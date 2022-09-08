Зарплаты съели заем

К небольшим условным срокам приговорил Замоскворецкий районный суд Москвы бывших руководителей АО «РК-Актив», дочерней компании «Роскосмоса», Максима Петрова и Павла Татарцева. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. АО было создано в 2016 году для управления непрофильными активами госкорпорации, однако, назначив себе миллионные оклады, ее директора, по данным следствия, так ничего и не сделали, отказываясь заключать даже выгодные контракты. Как установили следствие и суд, со дня создания «РК-Актива» и до июня 2018 года, когда в компанию пришло новое руководство, ее убытки составили 73 млн руб. Суд решил, что бывшие руководители компании должны возместить «Роскосмосу» 70 млн руб.

Оглашение приговора в суде заняло около четырех часов, и подсудимые выслушали его с невозмутимым видом. Накануне в прениях прокурор попросил приговорить экс-руководителей «РК-Актива» к трем годам колонии-поселения каждого. В свою очередь, адвокаты господ Петрова и Татарцева просили суд о снисхождении к подзащитным.

История, ставшая предметом разбирательства в суде, началась 24 ноября 2016 года, когда в только что созданное АО «РК-Актив» генеральным директором был назначен заместитель главы «Роскосмоса» Максим Петров, курировавший в госкорпорации корпоративное управление, правовые и имущественные вопросы.

По замыслу инициатора создания «РК-Актива», тогдашнего главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, компания должна была заняться управлением непрофильными активами «Роскосмоса». При этом особо подчеркивалось, что для большей эффективности необходимо было «оценить их инвестиционный потенциал, определить оптимальный способ использования или реализации, чем обеспечить прозрачность управления». Что, по проекту господина Комарова, позволило бы «повысить эффективность работы в данном направлении, увеличить доходы и сократить затраты». Однако эти пожелания так и остались неосуществленными.

Как было установлено в суде, заняв должность и получив от «Роскосмоса» заем в 50 млн руб. на финансирование текущей деятельности, Максим Петров вскоре принял на работу в «РК-Актив» десять сотрудников, восемь из которых заняли руководящие должности с окладами до 1 млн руб. в месяц. Солидный оклад назначил себе и руководитель созданной компании. Кроме того, почти 0,5 млн руб. было выделено на транспортные расходы, хотя предполагалось, что большая часть сотрудников компании будет работать в удаленном режиме, без посещения офиса, расположившегося по адресу: улица Авиамоторная, 22.

Как следовало из решения суда, до августа 2018 года «РК-Актив» ни одного договора о реализации непрофильных активов так и не заключил, даже когда руководству компании предлагали выгодные проекты. Не интересовался, по данным правоохранителей, этими вопросами и преемник господина Петрова Павел Татарцев, занимавший до того пост исполнительного директора АО «РК-Актив». Уже при его участии не возвращенный в срок заем был не только пролонгирован до конца 2017 года, но и увеличен еще на 20 млн руб.

Когда на должность главы «Роскосмоса» был назначен Дмитрий Рогозин, он настоял на увольнении Павла Татарцева. Место последнего 1 июня 2018 года занял Дмитрий Шангин, а в компании была назначена аудиторская проверка. Она установила, что у «РК-Актива» на счету нет средств, зато имелись задолженности по зарплате и перед налоговиками.

В результате Максима Петрова и Павла Татарцева привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование дела длилось почти 2,5 года, в июле 2021-го его направили в суд. И во время следствия, и в ходе процесса экс-руководители «РК-Актива» вины не признали. Они утверждали, что для налаживания работы им просто не хватило времени. А от якобы выгодных предложений по реализации непрофильных активов они отказывались, поскольку не считали их перспективными.

В итоге оба бывших руководителя «РК-Актива» были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получили условные сроки: господин Петров — 2,5 года, господин Татарцев — 2 года. Суд также частично удовлетворил иск «Роскосмоса» к подсудимым, обязав последних возместить ущерб на сумму 70 млн руб. из 73 млн, которые были запрошены.

Алексей Соковнин