческой фирмы, которая принадлежит предполагаемому взяткодателю, выяснили силовики.

После этого Иван Гудков получил от бизнесмена в несколько приемов в разных районах Самары незаконное вознаграждение на общую сумму 2,3 млн руб. Деньги он принимал лично и через свою сестру.

Сначала Иван Гудков отрицал вину, называя себя жертвой оговора со стороны Максима Жданова, который и сообщил силовикам о незаконной сделке. Но позже сотрудник УФСБ во всем признался, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. При этом фигурант заявил следствию, что виновен не во взяточничестве, а в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока в ГВСУ СКР не нашли оснований для переквалификации дела.

На последнем заседании следователь ходатайствовал о продлении ареста силовика, так как ему инкриминируется тяжкое преступление, он может скрыться от правоохранителей или суда, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. С его доводами согласился гособвинитель.

В свою очередь, адвокат обвиняемого просил избрать Ивану Гудкову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Он обосновал это тем, что силовикам в рамках расследования предстоит проводить в Самаре следственные действия с участием обвиняемого. Но суд не поддержал доводы правозащитника.

В настоящее время следователи продолжают расследовать уголовное дело. До конца срока ареста Ивана Гудкова они намерены провести следственные действия в Москве и Самарской области, изучить документы и техсредства и выявить другие преступления сотрудника УФСБ. Ивану Гудкову грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на аналогичный срок. Очевидно, поэтому он и покаялся в афере, за которую может получить до десяти лет, избежав при этом штрафных санкций.

Георгий Портнов, Самара

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